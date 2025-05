Toman declaración al aficionado que profirió insultos racistas contra Akapo en Los Cármenes

JOSÉ R. VILLALBA Granada Miércoles, 2 de marzo 2022, 14:04 | Actualizado 19:41h. Comenta Compartir

La Policía Nacional ha tomado declaración al aficionado del Granada acusado de lanzar insultos racistas contra Carlos Akapo, jugador del Cádiz, después de que este haya comparecido este miércoles en la Jefatura de Policía a las doce del mediodía. Este individuo ha sido informado de la propuesta de sanción, amparada en la Ley del Deporte, emitida por el cuerpo armado y dirigida a la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia, así como a la Subdelegación del Gobierno.

La autoridad estatal, en este caso la Subdelegación del Gobierno, será la que emita la correspondiente sanción por lo que la Ley del Deporte de 2007 entiende como una falta muy grave que puede penalizarse hasta los 60.000 euros, al ser la Subdelegación quien impone la multa.

Este individuo tiene 28 años y acudió acompañado de su hermano al partido de fútbol del lunes por la noche entre el Granada y el Cádiz. De forma paralela al informe policial para la propuesta de sanción administrativa, la Policía Nacional ha informado a la Fiscalía de los datos identificativos de este sujeto por si decide abrir un proceso penal contra este individuo después de que LaLiga haya presentado una denuncia contra el mismo por un presunto delito de odio.

Tras prestar declaración en sede policial y ser informado de la posible propuesta sancionadora que ha iniciado el correspondiente trámite para ser o no ratificada por la Subdelegación del Gobierno, este individuo pudo marchar a casa sin ningún problema. De momento, no ha sido ni detenido ni investigado debido a que aún no hay un proceso penal abierto contra él, aunque no se descarta que lo pueda haber en los próximos días.

Las cámaras de Gol TV recogieron el momento en que este individuo se puso a gesticular como si fuera un mono al paso de Carlos Akapo por la zona después de haber sido sustituido en el minuto 60 del partido que jugaban Granada y Cádiz en el Nuevo Los Cármenes la noche del pasado lunes. El jugador cadista, de origen ecuatoguineano, no ignoró el insulto racista y pidió explicaciones, de una forma elegante y educada, al ahora investigado por su comportamiento. Un aficionado sentado una fila más abajo también le recriminó este comportamiento al joven. «Por suerte, cada vez hay más personas concienciadas, pero sigue habiendo mucho trabajo por hacer, y esto conlleva condenar las actitudes racistas y sacarlas de los estadios de fútbol, del deporte y de nuestra sociedad», advierte Carlos Akapo en Twitter.

Trabajo duro

Los servicios de seguridad, compartidos entre Policía Local y Policía Nacional, que coordinan su trabajo en el interior de las instalaciones deportivas han trabajado sin tregua desde la noche del pasado lunes para identificar a este individuo que se enfrentará, casi con toda seguridad, a un delito de odio por proferir insultos racistas y en estos casos, además de la correspondiente sanción por la vía penal, se suele prohibir la entrada al campo de fútbol durante un periodo determinado de tiempo.

El Granada CF ha ayudado a identificar al espectador cuya actitud reflejó un comportamiento racista en el último encuentro frente al Cádiz. El club ha confirmado que dicho individuo no es abonado del Granada. Quini, un futbolista de la plantilla de este club ha comentado: «Todos debemos condenar estos actos. Son situaciones que no deben dar en ningún sitio, en ningún ámbito. Que tenga el castigo que se merece y no entre más».

Este joven ha sido expulsado del CD Santa Fe donde militaba desde el pasado de enero. El club santaferino ha manifestado su tolerancia cero con estos comportamientos.