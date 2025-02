Dani Olmo es el cuarto fantástico

Dani Olmo ha necesitado apenas 284 minutos para demostrar que ha nacido para jugar en el Barcelona. El futbolista de Tarrasa cuajó este domingo frente al Espanyol un partido sensacional que culminó con dos goles y justificó que está más que preparado para el ... reto de triunfar en el equipo en el que se formó. Con este doblete suma ya cinco goles en tan solo seis partidos entre Liga y Champions y se ha ganado ser el cuarto fantástico del ataque azulgrana, un escolta de lujo para Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski.

«Sabe cómo hacer goles, ha sido muy importante. Estamos muy contentos de que Dani esté de vuelta, aunque todavía no esté al cien por cien«, afirmó Hansi Flick en rueda de prensa tras el triunfo de su equipo al ser preguntado por Olmo. El técnico germano se mostró satisfecho con el rendimiento de un jugador que parece haber caído de pie en el Barcelona y para el que tenía un sitio reservado en el once. Y es que el dibujo de Flick no se entiende sin un mediapunta que guíe la presión, que aparezca entre líneas y que sea capaz de pisar el área rival para asistir y marcar goles.

Ese rol lo ha asumido a la perfección Dani Olmo. El ex del RB Leipzig volvió a ser titular este domingo por primera vez tras su lesión y cuajó una primera parte sensacional en la que fue capaz de generar espacios en todo momento y de ser determinante. Abrió la lata llegando desde segunda línea para aprovechar un regalo de Lamine Yamal y sentenció el choque con un disparo inapelable desde la frontal marca de la casa. Fueron dos chispazos que resumen a las claras las características de un jugador que le viene como anillo al dedo a Flick.

Los dos goles anotados ante el Espanyol permiten a Dani Olmo ser el jugador de Europa que menos tiempo necesita para marcar un gol. Suma cinco en los apenas 270 minutos que ha disputado en Liga, o lo que es lo mismo, marca un tanto cada 54 minutos. Esa cifra le permite estar por delante de Ayoze Pérez (62), Jhon Durán (63), Mateo Retegui (65), Harry Kane (68) y su compañero, y pichichi de la competición, Robert Lewandowski (70). Nadie tiene la mecha tan corta como Olmo, que ha sido capaz de transformar cinco de sus siete disparos que han ido a portería.

Mejora sus cifras

El buen rendimiento que Dani Olmo está mostrando de cara a la portería rival contrasta con las cifras que había promediado en sus últimas temporadas en el RB Leipzig. El curso pasado anotó ocho tantos entre todas las competiciones y fue su mejor año en este apartado en Alemania, donde brilló al mismo tiempo que se perdió muchos encuentros por lesión. Su mejor curso anotador, no obstante, fue en la temporada 2018-2019, cuando marcó doce goles y repartió nueve asistencias con el Dinamo de Zagreb. Esas cifras ahora pueden quedar obsoletas si el de Tarrasa sigue con el ritmo que ha llevado en el arranque de curso.