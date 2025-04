Ancelotti se defiende: «La gestión de la plantilla es buena»

amador gómez Madrid Sábado, 5 de febrero 2022, 18:18 | Actualizado 20:47h. Comenta Compartir

Carlo Ancelotti se defendió este sábado de las críticas tras la eliminación del Real Madrid en la Copa en San Mamés, donde solo recurrió a 13 futbolistas, y reconoció que quizás arriesgó y se equivocó al alinear a Vinicius, ya que el delantero brasileño «estaba cansado» tras haber jugado con su selección. El técnico italiano no es partidario de las rotaciones, porque en su opinión, «llegan cuando no tienes confianza en un jugador». «Creo que la gestión de la plantilla es buena. Yo observo a los jugadores y tomo decisiones. Enero ha sido un mes de enorme exigencia, llena de competiciones y viajes, además de lesiones. Hemos sufrido en enero, no lo hemos afrontado tan bien como diciembre. Ahora entra febrero, un mes clave donde podremos tener a la plantilla más fresca», aseguró el entrenador del líder de la Liga.

Ancelotti está exprimiento a su plantilla, pero asegura que «tras un mes de enero bastante complicado, ahora se trabajará de otra manera». «He utilizado muchas veces a los mismos jugadores, es verdad. Y también es verdad que algunos no han jugado mucho. Pero enero ya se ha acabado», recordó. «Tengo tantas ganas de ser entrenador del Real Madrid, que las críticas son bienvenidas. Me hacen sentir vivo», proclamó el italiano.

Cuando se le preguntó por qué Hazard y Bale, aparte de Jovic, no jugaron un solo minuto en San Mamés, Ancelotti zanjó: «Siempre tomo decisiones pensando en encontrar al mejor equipo. En San Mamés opté por ese tridente (Rodrygo, Asensio y Vinicius) porque buscaba gente rápida. Con Vinicius arriesgué, porque sabía que estaba cansado, pero Casemiro y Rodrygo no jugaron (con Brasil)», recordó.

«Con Hazard no ha pasado nada a nivel personal, y tampoco físico. Él entrena y está bien. Pero yo tengo que tomar decisiones buscando al mejor equipo. Si no juega es porque preferiré a otro. Él ha jugado los partidos en los que he pensado que podía ser útil, pero no hay nada personal», insistió.

Respecto a las risas de Bale en el banquillo de San Mamés cuando Ancelotti mandó sentarse a Hazard tras haberle hecho calentar, el técnico madridista tampoco quiso entrar en polémicas. «Es algo que no he visto. Desconozco el porqué de su risa. A mí no me parece algo importante. Yo quería meter a Ceballos y Hazard en la prórroga, y por eso calentaron. A veces un jugador calienta y tiene que parar, porque solo puede haber tres en la banda», justificó.