¿Por qué son más competidos y vibrantes los partidos después del Mundial?

Algunos agoreros vaticinaban que a los futbolistas les costaría coger el ritmo en la reanudación de las competiciones ligueras después del Mundial. En la primera ... jornada tras la Copa del Mundo, ciertos encuentros se calificaron como 'típicos de pretemporada'. Sin embargo, el Villarreal-Real Madrid disputado este sábado fue uno de los partidos más competidos, intensos y brillantes de todo lo que llevamos de campeonato. Por momentos, parecía que los dos equipos se disputaban un título y que los espectadores presenciábamos un partido palpitante, de esos que se suelen describir como un combate 'a vida o muerte'. No es el único encuentro espectacular que hemos vivido estos días. También en la Copa del Rey se ha visto a los jugadores competir con inusual motivación, incluso contra equipos de inferior categoría, cuando los futbolistas de élite suelen salir al campo aletargados.

¿En qué quedamos? Si les falta ritmo a los jugadores, ¿cómo es posible que desplieguen esa intensidad? La respuesta está en la neuropsicología. Estudios realizados con futbolistas jubilados concluyen que al menos una tercera parte de ellos sufre diferentes trastornos cuando dejan súbitamente el fútbol. Una de las razones estriba en que, mientras están en activo, se acostumbran a altas dosis de adrenalina y otros neurotransmisores que libera el cerebro. Así que muchos jugadores que no han tenido la suerte de ir al Mundial -es decir, la gran mayoría-, han sufrido unas semanas de síndrome de abstinencia deportiva. Y, a las primeras de cambio, cuando han tenido oportunidad, han saltado al césped con ganas de desfogarse, como si les fuera la vida en ello.

La ciencia ha demostrado que los seres humanos no somos los únicos que experimentamos este fenómeno. En un estudio publicado en 'Behavioral Neuroscience' se comparó el uso que hacían los ratones de la típica rueda de correr en las jaulas. Algunos roedores se mostraban muy activos y acababan recorriendo el equivalente a diez kilómetros, mientras que otros no llegaban a cuatro. A los pocos días, se les retiró el aparato y los científicos observaron que los ratones más 'deportistas' experimentaban una inusual actividad cerebral en ciertas áreas como el hipocampo. De hecho, se activaban los mismos resortes cerebrales que se ha observado en personas a las que se les priva súbitamente de alcohol, nicotina, morfina, cocaína o cualquier otra sustancia que estén acostumbrados a consumir. Imposibilitados para hacer el ejercicio al que se habían habituado, los ratones estaban irritables e inquietos. Y a la menor ocasión mostraban unas irresistibles ganas de volver a la rueda.

Ansiedad

Algún futbolista me cuenta que ha vivido el Mundial frente al televisor con cierta ansiedad. Hasta ahora, la Copa del Mundo se celebraba en verano, cuando los jugadores que no eran seleccionados se iban de vacaciones. En esta ocasión no han podido desconectar, dado que -para mantener la forma física- siguieron entrenando y disputando algunos partidos amistosos. El futbolista percibía en la tele la intensidad de un partido mundialista pero no obtenía la adrenalina equivalente en sus encuentros amistosos. Cuando estaban en el apogeo de su rendimiento en la segunda mitad de noviembre, el nivel del ejercicio físico descendió súbitamente. La necesidad de competición, para saciar la abstinencia, explica que los jugadores exhiban ahora niveles de motivación y prestaciones que han sorprendido a periodistas, entrenadores, psicólogos y espectadores.

Una buena parte de los futbolistas del Real Madrid han disfrutado el Mundial. El Villarreal, cuyos jugadores no estuvieron en su mayoría en la cita mundialista, fue muy superior a su rival. Raúl Albiol, Dani Parejo o Gerard Moreno realizaron un partido soberbio. Se les vio mucho más motivados y eléctricos que Modric, Tchouaméni o Valverde.

Algunos expertos decían que notaríamos la diferencia entre los mundialistas y los que se habían quedado en casa, faltos de ritmo. Era cuestión de piernas. Pero no contaban con el motor más poderoso del jugador: el cerebro.