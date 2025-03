Araujo rescata al Barça sobre la bocina

Daniel Panero Sábado, 4 de noviembre 2023, 23:09 | Actualizado 23:39h. Comenta Compartir

El Barça encontró una mina de oro este domingo en el Reale Arena. El conjunto que dirige Xavi sufrió a lo largo de todo el choque, fue inferior a la Real Sociedad y cuando ya se atisbaba el segundo pinchazo consecutivo, apareció Ronald Araujo para marcar de cabeza sobre la bocina y lograr tres puntos tremendamente valiosos para los culés. El tanto del uruguayo saca a los azulgranas del bache y les devuelve a la senda del triunfo tras la derrota en el clásico frente al Real Madrid.

A toda mecha. Así comenzó el partido para un Barcelona que, como ya ocurrió ante el Granada, se vio sorprendido nada más saltar al terreno de juego. Y es que Xavi dispuso un once similar al del clásico, con la entrada de Koundé y Lewandowski, pero en esta ocasión la apuesta no salió bien en el inicio. Fue así porque la Real Sociedad salió mucho más metida, con una marcha más para ganar los duelos y con una idea de juego tan clara como lo suele ser el mensaje de su técnico, Imanol. Los locales presionaron arriba, asfixiaron al Barça y en apenas tres minutos tenían a los culés con el agua al cuello, una sensación de la que no se iban a desprender en toda la primera mitad. Ter Stegen salvó los muebles con paradas milagrosas ante Barrenetxea y Oyarzabal nada más empezar, mientras que Mikel Merino remató fuera por poco en un saque de esquina cuando el Reale Arena ya cantaba el primero.

Fue un inicio arrollador para los locales y de muchas dudas para un Barça que empezó nervioso y acumulando imprecisiones que envalentonaron a una Real Sociedad desatada. El centro del campo compuesto por Gavi, Gündogan y Fermín fue incapaz de retener la pelota y bajar las pulsaciones del choque y eso generó un correcalles en el que los Barrenetxea, Kubo, Oyarzabal y compañía camparon a sus anchas. La preocupación de Xavi iba en aumento a medida que la grada aumentaba los decibelios y las ocasiones se sucedían una tras otra. Ter Stegen, el mejor culé con diferencia, apareció de nuevo ante Kubo y Aihen con dos intervenciones de mérito antes del descanso y fue el gran responsable de que el Barça saliera vivo de un primer acto en el que no puso a prueba a Remiro y en el que la Real mereció marcharse con ventaja en el marcador.

Real Sociedad Remiro; Traoré (Aritz Elustondo, min. 63), Zubeldia, Le Normand, Aihen; Brais, Zubimendi, Merino; Kubo, Oyarzabal (Carlos Fernández, min. 83), Barrenetxea (Cho, min. 79). 0 - 1 Barcelona Ter Stegen; Koundé, Araujo, Iñigo Martínez, Balde; Fermín (Ferran Torres, min. 57), Gündogan, Gavi; Cancelo (Raphinha, min. 69), Lewandowski (Pedri, min. 57) y Joao Félix (Lamine Yamal, min. 69). Goles min.94, Araujo.

Árbitro Javier Alberola Rojas (Comité manchego). Amonestó a Joao Félix, Brais Méndez, Iñigo Martínez, Zubeldia, Zubimendi y Gavi

Incidencias Partido disputado en el Reale Arena ante 37.555 espectadores.

Tras la reanudación, el Barça consiguió por fin bajar las revoluciones al choque. Los culés lograron saltar la presión rival y coger aire con la pelota ante una Real que se vio obligada a cambiar el libreto. Xavi aprovechó además el nuevo escenario para reconfigurar su once con el regreso de Pedri y la entrada de Ferran Torres por un Lewandowski que estuvo inédito a lo largo del encuentro. Los cambios debían ser aire para los culés, pero lo fueron para una Real que retomó el asedio y levantó de nuevo a una grada que se preparaba para una recta final que iba a llegar con las espadas en alto.

Xavi vio el envite y dio entrada a Lamine Yamal y Raphinha con el objetivo de participar en el intercambio de golpes que se presuponía de ahí en adelante. Fueron cambios que, no obstante, no modificaron el plan de partido. La Real mandaba, sometía al Barça y seguía llegando de forma constante gracias a la frescura de Kubo, una amenaza continua, y los jugadores que aparecían desde la segunda línea. Fue el último cartucho de unos azulgrana que llegaron más frescos a los últimos minutos del choque y que pasaron al ataque con todo lo que tenían. Se instalaron en campo contrario, mejoraron la circulación y empezaron, tras más de ochenta minutos, a generar las primeras ocasiones. Remiro evitó el gol de Gavi en un mano a mano, pero poco pudo hacer cuando un centro milimétrico de Gündogan encontró la cabeza de Araujo para abrir el marcador y sacar al Barça del bloqueo.