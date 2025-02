Ancelotti reclama «más suerte» con los penaltis

amador gómez Madrid Martes, 21 de diciembre 2021, 17:10 | Actualizado 19:58h. Comenta Compartir

A Carlo Ancelotti le parece «raro» que al Real Madrid solo le hayan pitado dos penaltis a favor durante todo 2021 y este martes reclamó «más suerte» para el próximo año. Cuando al técnico italiano del equipo blanco le preguntaron si no le parecía una cifra normal que al Madrid solamente le hubiesen señalado dos penas máximas, Ancelotti reaccionó con una carcajada y respondió: «Ojalá en 2022 podamos tener más suerte».

La víspera de enfrentarse al Athletic en San Mamés, Ancelotti lamentó la falta de efectividad del Real Madrid en su último encuentro ante el Cádiz en el Bernabéu y auguró «un partido muy difícil» y, mucho más, con tantas bajas en su equipo a causa del coronavirus y las lesiones, aunque aseguró que «puede ser una oportunidad para demostrar la calidad de la plantilla».

Tras el enfrentamiento de hace tres semanas entre el Madrid y el Athletic en el Bernabéu (1-0), Ancelotti está convencido de que el choque de este miércoles «va a ser un partido distinto» al que enfrentó al líder frente al Cádiz. «Frente al Athletic ya se vio un equipo más vertical», recordó.

El partido que disputarán esta noche en San Mamés el Athletic y el Real Madrid, adelantado a la 21ª jornada de Liga por la participación de ambos en la Supercopa del mes de enero, está marcado por el coronavirus. Hasta una docena de jugadores se perderán el encuentro como consecuencia de la enfermedad. Ocho del líder del campeonato y cuatro del conjunto bilbaíno

El coronavirus dejó este martes también fuera a David Alaba, positivo tras ser sometido el defensa austríaco a una PCR después de que la noche anterior se confirmase el de Isco y se sumasen a Modric, Asensio, Rodrygo, Bale, Marcelo y Lunin, pese a que el centrocampista croata, con síntomas, dio negativo en su última prueba. «Modric no se ha entrenado porque no está bien, y tenemos que esperar a que se encuentre mejor», reconoció este martes Ancelotti.

Sin dos de los tres integrantes fijos en su centro del campo, el técnico italiano confirmó en la medular la titularidad de Camavinga y Valverde como sustitutos de Casemiro y Modric y dejó entrever que repetirá con el tridente de ataque formado por Hazard, Benzema y Vinicius, aunque recordó que el belga «no es un extremo que juega por fuera, sino que le gusta la banda izquierda (reservada al talento brasileño) o jugar detrás del delantero».

«No voy a arriesgar a nadie, porque hay tiempo», señaló quien también se refirió a Isco, que no cuenta esta temporada. «Es un tema complicado a nivel personal y técnico. No ha tenido la oportunidad de mostrar lo que tiene dentro. La buena racha de los que han jugado ha afectado a Isco y otros que no han tenido minutos, pero a nivel profesional no hemos tenido ningún enfrentamiento. No me enfadé con Isco, como se ha dicho. Ha aceptado que el equipo lo ha hecho bien y no puede jugar mañana por mala suerte, cuando podía ser importante para él este partido», dijo Ancelotti en alusión al malagueño.