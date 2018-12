Jornada 14 Celta y Huesca miden sus urgencias en Balaídos Los gallegos sólo han ganado uno de sus últimos diez partidos y los oscenses son colistas EFE Vigo/Huesca Sábado, 1 diciembre 2018, 08:13

Celta de Vigo y Huesca miden este sábado sus urgencias en Balaídos, en un duelo en el que los gallegos buscarán la tranquilidad, tras ganar únicamente uno de sus últimos diez partidos, y los oscenses coger aire para no descolgarse de la pelea por eludir el descenso.

Tras perder frente a la Real Sociedad, en el partido que supuso el debut del técnico portugués Miguel Cardoso, el Celta cayó a la decimoquinta posición, con solo tres puntos de ventaja sobre la zona de descenso, lo que ha provocado que las luces de alarma se hayan encendido en el vestuario celeste.

«Este partido es una final», reconoció el lateral Kevin Vázquez. «El Huesca es un rival directo, necesitamos ganar», apuntó el internacional español Iago Aspas en su última comparecencia ante los periodistas.

Cardoso recupera para este trascendental choque a tres indiscutibles con su antecesor, Toni Mohamed: el capitán Hugo Mallo, el central argentino Gustavo Cabral y el centrocampista Fran Beltrán.

Los dos primeros - se perdieron el último choque por sanción- apuntan al once, mientras que el internacional sub21 arrancará en el banquillo, ya que la idea del técnico es darle continuidad en el once a Jozabed Sánchez para tener mayor salida de balón. Formará en el doble pivote junto a Okay Yokuslu, con Brais Méndez en la banda derecha y Boufal en la izquierda.

No obstante, la principal novedad será la vuelta a la titularidad del delantero uruguayo Maxi Gómez, suplente, por decisión técnica, en Anoeta, donde sumó su séptimo gol del curso. Estará acompañado por Iago Aspas.

La Sociedad Deportiva Huesca quiere reaccionar cuanto antes para evitar quedarse descolgado en el fondo de la clasificación logrando una victoria contra el Real Club Celta de Vigo, aunque la moral de los jugadores está resentida por la dinámica negativa que está llevando el equipo.

El conjunto oscense viaje a tierras gallegas con el objetivo de poder sumar al menos un punto para no quedar más descolgado en la clasificación y ganar en confianza y tranquilidad ya que la temporada le está resultando demasiado adversa en los resultados.

Casi sin tiempo para entrenarse, ya que tan solo ha podido efectuar dos entrenamientos para preparar el choque ante el conjunto vigués tras sufrir una dura derrota en Copa ante el Athletic Club en el campo de San Mamés (4-0), afronta el choque de mañana con ganas de poder revertir la complicada situación que atraviesa ya que está situado en la última posición.

El equipo azulgrana que salga inicialmente en Balaídos no será el mismo que el que jugó en Bilbao el pasado miércoles ya que será más parecido al que jugó ante el Levante en El Alcoraz pues en el partido de Copa el entrenador del Huesca, «Francisco» Rodríguez, apostó por muchos jugadores suplentes con el fin de reservar a los que más minutos están acumulando y mayor rendimiento le están dado al equipo.

Frente al equipo celeste volverá a estar en la portería el serbio Jovanovic y en la línea defensiva también volverán a jugar los cuatro que han sido titulares en las últimas jornadas con Miramón y Akapo en los laterales y Pulido con Exteita en el centro de la defensa, aunque también podría jugar con tres centrales aunque la ausencia de Semedo por la lesión que sufrió ante el Athletic podría decidir al técnico a jugar con una línea de cuatro atrás.

En el centro del campo es probable que el entrenador del Huesca vuelva a utilizar a Musto como medio centro defensivo con Moi Gómez como organizador del juego del equipo y Rivera para enlazar con los jugadores más adelantados estando por la bandas Ferreiro y Gallar y como jugador mas en punta, una vez más, el colombiano «Cucho» Hernández.

- Alineaciones probables:

Celta: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Cabral, Araujo, Juncá; Brais, Okay, Jozabed, Boufal; Aspas y Maxi Gómez.

Huesca: Jovanovic; Miramón, Pulido, Exteita, Akapo; Musto, Moi Gómez; «Chimy» Ávila o Gallar, Rivera, Ferreiro; y «Cucho» Hernández.

Árbitro: Cordero Vega (colegio cántabro)

Estadio: Balaídos

Hora: 13:00.