El Barça recupera la sonrisa con Lamine Yamal

El Barça se reencontró este martes consigo mismo. El conjunto que dirige Hansi Flick arrolló al Mallorca en Son Moix en un partido en el que los culés recuperaron sensaciones, volvieron a tener pegada y retomaron la senda del triunfo. Los goles de Raphinha, en dos ocasiones, Ferran Torres, Frenkie de Jong y Pau Víctor renuevan la confianza en el proyecto azulgrana y meten presión a un Real Madrid que visita este miércoles San Mamés con la obligación de ganar.

El partido ponía en juego más que tres puntos para el Barcelona y esa tensión corría por todas partes. Los culés llegaron a Son Moix con rostros de concentración y con un sorpresón en el once. Flick dejó fuera a Lewandowski y dio la alternativa a Ferran Torres en la punta junto a los otros tres fantásticos. El polaco «tenía que descansar», dijo el técnico germano, que de paso apostó por renovar la presión en campo contrario con un jugador que debía correr de lado a lado hasta asfixiar al Mallorca. Y Ferran lo hizo y fue uno más en un Barça que entró muy metido en el partido y que igualó la intensidad de un rival que siempre gana los duelos.

El Barça consiguió que la única vía de salida para los de Jagoba Arrasate fueran los balones en largo, una estrategia con la que dieron dos sustos al comenzar que acabaron con sendos fueras de juego. Logrado ese objetivo, los azulgranas se asentaron a través de la pelota. Pedri estuvo cómodo y todo el equipo de Flick mejoró a su alrededor. De un pase suyo entre líneas le surgió un problema al Mallorca, que resolvió el desaguisado de la peor manera posible. Entre Mojica y Valjent no acertaron a despejar el balón y por ahí apareció Ferran Torres para llevarse el gato al agua y abrir el marcador.

Mallorca Leo Román, Maffeo (Morey, min. 78), Valjent, Raíllo, Mojica, Samu Costa, Morlanes, Antonio Sánchez (Abdón Prats, min. 78), Valery (Robert Navarro, min. 67), Darder (Dani Rodríguez, min. 67) y Muriqi (Larin, min. 78). 1 - 5 Barcelona Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde, Pedri (Gavi, min. 82), Marc Casadó (Eric García, min. 82), Lamine Yamal, Dani Olmo (Frenkie de Jong, min. 73), Raphinha (Fermín López, min. 86) y Ferran Torres (Pau Víctor, min. 73). Goles: 0-1: min. 12, Ferran Torres. 1-1: min. 43, Muriqi. 1-2: min. 56, Raphinha, de penalti. 1-3: min. 74, Raphinha. 1-4: min. 79, Frenkie de Jong. 1-5: min. 84, Pau Víctor.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño). Amonestó a Cubarsí, Marc Casadó, Maffeo, Raíllo, Mojica y Pedri.

Incidencias: Partido de la jornada 19 en la Liga disputado en Son Moix ante 22.352 espectadores.

Fue el inicio de un auténtico choque de trenes. El Barça no iba a bajar la intensidad, Flick no lo iba a permitir, y tampoco lo iba a hacer un Mallorca que lleva en su ADN pelear cada balón como si fuera el último. Ferran Torres y Lamine Yamal perdonaron dos ocasiones claras y el equipo balear despertó disputa a disputa. Los dos avisos que terminaron en fuera de juego nada más empezar el choque fueron la antesala de otra jugada idéntica en la que esta vez la fortuna no sonrió a los culés. Maffeo apareció como una exhalación para romper la línea azulgrana y asistir a Muriqi, que solo tuvo que enviar a placer el balón al fondo de las mallas para igualar el luminoso antes del paso por vestuarios.

Tras la reanudación el Barça salió muy enchufado. Los culés lograron tener más presencia entre líneas gracias a la posición de Dani Olmo a espaldas de los centrocampistas y ahí comenzó a decantarse un duelo que terminó parejo la primera mitad. El ex del Leipzig es un problema más para los rivales y eso es mucho cuando debes dividir tu atención entre tanto talento. En una de esas acciones, Dani Olmo encontró a Lamine Yamal con espacio para correr y el canterano tiró de pillería para poner el cuerpo entre Mojica y el balón para que el colombiano le arrollara en el área. Raphinha no perdonó la pena máxima y dio alas a un Barça que volvía a tener el timón del encuentro.

Con ventaja en el marcador, Flick aprovechó para introducir piernas frescas. Entraron Pau Víctor y Frenkie de Jong, un jugador al que el técnico alemán sigue buscando su sitio. Jugó esta vez en la mediapunta y brilló en una recta final extraordinaria para el Barcelona. Desde ahí tuvo una visión de lujo de los dos pases con el exterior que Lamine Yamal se sacó de la chistera para asistir a Raphinha en el tercer gol y generar el cuarto que anotó el propio De Jong. El neerlandés estuvo en todas y una llegada suya desde la segunda línea la culminó Pau Víctor para marcar el quinto y poner el colofón a una tarde redonda para el Barça en la isla, el día que los azulgranas recuperaron la sonrisa.