Berenguer tumba al Atlético en San Mamés

San Mamés desactiva al Atlético. El Athletic firmó un triunfo de categoría ante un conjunto colchonero que no estuvo cómodo en ningún momento del partido. Un zurdazo de Berenguer cuando el duelo entraba en la recta final sentenció al equipo del Cholo Simeone, que cierra de esta manera una semana negra con dos derrotas que le dejan a nueve puntos del Barcelona, actual líder de la Liga. Nico Williams apareció en los momentos decisivos del encuentro para sellar una victoria de equipo, que reengancha a los leones en los puestos de Europa.

El duelo, que servía como antesala de un nuevo partido de Champions para ambos equipos, tenía una gran relevancia en la Liga para acercarse a sus respectivos objetivos. Ninguno de los dos entrenadores se guardó nada. El Cholo, conocedor de las bajas de Cardoso, Baena y Giménez por lesión, tuvo que reinventarse para poner en liza un once competitivo. Marc Pubill estuvo en el eje de la zaga, Gallagher en el doble pivote junto a Pablo Barrios y Almada fue el escudero de Julián en el ataque. Por su parte, Valverde introdujo cuatro cambios respecto al último encuentro contra el Real Madrid, con la vuelta de Sancet, tras cumplir dos partidos de sanción, como gran novedad.

Desde el primer momento San Mamés apretó de lo lindo y el partido no defraudó desde el inicio. Ambos equipos salieron a La Catedral con el cuchillo entre los dientes para marcar terreno. En ese escenario, el Athletic, arropado por su afición, parecía sentirse más cómodo, pero sin llegar a dominar. Con el paso de los minutos el ritmo eléctrico inicial se fue diluyendo a la espera de que aparecieran los jugadores con más talento ofensivo. El primer aviso lo dio Guruzeta, que no consiguió acertar en el remate tras un gran centro de Areso. No tardó en responder el Atlético. Julián le sirvió el balón en bandeja a Almada, pero su disparo se topó con un sensacional Unai Simón para salvar a su equipo.

Athletic: Unai Simón, Areso (Gorosabel, m. 82), Laporte (Vivian, m. 33), Paredes, Yuri, Jauregizar, Galarreta (Rego, m. 65), Berenguer, Sancet (Izeta, m. 82), Nico Williams y Guruzeta (Unai Gómez, m. 65). 1 - 0 Atlético: Oblak, Molina, Pubill, Lenglet (Ruggeri, m. 60), Hancko, Giuliano, Gallagher (Koke, m. 46), Barrios, Nico (Raspadori, m. 72), Almada (Sorloth, m. 60) y Julián Álvarez (Griezmann, m. 65). Gol: 1-0: min. 85, Berenguer.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité Gallego). Amonestó a Gallagher, Jaureguizar, Galarreta, Laporte y Koke.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoquinta jornada de Liga, disputado en San Mamés.

El partido era un ida y vuelta y el Athletic estuvo cerca de adelantarse en dos ocasiones, primero tras un gran cabezazo de Sancet y después con una acción individual de Nico Williams, que le estaba buscando las cosquillas a la defensa colchonera. Dominaban los locales, que asfixiaban a los colchoneros en la presión y conseguían pisar más el último cuarto de campo ante un Atlético que sufría, pero conseguía resistir frente a los mejores minutos del equipo de Valverde, en una primera mitad de gran exigencia física.

Locura final

Con todo por decidir en el segundo acto, ninguno quiso guardarse nada, y el partido mantuvo el ritmo eléctrico de la primera mitad. Pero ninguno conseguía dominar y Simeone no tardó en mover el árbol para revolucionar el ataque en busca de cambiar el rumbo del partido. Sorloth, Ruggeri y Griezmann entraban por Almada, Lenglet y un Julián, desaparecido en combate en la línea del día del Barça, con el objetivo de cargar el área del Athletic.

Pero era el conjunto vasco el que tenía las más claras. Atrapó Unai Simón un disparo lejano de Giuliano, para iniciar un contraataque con un gran saque largo, que Nico aprovechó con un buen control para quitarse a Molina de encima y ceder un enorme balón a Sancet, que en el mano a mano contra Oblak mandó su disparo a las nubes. El esloveno también evitó, con una gran parada en la siguiente jugada, el gol del extremo navarro, que era el que buscaba el gol con más ímpetu. Perdonó Sorloth un gol cuando lo tenía todo a placer, y a la tercera llegó la vencida. De nuevo Nico cedió un balón a la frontal del área, que Berenguer, con un zurdazo, puso en la red para abrir el marcador y desatar la locura final en San Mamés.