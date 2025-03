El Barça se vuelve frágil

El Barcelona sufrió en Balaídos un déja vú de los tiempos de Xavi Hernández. El conjunto que dirige Hansi Flick dejó escapar un triunfo que ... tenía en la mano a falta de diez minutos para la conclusión y lo hizo por errores individuales que hasta hace muy poco habían desaparecido en los partidos del equipo azulgrana. Es el segundo encuentro consecutivo sin ganar y la constatación de que en la parcela defensiva el Barça todavía sigue lejos de ser un equipo solvente.

«No hemos visto lo que queríamos. Nuestro control de pelota no ha sido bueno, con muchos errores también en la primera parte. No es como acostumbramos a jugar. No ha sido un buen partido. Cuando no juegas al cien por cien, no puedes ganar», afirmó Flick tras el partido contra el Celta este sábado. El técnico alemán habló sin paños calientes y dio un tirón de orejas a su equipo después de un duelo en el que los suyos se desdibujaron con el paso de los minutos y terminaron cediendo ante el empuje de un rival mucho más intenso.

Y es que el Barça cometió errores groseros a lo largo de todo el encuentro y demostró que todavía tiene mucho trabajo por delante a nivel defensivo. En el primer tanto Koundé pecó de exceso de confianza y le regaló el balón a Alfon y en el segundo gol el equipo se hundió y fue incapaz de frenar el aluvión que preparó el Celta tras recortar distancias. La conclusión fueron dos goles que el Barça pudo evitar de haber sido capaz de mantener la intensidad y si hubiera logrado tener el control de la pelota para cerrar el partido desde la posesión.

Esos dos pecados lastraron a un Barça que fue incapaz de frenar la deriva que tomó el encuentro a raíz de la expulsión de Marc Casadó. Sin su ancla, los culés perdieron el norte y llegaron los goles casi por su propio peso. No es la primera vez que ocurre esta temporada. El Barça ya se rompió en El Sadar contra Osasuna el día de las rotaciones y también en el Reale Arena en un encuentro gris que acabó marcado por el polémico fuera de juego de Lewandowski. En los tres compromisos el Barça encajó goles, al igual que lo hizo recientemente contra el Estrella Roja o el Espanyol para sumar ya cuatro partidos consecutivos sin dejar la portería a cero.

Esa poca solidez en la parcela defensiva es ahora mismo la gran preocupación que tiene Flick anotada en su libreta. El Barça ha recibido catorce goles en catorce partidos de Liga, demasiadas concesiones para un equipo que quiere volver a pelear por todos los títulos. Tampoco le gustó al germano la relajación de los futbolistas, un punto que ha recalcado en todo momento desde que llegara al Barcelona el pasado verano. «Cuando no estás concentrado es lo que pasa», reconoció Gavi, mientras que Koundé afirmó que cometió «un error muy grosero» por «falta de concentración».

Autocríticos

La derrota ante el Celta dio paso a la autocrítica por parte del cuerpo técnico y de los futbolistas. No hubo excusas. Flick es consciente de que necesita ese proceso de aprendizaje para salir del bache y afrontar el compromiso de Champions del martes contra el Brest. «Hemos de mantenernos derechos y seguir adelante. Nadie está contento, todo el mundo puede jugar mejor», recalcó en su primer momento delicado como técnico azulgrana.