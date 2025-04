Lewandowski alarga la racha del Barça

Daniel Panero Madrid Miércoles, 25 de septiembre 2024, 23:01 | Actualizado 23:24h. Comenta Compartir

El Barça no necesitó este miércoles de su mejor versión para seguir con su racha inmaculada en la Liga. El conjunto que dirige Hansi Flick se impuso al Getafe en el Lluis Companys por la mínima en un partido sin demasiado brillo, pero en el que fue suficiente un gol de Robert Lewandowski en la primera mitad para decantar la balanza. El tanto del delantero polaco, tras un error de David Soria, premió al líder, que sigue imparable tras siete jornadas.

El partido, no obstante, comenzó incómodo para el Barcelona. Ya fuera por el shock aún reinante por la lesión de Ter Stegen o por la previsible rocosidad del Getafe, los culés entraron fríos al encuentro, y eso que Flick dispuso un once con pocos cambios más allá de los obligados por lesión. Apenas Pedri rotó dentro de los teóricos titulares y dejó su sitio en el once a Pablo Torre, que se ubicó en la posición de mediapunta, esa en la que mejor brota su talento.

La idea era la de siempre, pero con matices. El Barça quiso la pelota, pero en esta ocasión bajó un punto su presión en campo contrario para que el Getafe saliera de la cueva y poder tener así más espacios. Esa trampa le pudo salir cara a Flick después de que Carles Pérez conectara un gran remate de cabeza que Iñaki Peña blocó sobre la línea de gol. Fue el aviso que necesitaba el equipo azulgrana para corroborar que aquello que funciona mejor no tocarlo. A partir de ahí, todo cambió. Lamine Yamal y Balde abrieron el campo, Pablo Torre apareció entre líneas y poco a poco condujeron al conjunto de José Bordalás a un desgaste en el que tocaba perseguir sombras.

Barcelona Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí (Héctor Fort, min. 88), Iñigo Martínez, Balde (Gerard Martín, min. 88), Marc Casadó, Eric García, Lamine Yamal, Pablo Torre (Ferran Torres, min. 63), Raphinha y Lewandowski (Pedri, min. 77). 1 - 0 Getafe David Soria, Juan Iglesias, Djené (Rico, min. 87), Alderete, Berrocal, Álex Sola (Keita, min. 65), Aleñá (Borja Mayoral, min. 63), Milla, Yellu (Arambarri, min. 63), Carles Pérez y Uche (Yildirim, min. 80). Gol: 1-0: min. 19, Lewandowski.

Árbitro: González Fuertes (Comité Asturiano).. Amonestó a Arambarri y Raphinha.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de Liga, disputado en el Lluis Companys ante 44.407 espectadores.

En una de esas el gol llegó casi por su propio peso. Koundé ganó línea de fondo y su centro no lo consiguió blocar David Soria, que le dejó el gol cantado a Lewandowski para que marcara a puerta vacía. El polaco, sin mucho ruido, ya lleva siete dianas y su tanto allanó el camino a un Barça que tuvo menos fluidez en la primera mitad que en partidos anteriores. Los culés tuvieron la pelota más de un 75% del tiempo, pero se enredaron ante un rival instalado en pocos metros y con ayudas permanentes. Apenas un mano a mano de Lewandowski que desbarató David Soria y el gol produjeron unos azulgranas frustrados ante un escenario habitual otras temporadas, pero que este curso todavía no había aparecido. Tocaba masticar el encuentro.

Tras la reanudación seguía el ejercicio de paciencia. El Getafe quería llegar con vida al último tramo de partido y el Barça continuaba topándose contra un rival que nunca se desordenaba. Los culés elevaron el ritmo de partido, insistieron en el juego por bandas y poco a poco las ocasiones comenzaron a llegar en una especie de goteo incesante. Marc Casadó, muy activo todo el choque, disparo desviado y Lamine Yamal hizo su ya tradicional diagonal de fuera hacia dentro que resolvió con un zurdazo al palo largo que se encontró con David Soria, decidido a enmendar su error de la primera mitad.

El partido a estas alturas ya estaba peligroso. No tanto por lo que sucedía sobre el césped, sino por la estrechez de un marcador que continuaba inamovible desde hace muchos minutos. Lo sabía Flick, que miró al banquillo en busca de soluciones para resolver el rompecabezas. Dio entrada a Ferran Torres y a Pedri para renovar la intensidad de los suyos, pero no era el día de un Barça que poco a poco se fue contagiando del ritmo del Getafe. Los últimos minutos fue un puedo y no quiero, que no al revés, en el que los azulgranas no quisieron asumir más riesgos y en el que los azulones no mostraron recursos para lograr las tablas, aunque Borja Mayoral la tuvo solo frente a Iñaki Peña y falló cuando el Barça ya temía el empate 'in extremis'.