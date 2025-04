El Barça se deja media Liga ante los modestos y pierde a Dani Olmo

El Barça tropezó otra vez en la primera jornada de la segunda vuelta de la Liga con la misma piedra. El conjunto que dirige ... Hansi Flick solo pudo obtener un empate en su visita al Coliseum y dejó claro una vez más que los rivales modestos se le han rebelado esta temporada. Las Palmas, Celta, Leganés y Getafe han conseguido sacar de quicio al equipo culé y dar al traste con el buen inicio liguero que había protagonizado el Barcelona.

Las Ligas se ganan y se pierden en este tipo de partidos y, de momento, los azulgranas la están perdiendo. Además, el conjunto azulgrana tendrá que afrontar el martes su regreso a la Champions, contra el Benfica en Lisboa, sin Dani Olmo, víctima de una sobrecarga muscular en el sóleo de la pierna derecha que le tendrá al menos una semana de baja.

Y es que el partido ante el Getafe tuvo muchas de las características que hundieron al Barcelona en el ya lejano mes de noviembre. Los azulgranas fueron superiores a los azulones de principio a fin, pero se toparon con un rival extremadamente organizado que minimizó todas sus virtudes y que agotó los caminos hacia la portería rival. Apenas la imaginación de Lamine Yamal o los disparos desde fuera del área inquietaron a David Soria, que tuvo un partido más plácido de lo que hacía entrever el buen momento que atravesaba el Barça tras la conquista de la Supercopa de España.

El Barça, ante esta situación, vio correr los minutos como ante Las Palmas y Leganés y poco a poco entró en un bucle de difícil salida. El bloque bajo diseñado por José Bordalás fue un escollo insalvable y una trampa ante la que Hansi Flick no encontró salida. «Se puede ver fácilmente lo que supone jugar aquí en Getafe. Ellos defienden muy bien y nosotros hemos creado ocasiones, pero no hemos estado acertados de cara a portería. Estoy decepcionado con el resultado, pero tenemos que aceptarlo porque no es fácil jugar aquí», reconoció el técnico alemán.

La realidad es que el duelo ante el Getafe es un tipo de partido que el Barça ya ha jugado varias veces esta temporada y para el que no ha encontrado solución. Las Palmas se cerró en su propio campo en el Lluis Companys y golpeó al contragolpe a un equipo que abusó del centro lateral. Esa misma circunstancia se vivió ante el Leganés, que se adelantó muy temprano en el marcador y logró mantener a raya a un Barça que se quedó sin ideas y que no tuvo suficiente fluidez con la pelota, algo que también le ocurrió en el Coliseum. «Creo que la velocidad en la circulación es algo que tenemos que mejorar», señaló Flick.

6 puntos de 24

El bloqueo del Barcelona continúa pese al paréntesis que se ha vivido entre la Supercopa y la Copa del Rey. El bagaje de los últimos ocho partidos ligueros es de 6 puntos sobre 24 posibles. Demasiadas concesiones para pelear una Liga a tres bandas en la que están inmersos Real Madrid y Atlético. Es así porque el Barça no tiene en este curso término medio. Es capaz de anotar cuatro goles al Bayern de Múnich o cinco al Real Madrid y de cuajar apenas una semana después un partido sin ideas contra el Getafe.

La dirección de campo tampoco fue una solución para acabar con el atasco. Flick partió con los teóricos titulares y movió ficha con la entrada de Frenkie de Jong por Marc Casadó para tener más fluidez, pero no dio frutos. Tampoco funcionó Dani Olmo, que esta vez sí fue mediapunta, ni Ferran Torres, el único jugador que parece dar relevo al tridente ofensivo. Los cambios no mejoraron al Barça y permitieron que el Getafe, con apenas un 22% de posesión, llegara al pitido final sin sufrir un asedio.