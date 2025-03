Sorloth iguala la pegada del campeón

Óscar Bellot Madrid Domingo, 19 de mayo 2024, 21:16 | Actualizado 22:18h. Comenta Compartir

La descomunal pólvora de Alexander Sorloth igualó la pegada del flamante campeón de Liga y finalista de la Champions este domingo en el Estadio de La Cerámica. El noruego, autor de un póker de goles, respondió al vendaval ofensivo que había desatado el Real Madrid en la primera parte de un choque descamisado a lomos de Arda Güler. El turco, que donde pone el ojo pone la bala, impulsó a los blancos antes del descanso con dos dianas que elevaban a seis su cuenta personal de dianas en Liga con otros tantos disparos dirigidos entre los tres palos. Pero la bajada de tensión por parte del equipo de Carlo Ancelotti a vuelta de vestuarios y la reacción de un Villarreal catapultado por su cañonero dibujaron un escenario completamente distinto en la segunda mitad.

El cuadro groguet, que se jugaba sus últimas esperanzas de disputar la próxima edición de la Conference League, equilibró el marcador y apretó en busca de un triunfo que resultaba imprescindible para mantener vivas sus opciones. Lo tuvo en su cabeza Sorloth, el héroe vikingo al que se aferraba la parroquia azulejera, pero al escandinavo le faltó un pelo para consumar la remontada.

Agradeció el empate final el Real Madrid, que elevó a 31 la racha de jornadas sin perder en el torneo de la regularidad por parte de los blancos, la mejor serie de su historia, pero no el Villarreal, que nadó para morir en la orilla.

Villarreal Jorgensen, Mosquera, Bailly, Cuenca (Albiol, min. 46), Alberto Moreno (Terrats, min. 80), Ilias (Traoré, min. 46), Comesaña, Parejo (Coquelin, min. 46), Guedes, Gerard Moreno (Capoue, min. 73) y Sorloth. 4 - 4 Real Madrid Lunin, Lucas Vázquez, Militao (Nacho, min. 60), Rüdiger, Fran García, Modric (Mario Martín, min. 81), Valverde (Camavinga, min. 60), Ceballos, Arda Güler, Joselu y Brahim (Rodrygo, min. 68). Goles: 0-1: min. 14, Arda Güler. 0-2: min. 30, Joselu. 1-2: min. 39, Sorloth. 1-3: min. 40, Lucas Vázquez. 1-4: min. 45+2, Arda Güler. 2-4: min. 48, Sorloth. 3-4: min. 52, Sorloth. 4-4: min. 56, Sorloth.

Árbitro: Hernández Hernández (Comité de Las Palmas). Amonestó a Alberto Moreno, Camavinga, Traoré, Ceballos y Marcelino.

Incidencias: Partido correspondiente a la 37ª jornada de Liga, disputado en el Estadio de La Cerámica ante 21.571 espectadores.

Ancelotti no se alejó ni un milímetro del plan que ha diseñado para preparar la final de la Champions. El italiano realizó nueve cambios en el once respecto al que partió de inicio el martes en la goleada frente al Alavés. Solo repitieron Militao, precisado de rodaje, y Valverde, un purasangre que se ubicó como pivote a fin de dar descanso a Camavinga, fijo para Wembley y que entraría en la segunda parte. Marcelino, por su parte, planteó una alineación continuista con el propósito de seguir persiguiendo el tren europeo.

Los locales tenían un objetivo sustancioso y los visitantes apenas se jugaban el honor. No extrañó, por ello, que el cuadro azulejero asumiese la iniciativa y amenazase enseguida con un trallazo de Sorloth desde la frontal al que Lunin opuso una formidable intervención. El eslavo, que luego esquivaría con fortuna el fuego amigo de Militao tras un deficiente despeje del central brasileño, se sabe por detrás de Courtois en los cálculos para Londres, pero no ceja en su empeño de complicarle la decisión a Ancelotti pese a los cuatro goles encajados en La Cerámica, de los que no cabe atribuirle responsabilidad alguna al ucraniano.

Bendito problema el que tiene ante sí un técnico al que Arda Güler volvió a darle la razón en aquello que dijo hace unos días sobre el amor que el balón profesa por el turco. Seis goles en sus seis primeros disparos entre los tres palos acreditan la excelencia en el remate de una joya que sigue emitiendo destellos cegadores. Brahim le sirvió la primera oportunidad de prolongar su idilio en tierras castellonenses y el otomano resolvió cruzando junto a la cepa del palo.

La desventaja animó al Villarreal a intensificar las operaciones ofensivas, pero el Real Madrid rebajó el impulso con un centro de Lucas Vázquez desde la derecha que Joselu peinó a la red con finura para doblar la renta de los blancos. Logró reponerse el Villarreal, que aprovechó un error de Ceballos para recortar distancias con un cabezazo de Sorloth a pase de Mosquera. Mas el tanto azulejero resultó un espejismo porque Lucas Vázquez, culminando una exquisita triangulación entre Modric y Brahim, y Arda Güler, recogiendo una entrega del lateral de Curtis antes de enviar el esférico a la tronera con su zurda de seda, elevaban el castigo antes del intermedio.

Militao pierde el avión a Londres

Intervino Marcelino con un triple cambio al descanso que sirvió para revolucionar el choque. Sorloth, con otros tres tantos en apenas ocho minutos que elevaban a 23 la cuenta del 'killer' noruego en la pelea por el Pichichi y dejaban señalado a un errático Militao, espoleaba al Villarreal mientras Ancelotti trataba de reactivar a sus pupilos.

Recogió el guante Arda Güler demostrando una personalidad extraordinaria. Un remate con rosca del otomano que buscaba la escuadra pero se marchó desviado despertó ligeramente al Real Madrid. Rozó el quinto Rodrygo con una jugada marca de la casa. Acarició Sorloth un histórico repóker tras ganarle la partida a Rüdiger en busca de un centro que no alcanzó a embocar el nórdico por centímetros y siguió apretando hasta el último suspiro de un partido vertiginoso que confirmó a un pistolero mayúsculo y sacó definitivamente a Militao del once para Wembley.