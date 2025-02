Ancelotti: «No he visto a Benzema llorar por no ganar el Balón de Oro»

amador gómez Madrid Martes, 30 de noviembre 2021, 13:40 | Actualizado 18:03h. Comenta Compartir

«Hoy no he visto a Karim (Benzema) ni a Courtois llorar porque no han ganado el Balón de Oro. Lo han aceptado sin problemas», aseguró este martes Carlo Ancelotti, que habría votado por el delantero francés, «con Vinicius segundo, Courtois tercero, Casemiro cuarto, Kroos quinto, Camavinga sexto... aunque Messi sigue siendo uno de los mejores del mundo».

«Messi sigue siendo un gran jugador y el Balón de Oro es una importante motivación. Ojalá el próximo año gane uno del Real Madrid. Benzema ha hecho una gran temporada, y tendrá la motivación para entrenar y jugar bien y quedar el próximo año primero», añadió el técnico italiano, que insistió en que el máximo goleador del equipo blanco hubiera merecido el trofeo.

Respecto a Vinicius, Ancelotti insistió en que el joven delantero brasileño «no se siente una estrella, porque sigue siendo muy humilde». «Tiene jugadores a su lado con personalidad y experiencia y eso le va a ayudar saber cuál es su posición en la plantilla», comentó el entrenador del Real Madrid. «Vinicius tiene toda la calidad para un día ganar el Balón de Oro, igual que Benzema, Modric, Courtois... aunque es difícil para un portero ganarlo, pero tiene un nivel top», añadió.

Satisfecho con su plantilla y con el mercado de invierno próximo, Ancelotti descartó que el Real Madrid tenga que fichar a algún futbolista, pero no cerró la puerta a salidas «si hay jugadores que no están contentos». «Yo creo que en general se tiene que trabajar en verano para preparar bien la plantilla. Los ajustes que haces en enero no me gustan tanto, porque puede que algo ha fallado en el verano. No necesitamos mejorar esta plantilla. Si hay jugadores que no están contentos se puede pensar, pero fichar nuevo no. La plantilla está bien hecha y puede competir hasta el final», apuntó.

«No sé si somos claros favoritos para ganar la Liga, pero esta plantilla lo está haciendo muy bien. El equipo siempre ha competido y siempre ha intentado hacer lo máximo. Los puntos que tenemos son puntos merecidos», reconoció quien está convencido de que el partido de este miércoles contra el Athletic «va a exigir mucho, como el del Sevilla».

«El Athletic encaja pocos goles porque trabaja muy bien defensivamente. Es un equipo compacto, bien organizado atrás. El trabajo que ha hecho Marcelino en todos los equipos en los que ha estado es que trabaja muy bien en el aspecto defensivo con una mentalidad muy clara. Tenemos que tener claridad ofensiva y un buen equilibrio, porque el Athletic juega un ataque vertical y el equilibrio es muy importante», reiteró.

«Los penaltitos no se pitan»

Para recibir al Athletic Ancelotti cuenta de nuevo con Hazard una vez recuperado de su gastroenteritis. «Está bien, ha trabajado con el equipo y se ha encontrado bien, en buena condición. Mañana va a estar con el equipo. No ha tenido molestias musculares. Ha tenido una gastroenteritis, igual que Rodrygo. y le ha costado. No hay otra cosa atrás. Tranquilo», respondió cuando se le preguntó si el belga había sufrido recientemente otra lesión muscular.

«El problema de Hazard es un problema físico. Tiene que mejorar su condición y tener minutos, porque así va a mejorar su condición. Esperar su momento para jugar más minutos. Él está bien y yo creo que va a tener minutos», apuntó. «No me preocupa el desgaste, pero tengo que evaluar rotaciones, porque la dinámica del equipo es muy buena. Rotar para rotar, no. Si hay un desgaste físico es mejor evitar riesgos, pero si el jugador está bien es mejor que juegue», añadió.

También quiso dejar claro que el penalti de Alaba a Ocampos reclamado por el Sevilla fue «un penaltito» de los que nunca deben pitarse. «No sé lo que se ha montado. He leído algo. El Sevilla se enfadó un poco. Son situaciones bastante claras, que los árbitros han intentado aclarar, diciendo que los penaltitos no se pitan. Es bastante claro para todos lo que han escuchado esta temporada. Los penaltitos no se van a dar. Ante el Sevilla hubo un ligero contacto de Alaba con Ocampos y un ligero contacto de Diego Carlos a Vinicius. Eran penaltitos. El penalti tiene que ser penalti claro, porque hay más posibilidades de marcar que fallar. Cuando no están claros no los pitan», destacó.