El Barça elude la autocrítica y ve una mano negra

El Barcelona es un clamor contra los árbitros tras el clásico disputado el domingo en el Santiago Bernabéu. El club culé cree que fueron perjudicados en varias acciones del choque y consideran que la labor de César Soto Grado fue determinante no solo para ... el devenir del partido, sino también de la Liga. Por eso, Joan Laporta anunció este lunes a través de un vídeo que no se van a quedar de brazos cruzados y que no descartan incluso acciones judiciales en el caso de que el remate de Lamine Yamal superase la línea de gol.

«Ayer hubo varias jugadas discutibles, pero por encima de todas hay una que resulta clave y que puede conllevar un cambio en el resultado del partido. Como os imagináis hablo del gol fantasma de Lamine Yamal. Como club, queremos tener la seguridad de lo que pasó e informo que requeriremos al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol que nos faciliten todas las imágenes y audios que generó la acción», afirmó Joan Laporta este lunes a través de un comunicado. El presidente azulgrana no se detuvo solo en el partido de este domingo, sino que consideró que el encuentro en el Bernabéu es el final de una larga carrera de errores que han perjudicado a su club. «Nuestra posición no es gratuita ni ventajista sino una acción a la que nos obliga la situación de indefensión que vivimos por haber sufrido decisiones erróneas y otras que han beneficiado a nuestro rival; y que sumadas las dos muestran esta distancia de puntos que hay en la cabeza de la Liga», señaló. Noticias relacionadas Laporta no descarta pedir repetir el clásico por el gol fantasma I.A.G. Rajada de Xavi: «Es una vergüenza» Daniel Panero Bellingham pone la guinda al pastel liguero Óscar Bellot Las palabras de Laporta se unen al malestar general que reina en el barcelonismo. Los culés se sientieron perjudicados en el partido clave para reengancharse a la lucha por la Liga y creen incluso que puede haber una mano negra que lleva influyendo en el campeonato desde mucho antes. «Todo el mundo ha visto que ha entrado la pelota. Desde Getafe, al principio de temporada, ya avisé que no me gustaba lo que veía. Hoy es un cúmulo de despropósitos, una vergüenza», dijo Xavi nada más terminar el encuentro. En el caso del técnico de Tarrasa la frustración viene de lejos. Xavi ya ha demostrado en varias ocasiones esta temporada su descontento con las labores arbitrales y la última semana ha sido la gota que ha colmado el vaso. «El Real Madrid condiciona a los árbitros y adultera la competición. No somos tontos», dijo en febrero, a lo que añadió que «el caso Negreira no suma, es una realidad pero con ello hay que competir». Misma sensación que en la Champions La resaca de la derrota en el Bernabéu se parece, y mucho, a la de la caída en Liga de Campeones. El Barça tuvo en ambos casos en su mano la oportunidad de llevarse el partido, pero una acción desgraciada, con el arbitraje en el centro de la polémica, derivó en un cambio de tendencia y en un nuevo proceso de autodestrucción. Ante el PSG fue la cartulina roja a Araujo el detonante para que el equipo se hundiera anímicamente y recibiera cuatro goles, mientras que contra el Real Madrid lo fue el gol fantasma de Lamine Yamal. En ambas competiciones el Barça puso el foco en las decisiones arbitrales y dejó al margen el proceso de autocrítica propio de los grandes clubes al despedirse de un título. «Hemos sido mejores que el PSG, pero desde que estoy no tenemos suerte con los arbitrajes», dijo Xavi tras el adiós en Champions, una frase muy similar a la que dejó tras el 3-2 en el Santiago Bernabéu. «Lo normal es ganar con este partido que hemos hecho, pero hay situaciones nuestras y de arbitraje que no podemos controlar», señaló el entrenador azulgrana.

