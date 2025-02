Ancelotti: «El problema del fútbol es el calendario»

colpisa Madrid Sábado, 1 de octubre 2022, 16:44 | Actualizado 17:27h. Comenta Compartir

Carlo Ancelotti se quejó este sábado del apretado calendario internacional que obligará al Real Madrid, y al resto de equipo que participan en Europa, a disputar hasta nueve partidos en 27 días, entre ellos el clásico del 16 de octubre en el Bernabéu, donde el campeón y líder de la Liga recibirá este domingo a Osasuna. «El problema del fútbol es el calendario. Las instituciones tienen que trabajar juntas para arreglar esto», reclamó el técnico italiano, que desveló que, al contrario que Xavi Hernández, no es él quien llama a los seleccionadores para que cuiden a sus futbolistas.

«Me llaman ellos. Durante el período de selecciones yo no voy a llamar a los seleccionadores. Hablo con ellos antes para informar de estados físicos, pero durante la concentración no hablo», aseguró el entrenador del Real Madrid, que a causa del 'virus FIFA' ha perdido a Luka Modric para los próximos partidos, aunque el croata estará disponible para el clásico ante el Barça. »No es muy serio lo que tiene, pero va justo para el miércoles (en la Champions frente al Shakhtar). Si no, llegará al finales de la próxima semana», garantizó.

También confirmó Ancelotti que Karim Benzema reaparecerá este domingo ante Osasuna y será titular. «Benzema está muy bien. Va a empezar el partido. Karim es lo de siempre. Vamos a volver a hablar del Karim de siempre, que es espectacular. Ha hecho toda la semana con el equipo. Su condición física es buena porque ha podido recuperar bien y luego trabajar bien», reconoció quien admitió que para el Madrid este «es un momento importante de la temporada, con muchos partidos en poco tiempo».

Por ello, se plantea hacer rotaciones. «Jugamos cada tres días. Todos aportarán su calidad y compromiso», dijo Ancelotti. «El reto es hacerlo bien todos los partidos», añadió. «Vamos a ver cómo gestionamos el Mundial (empieza el 20 de noviembre). Igual hasta mediados de enero no jugamos con los mundialistas y jugamos solo con los jugadores que se queden aquí en Valdebebas. Creo que hay que darles descanso y luego a lo mejor una pretemporada. Vamos a ver», comentó el entrenador blanco.