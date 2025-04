Xavi: «La responsabilidad es máxima, pero estoy preparado»

daniel panero Lunes, 8 de noviembre 2021, 12:50 | Actualizado 19:20h. Comenta Compartir

«Creemos que la mejor manera de ganar es jugar bien. Todas son respetables, pero queremos jugar alegres, al ataque, sin especular, haciendo presión alta y con posesión». Así se anunció Xavi Hernández en la rueda de prensa el día de su puesta en escena como técnico del Barcelona. El técnico de Tarrasa asume un cargo que le viene como anillo al dedo, el lugar ideal para implementar una filosofía que ejecutó como jugador y que ahora pretende dirigir desde el banquillo. «Mi ADN es el mismo», proclama.

Xavi fue presentado en el Camp Nou ante los medios de comunicación en una rueda de prensa en la que abordó hasta 33 preguntas y en la que habló acerca de todos los temas de la actualidad culé. El que fuera extraordinario centrocampista del Barça y de la selección española se mostró feliz y ambicioso. «Estoy muy ilusionado. Somos el mejor club del mundo y trabajaremos con mucha exigencia para conseguir los éxitos. El Barça no se puede permitir empatar ni perder, hemos de ganar cada partido. El Barça es ganar, ganar otra vez y ganar. Tenemos que saber dónde estamos y trabajar duro, sabiendo que hay una buena plantilla», aseguró.

La nueva era de Xavi como técnico del Barcelona tendrá como uno de sus principales objetivos devolver a los culés el estilo que tanto ha encandilado a la afición blaugrana. «Al final, es la idea de Cruyff. Mi primer defensa es el delantero y el primer atacante, el portero. Hay que trabajar tácticamente, saber lo que se tiene que hacer en el campo en diferentes situaciones. Queremos ser agresivos, intensos, presionar en campo rival e ir a ganar», sentenció.

Para lograr cambiar la inercia actual del equipo, Xavi tendrá que adentrarse en un banquillo en el que hay pesos pesados con los que ya compartió vestuario, algo que no preocupa al de Tarrasa. «El plan es el mismo para todos los jugadores. Todos parten de cero. Son estos, precisamente, a los que conozco, a los que apretaré más. Quiero que lideren el vestuario y son importantes porque han vivido muchas situaciones. Sé sus virtudes y defectos y conozco el entorno, lo que considero una ventaja», afirmó.

Elevar la autoestima

Xavi llega al Camp Nou con la premisa de realizar muchos cambios, sobre todo conceptuales, para que el equipo recupere la autoestima y salga de la crisis de resultados en la que se encuentra, algo que el técnico cree que se puede hacer sin ser demasiado estricto. «No hace falta ser duro. Es un tema de orden y normas, como en todas las empresas. Cuando he tenido normas, he ido bien; y cuando no, he ido mal. Hay que ponerlas y cumplirlas. No hay más. No es disciplina, es orden», aseguró.

Uno de los problemas a los que tendrá que hacer frente Xavi es la plaga de lesiones que asola la plantilla, hasta once con las de Eric García, Ansu Fati y Nico González. «Estamos preocupados. Hay que ver cuál es el problema y buscar soluciones. Es una faena del área médica. Tenemos una idea, pero primero tenemos que hablar con el presidente. Hay que recuperar jugadores», afirmó, al tiempo que habló sobre uno de los más asiduos a la enfermería, Ousmane Dembélé. «Lesiones va a haber siempre. El problema es que hay demasiadas. Hay que entrenar bien y prevenir en el gimnasio. Hay todo tipo de cosas para que el jugador esté bien. Con trabajo, puede ser el mejor del mundo en su posición», remarcó el preparador egarense sobre el extremo francés.

Ronald Koeman abandonó el banquillo blaugrana dejando atrás un legado en forma de jóvenes promesas como Nico, Gavi, Mingueza, Balde o Ansu fati, un modelo que podría tener continuidad con Xavi en el banquillo. «Yo vengo a ayudarles a rendir, a que sean felices. Contamos con todos. Queremos verlos y que rindan en los entrenamientos. Es difícil de entender que den estas prestaciones siendo tan jóvenes. Cada encuentro es un examen final», sentenció.

Por último, Xavi habló sobre las anteriores veces en las que el Barça se interesó por su fichaje y por qué este es el mejor momento para asumir el cargo. «Me llamó Joan (Laporta), que siempre he dicho que es el mejor presidente de la historia del Barça, y sé que es un tío que va de cara. Ahora era el momento, no tuve muchas dudas», zanjó vitoreado por casi 10.000 aficionados en el Camp Nou. Un soplo de aire fresco.

El fisio Juanjo Brau, el primero en caer Xavi aseguró en la rueda de prensa de su presentación que uno de los aspectos que más le preocupaban era la plaga de lesiones que asolaba al equipo y que había que tomar decisiones. Dicho y hecho. El nuevo técnico blaugrana ha decidido prescindir de los servicios de Juanjo Brau, fisioterapeuta del primer equipo, que será relegado a otro puesto dentro del organigrama culé. El puesto de Juanjo Brau será ocupado por Carles Nogueira, miembro del cuerpo técnico que Xavi tenía en el Al Sadd. No será la única modificación que realice el de Tarrasa. Este martes está previsto que se incorpore al organigrama Jaume Munill, tras dos años en la sección de fútbol sala y se están llevando negociaciones con Ricard Pruna, actualmente en el Sharjah de los Emiratos Árabes Unidos.