El Camp Nou se engancha al nuevo Barça

La afición del Barcelona se ha enganchado al nuevo proyecto culé. Esa es la conclusión que se puede extraer de las cifras de asistencia que registra el Camp Nou en los tres primeros encuentros de Liga. El feudo culé promedia más de 83.000 espectadores por partido, una cifra nunca antes vista en este siglo y una cantidad que supera en casi 30.000 el número de asistentes de hace apenas un año.

«Es increíble lo volcada que está la afición con el equipo. Se nota la ilusión por la calle de la gente y nos animan mucho, tienen que seguir así», aseguró Xavi el pasado sábado después de una nueva victoria de su equipo en casa, en este caso ante el Elche. El técnico de Tarrasa es consciente de que este año no se puede quejar del apoyo de una grada que en apenas dos meses ya ha dado muestras de lo entregada que está con el nuevo proyecto.

Ese sábado, sin ir más lejos, acudieron al Camp Nou 85.073 espectadores para presenciar el compromiso ante el Elche, una cifra superior a cualquier otra que se haya registrado este año en la Liga y que consolida la tendencia que se ha vivido en el feudo culé desde que comenzara la temporada. Y es que antes ya fueron 81.104 aficionados frente al Rayo y 83.972 asistentes más ante el Valladolid.

La suma de estos tres compromisos deja al Barcelona con una media de 83.383 espectadores en Liga. Esa cifra permite a los de Xavi batir todos los récords de asistencia en el Camp Nou de este siglo. Nunca, ni siquiera en la época dorada de Pep Guardiola, los culés habían tenido un promedio superior a los 80.000 aficionados por partido. El Barça del sextete arrastró consigo 70.926 asistentes, mientras que el récord está en la temporada 2010-2011, cuando 79.192 aficionados de media presenciaron el penúltimo curso del técnico de Santpedor.

Xavi da la vuelta a la tortilla

El Barça ha conseguido tener prácticamente lleno el Camp Nou en todos los partidos apenas siete meses después de vivir una auténtica pesadilla en casa. Los azulgranas, que solo tenían la pasada temporada 53.982 espectadores de media, jugaron una 'final' en la Europa League ante el Eintracht de Fráncfort con el estadio dividido. Ese día, 30.000 alemanes tiñeron de blanco el feudo culé y Xavi no dio crédito al terminar el choque. «El ambiente no nos ha ayudado. Jugando en casa no nos puede pasar esto», aseguró un entrenador que sabe que este año esos 30.000 aficionados visten de azulgrana.