Partidazo sin goles que aleja al Madrid de la Liga

Ignacio Tylko Madrid Domingo, 5 de marzo 2023, 00:36 | Actualizado 23:27h. Comenta Compartir

El irregular e imprevisible Real Madrid, capaz de dibujarle una manita al Liverpool en la catedral de Anfield y de quedarse seco días después ante el Atlético y el Barça, afronta este domingo un duelo clave en el Benito Villamarín. Ante un rival «muy organizado y que juega muy atractivo», tal y como advirtió Carlo Ancelotti en la víspera, el campeón está obligado a vencer para seguir la estela del líder y reponerse del golpe moral que supuso la derrota copera del jueves en el clásico.

El Madrid necesita recuperar la pólvora, aunque aparentemente su técnico no está preocupado por las dificultades ofensivas. «Somos el equipo que más goles ha marcado en la Liga. No tenemos problema, en los dos últimos partidos sí, pero tres días antes marcamos cinco en Anfield», recordó.

Palabrería al margen, a nadie escapa que su equipo precisa mucho más de Benzema y de Vinicius, secado en las últimas citas por Nahuel Molina, con la colaboración de Savic, y por el impenetrable Ronald Araujo. Ante el Barça, el Madrid dominó mucho pero no tiró a puerta, un récord negativo en el Bernabéu desde que existen las estadísticas.

Se planta el Madrid en Heliópolis sin Modric, sancionado, y sin los lesionados Alaba y Mendy. Regresará Valverde al centro del campo, se espera la titularidad de Ceballos ante su exequipo y seguramente Rodrygo acompañe a Benzema y Vini en el tridente.

Flores de Pellegrini

Enfrente, el Betis ansía una cuarta victoria consecutiva para seguir firme en la batalla por la Champions frente a la Real Sociedad y el Atlético. Tres equipos por dos plazas. Almería, Valladolid y el Elche, con enorme polémica Martínez Valero, han sido las últimas víctimas de los verdiblancos, que ahora se enfrentan, según Manuel Pellegrini, «al rival más difícil de la Liga».

«El Real Madrid va siempre a por todas, no es problema que haya perdido algún partido o no haya hecho algún gol. Es un equipo que sale siempre a ganar en todos lados, que tiene individualidades muy importantes y que juega muy bien al fútbol», advirtió el preparador chileno, que vuelve a encontrarse con su exequipo. Lo hace con dos ausencias tan relevantes como Canales, que sufre una lesión en los isquiotibiales, y el francés Fekir, operado esta semana de su rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Ocurre muchas veces en el fútbol que un duelo sin goles es divertidísimo. Y eso es lo que sucedió en el descosido choque del Villamarín entre un Betis y un Real Madrid que se dejaron el alma sin premio. Visto lo visto en un choque sin especulación alguna, el empate es una miseria, sobre todo para el campeón. Los blancos porque volvieron a quedarse sin marcar, como en el clásico copero ante el Barça, y ya ven al líder a nueve puntos. Y los heliopolitanos porque el Atlético se les va a cuatro puntos, la Real sigue a tres y el sueño de la Champions se complica.

Tras la ausencia de remate ante el Atlético y el Barça, y sin Modric, sancionado, Ancelotti movió el árbol. Cambió los dos laterales, buscando más rapidez y profundidad con Lucas Vázquez y Camavinga, y mantuvo en el banquillo hasta bien entrada la segunda mitad a Ceballos porque quiso más piernas y músculo con Tchouaméni como escudero de Kroos.

Y cinco cambios en el once del Betis respecto al equipo que partió frente al Elche. Ruibal adelantó su posición, Rodri intentó hacer de Fekir, lo que es mucho pedir, y Ayoze, refuerzo invernal procedente del Leicester, se buscó la vida por detrás de Borja Iglesias, que protagonizó toda la noche una batalla enorme con Militao arbitrada con desigual criterio. Como ya es clásico, en las disputas se suele favorecer al defensa.

Betis Bravo, Sabaly, Pezzella, Luis Felipe, Miranda (Abner, min. 87), Guido, Carvalho (Guardado, min. 81), Ruibal (Joaquín, min. 87) Rodri, Ayoze (Luiz Henrique, min. 71) y Borja Iglesias (Willian José, min. 71). 0 - 0 Real Madrid Courtois, Lucas (Carvajal, min. 59), Militao, Rüdiger, Camavinga (Nacho, min. 63), Tchouaméni (Ceballos, min. 63), Valverde, Kroos (Ávaro Rodrítguez, min. 87), Rodrygo, Benzema y Vinicius. Árbitro: Soto Grado (Comité riojano). Amarilla a Camavinga, Carvalho, Sabaly, Borja Iglesias, Rodrygo, Militao, Luiz Henrique y Vinicius.

Incidencias: Partido de la 24ª jornada de Liga, disputado en el Benito Villamarín ante 52.212 espectadores.

Como a ninguno le servía el empate, ni contemporizar, el duelo discurrió a toda mecha. Campo rápido por la lluvia, dos rivales dispuestos a la batalla a campo abierto, muchos duelos individuales y bastante entretenimiento. Una cita más parecida en ritmo e idas y vueltas a la Premier que a esos choques tan encorsetados que abundan en la Liga. Un ejemplo: Sabaly, el lateral encargado de vigilar a Vinicius, era a su vez, uno de los más llegadores del Betis.

A ese partido sin tregua, impreciso pero vibrante, le faltaron más ocasiones en un primer acto equilibrado. En el Madrid, destacaron alguna pared maravillosa entre Benzema y Rodrygo, las intentonas constantes de Vinicius, el disparo lejano de Valverde, ligeramente alto, y un gol de falta anulado a instancias del VAR porque el golpeo de Benzema golpeó en el brazo de Rüdiger. Y el Betis solo inquietó a Courtois en un tiro de Ayoze, tras dejada de Borja. Por mucha osadía que se tenga, las ausencias de Fekir y Canales son un drama para el grupo de Pellegrini.

Más tralla aún tras la reanudación, con contras y recontras estupendas y cada vez con más espacios. No llegaron los goles porque Bravo y, sobre todo Courtois, lo evitaron. El chileno abortó un lanzamiento de Benzema y otro de Valverde. Y el belga salvó con una mano prodigiosa un remate casi a bocajarro de Iglesias, que acababa de ver una amarilla por protestar.

Esta vez, Ancelotti sí movió relativamente pronto el banquillo. Volvió a Carvajal y Nacho en los laterales y dio carrete a Ceballos, recibido con abucheos en su casa, en lugar de Tchouaméni. Enorme riesgo dejar a Kroos de ancla, pero el Madrid tenía que ganar sí o sí. Rodrygo había errado la mejor ocasión porque se llenó de balón tras dejada enorme de Valverde, que crece siempre a medida que los rivales se agotan y él sigue volando ligero, cual pajarito.

Enfrente, Pellegrini tiró en primer lugar de Luiz Henrique y Willian José. Borja quería seguir, pero estaba muerto. Como lo cortés no quita lo valiente, antes de irse se despidió de Militao. Pelillos a la mar. Fútbol, de verdad. El Betis ya quería algo de pausa y el Madrid se veía con más piernas. El acoso blanco se hizo patente. Ya no era un duelo bidireccional. Pudo marcar Ceballos, pero el tramité entró en el último cuarto de hora sin desnivelarse. Carrusel de cambios, nervios, alta tensión, bronca entre el viejo Bravo y el impulsivo Vini, y un final que no contentó a nadie, sobre todo al Madrid.