La Real sigue soñando y el Celta no levanta cabeza

EFE Vigo-San Sebastián Domingo, 27 de octubre 2019, 07:15 | Actualizado 15:04h. Comenta Compartir

El Celta recibe a la Real Sociedad, que llega con la obligación de ganar si no quiere alejarse de la pelea por los puestos europeos, en los que se encuentra instalado el conjunto donostiarra, que se reencontró en la última jornada con el triunfo tras dos tropiezos consecutivos.

El inesperado arranque liguero, con solo dos victorias en nueve partidos, ha diluido la ilusión que había generado la «operación retorno» en el Celta. Un sector del celtismo ya pide un relevo en el banquillo, y en el consejo de administración que preside Carlos Mouriño también han aparecido las dudas sobre la continuidad de Fran Escribá, al que renovaron tras lograr la permanencia el curso pasado.

Desde la marcha del argentino Eduardo Berizzo, el Celta no ha acertado en sus elecciones. Por Balaídos han pasado, sin éxito, Juan Carlos Unzué, Antonio Mohamed y Miguel Cardoso. Sobre la figura de Escribá arrecia ahora la crítica, tanto por el juego del equipo como por su sistema.

El técnico valenciano se juega este domingo su puesto. Una nueva derrota acabará, probablemente, con su etapa en Vigo a pesar de tener el respaldo del vestuario. Los nombres de Abelardo Fernández, Javi Gracia, Quique Setién y Francisco ya suenan en el entorno.

Para la final ante la Real Sociedad, Escribá podrá contar con el lateral derecho Hugo Mallo, recuperado de la lesión sufrida el pasado domingo en Vitoria, pero pierde a Rafinha, uno de los fijos en el once hasta ahora. Brais Méndez será su recambio. No será la única novedad respecto al duelo ante el Alavés. El central mexicano Néstor Araujo, el lateral zurdo Lucas Olaza y el centrocampista Fran Beltrán también apuntan al once.

La Real Sociedad es uno de los equipos que puede beneficiarse de la suspensión del Clásico y, si vence en Balaídos y no lo hace el Granada, podría incluso terminar esta jornada como colíder junto al Barcelona.

Gran comienzo de liga

Los donostiarras son el equipo de moda, hacen un juego vistoso acompañado de muchos goles y están en la senda de su histórico subcampeonato en la temporada 2002/03, su mejor momento en el siglo XXI.

Imanol Alguacil, que no se fía ni un poco del mala clasificación del Celta, podría hacer mínimos cambios en una semana de tres partidos porque sabe que el de Vigo puede marcar una tendencia para próximos encuentros y ser un generador de moral importante.

El campo gallego, además, es un aliado en las últimas temporadas para los vascos, que sólo han perdido dos veces en diez años, aunque su técnico, Fran Escribá, en problemas si pierde contra la Real, mejora los números ante los donostiarras.

Escribá ha ganado a la Real con tres de los cuatro equipos que ha entrenado en Primera, sólo con el Getafe no lo logró, pero Imanol Alguacil contrarresta estos datos con unos registros a domicilio para ser respetados, ya que ha puntuado en más de la mitad de sus salidas.

El gran argumento ofensivo de la Real para este encuentro vuelve a ser el brasileño Willian José, máximo goleador con cuatro goles igualando a Mikel Oyarzabal, autor de un gran tanto la pasada jornada ante el Betis y que le ha marcado al Celta ininterrumpidamente desde 2016 hasta este año, cuando hizo su cuarto gol ante el equipo celeste en la derrota 3-1 en abril en Vigo.

La

El preparador celeste no movió demasiado el equipo titular, salvo las novedades de Pape por Okay y Brais Méndez por el lesionado Rafinha. Mostro el

No se achicó el equipo vasco. Desplegó su

Celta Rubén Blanco; Hugo Mallo, Aidoo, Araujo (Jorge Sáenz, min.59), Olaza; Pape Cheikh, Brais Méndez, Lobotka; Aspas, Denis Suárez (Beltrán, min.67) y Santi Mina. 0 - 1 Real Sociedad Remiro; Zaldua, Llorente, Le Normand, Monreal; Odegaard, Zubeldia, Merino, Oyarzabal (Sangalli, min.86); Portu (Barrenetxea, min.90) y William José (Isak, min.74). gol 0-1: min. 81, Isak.

árbitro Pizarro Gómez (comité madrileño). Expulsó a Pape Cheikh (min.65). Además, amonestó a Hugo Mallo y Aspas por parte del Celta de Vigo, y a Zubeldia y Oyarzabal por parte de la Real Sociedad.

incidencias Encuentro correspondiente a la décima jornada de la Liga Santander disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 18.002 espectadores.

El Celta apenas generó peligro hasta esa media hora, una seña de identidad del equipo de

Durante la primera media hora del partido su única aproximación con algo de daño fue un centro de Aspas hacia Santi Mina que cortó Zaldua. Después, en el tramo final de la primera parte, el Celta mejoró notablemente su imagen. Dio varios pasos adelante. Tuvo la pelota y también aceleró su ritmo.

Todo el protagonismo hasta el descanso lo acaparó

El segundo tiempo abrió con contratiempos importantes para el Celta: lesión del central Araujo (minuto 59) y

La Real, con un jugador más en el campo, se estiró en el último cuarto de hora. Creó poco peligro. El Celta se protegió atrás, pero en un desajuste defensivo de sus centrales sufrió el tanto de la derrota.

Fue en el minuto 82. Odegaard conectó por la zona central con