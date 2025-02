Ancelotti arriesga al exprimir a un líder agotado

Amador Gómez Madrid Jueves, 2 de diciembre 2021, 17:37 Comenta Compartir

Con la experiencia de hace siete años en su primera etapa en el Real Madrid, cuando después de un récord en el fútbol español de 22 victorias consecutivas el equipo blanco se desplomó para cerrar la temporada 2014-2015 fracasando en la Liga y con solo dos títulos menores (Supercopa de Europa y Mundial de clubes), Carlo Ancelotti vuelve a arriesgar exprimiendo a sus titulares. El técnico italiano está recurriendo a un once que casi se puede recitar de memoria, pero el Madrid está ofreciendo ya preocupantes muestras de agotamiento, sin resuello durante un particular 'Everest' que ha encendido las alarmas y ha llevado a recapacitar al entrenador del líder.

«Habrá que evaluar lo que tenemos que hacer para el próximo partido (el sábado contra la Real Sociedad en Anoeta)», reconoció Ancelotti tras la sufrida e increíble victoria ante el Athletic, un día después de haber proclamado que no le preocupaba el desgaste de sus jugadores y que no tenía pensado rotar salvo en caso de que lo exigiese algún problema físico. Sin embargo, con nueve encuentros en 32 días -ha disputado cuatro, todos saldados con triunfo-, con un calendario tan sobrecargado y el equipo muy cansado, Ancelotti se plantea ya un giro de timón a su plan de apostar siempre por sus mejores futbolistas y dosificar a partir de ahora esfuerzos.

Ancelotti, que al igual que su equipo se encuentra más cómodo defendiendo y contragolpeando, es partidario de recurrir a la calidad en los primeros minutos y, con el marcador a favor, aguantar la última media hora con jugadores más físicos, «con más energía», caso de Valverde y Camavinga, pero ya está sufriendo demasiado este curso por su mala costumbre de desconectarse, no cerrar los partidos y dejar el balón y la iniciativa a los rivales. Precisamente, los mejores minutos del Real Madrid frente al Athletic fueron los 20 primeros y los que menos gustaron al entrenador, porque a pesar de su buen juego en ese tramo su equipo no estuvo entonces contundente. Tuvo que aparecer el de casi siempre, Benzema, para dar ventaja al Real Madrid, que sobrevivió solo gracias a las paradas de Courtois y la falta de gol de un Athletic que no dejó de someter y acosar a los blancos durante toda la segunda parte.

Le preocupa «mejorar en defensa»

Pese a su falta de ideas y ausencia de frescura en ataque y su inconsistencia en defensa, ya son siete las victorias consecutivas que lleva el Real Madrid y diez partidos sin perder, ni en Liga ni en Champions. Ello le ha llevado a abrir brecha en el campeonato frente al Atlético, al que recibirá el 12 de diciembre, y a tener la oportunidad de ganarse el liderato de grupo en Europa el próximo martes contra el Inter. Antes de afrontar esos dos duelos ante rivales directos le queda al Madrid un inminente choque contra el tercer clasificado de la Liga, con la Real ya distanciada a siete puntos, pero con los donostiarras, al igual que los bilbaínos, bastante más descansados.

Mientras Ancelotti se debate entre reservar desde ahora a algunos de sus jugadores más castigados o continuar agarrado a su veterano tridente en el medio campo, cuando el Madrid se está sosteniendo con muchas victorias por la mínima, sobre todo gracias a Courtois y Benzema (o Vinicius), al técnico le preocupa especialmente «mejorar en el aspecto defensivo». Militao y Alaba estuvieron la noche del miércoles desconocidos ante el Athletic y el Madrid no dejó de sufrir a balón parado. Sin embargo, dado que Alaba se ha convertido en imprescindible, ni siquiera el esguince de rodilla que sufrió ante el Sheriff permitió que el defensa austríaco descansase frente al Sevilla o el Athletic.

Como recambio para el centro de la zaga solo está el polivalente Nacho, uno de los pocos suplentes utilizados esta temporada por Ancelotti, que no suele recurrir a más de 15 jugadores por partido, con Valverde, Camavinga y Rodrygo también en la recámara. «Tengo que pensar en que tenemos tres partidos (ante Real, Inter y Atlético) donde no tenemos tiempo para descansar, pero estoy muy satisfecho de todos, de los que juegan todo y de los que no juegan ni un minuto», insiste el técnico merengue, cuyo gran reto a partir de ahora es gestionar su plantilla.