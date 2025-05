LaLiga denuncia ante la Fiscalía los insultos racistas a Akapo y busca a su autor

amador gómez Madrid Martes, 1 de marzo 2022, 13:33 | Actualizado 16:34h. Comenta Compartir

LaLiga ha decidido denunciar ante la Fiscalía Provincial de Granada los insultos racistas proferidos hacia el jugador ecuatoguineano del Cádiz, Carlos Akapo, durante el partido disputado la noche del lunes en el estadio de Los Cármenes. Los insultos racistas a Akapo podrían ser constitutivos de un delito tipificado en el artículo 510 del Código Penal, que establece una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses para sus autores. El organismo que preside Javier Tebas trabaja por localizar, junto al Granada y el coordinador de Seguridad de la Policía, al aficionado que persistió en simular el gesto de un simio ante Akapo y llamó «mono» al futbolista del equipo amarillo.

«LaLiga, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, como por ejemplo ante los insultos racistas recibidos por el jugador Iñaki Williams (en el estadio de Cornellà) o por Vinicius Jr. (en el Camp Nou), se personará como acusación particular para cooperar en la lucha frente a cualquier tipo de acto, o comportamiento racista o xenófobo», anunció este martes la patronal de clubes. LaLiga recuerda que «lleva años fomentando los valores positivos del deporte y luchando contra esta clase de comportamientos, denunciándolos ante las instancias pertinentes dentro de sus competencias».

Las cámaras de Gol TV emitiron en directo el comportamiento de unos seguidores del Granada que se burlaron de Akapo e insultaron al defensa cadista cuando fue sustituido. «Tres o cuatro personas que no representan a la afición del Granada me han llamado mono. Son cuatro gilipollas. Yo me he vuelto y les he dicho que sobraban. Uno, sin embargo, ha continuado, mientras aficionados del Granada le pedían que parara. Lo han visto por las cámaras, saben quién es y espero que se aparte del fútbol a estas personas», comentó Akapo tras el encuentro en Los Cármenes.

El RACISMO hay que erradicarlo. Es lamentable que a día de hoy en 2022 hayan actos así en un campo de fútbol. Hay que dar ejemplo también desde la grada, se que han sido 4 gilipo… por llamarlos de alguna manera pero no podemos dar ese ejemplo a los niños y a toda la gente. 😔😔 https://t.co/yGxeEwmb8w Carlos Akapo (@carlosakapo) February 28, 2022

«Me afecta por una parte, pero por otra hay que dar visibilidad a esos gestos, porque esta gente no merece estar en los campos. Tiene que haber respeto entre ambas aficiones y los jugadores y la grada. Estoy un poco jodido, pero no representan a la afición del Granada», insistió Akapo. «No entra en mi cabeza muchas veces que la gente insulte y que te llamen negro o vayan a buscarte con temas racistas. Yo lo trato con calma porque quiero hacer ver a esa persona que no está bien lo que hace. Son idioteces y tonterías que sobran en cualquier sitio», añadió el internacional de Guinea Ecuatorial.

Los incidentes fueron recogidos en el acta arbitral por Sánchez Martínez, aunque el colegiado murciano aclaró que ni él ni sus compañeros pudieron escuchar los insultos desde la grada ni ver los gestos contra Akapo. «Al finalizar el encuentro el delegado del equipo visitante me comunica que en el minuto 59 tras la sustitución del don Carlos Akapo Martínez este recibió insultos y gestos contra su persona por parte del público ubicado en el fondo por donde se retiraba del terreno de juego; no siendo testigos de los hechos ningún miembro del equipo arbitral al encontrarse el partido en juego».

El Granada, por su parte, aseguró que ha iniciado «una investigación y tomará las medidas pertinentes para sancionar con firmeza estas conductas que no representan los valores del Granada CF ni de sus aficionados». «El Granada CF condena enérgicamente todo acto de racismo y no tolerará en su estadio ningún comportamiento que refleje una actitud intolerante o discriminatoria con los jugadores o los aficionados que acuden a nuestro campo», añadió el club nazarí a través de un comunicado.