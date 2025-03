El Atlético se pega otro batacazo sobre la bocina

Amador Gómez Madrid Sábado, 29 de octubre 2022, 01:24 | Actualizado 19:53h. Comenta Compartir

Con la mente puesta ya en competición liguera tras el batacazo europeo, el Atlético de Madrid visita este sábado el Nuevo Mirandilla, un estadio que en los últimos años se le ha dado especialmente bien al equipo rojiblanco. Sin ir más lejos, la temporada pasada venció al Cádiz por 1-4, seguramente en uno de los mejores encuentros de los pupilos del Cholo Simeone.

Esta campaña, el Atlético se está mostrando eficaz lejos del Metropolitano. Todas sus salidas, excepto el empate en el Reale Arena, se han saldado con victoria, alguna de ellas de mérito, como ante Valencia o Athletic. La última, el pasado domingo, conquistando el Benito Villamarín con doblete de Griezmann.

Sin opciones ya en la Champions y amenazada su clasificación para la Europa League, otro tropiezo del Atlético en Liga significaría prácticamente decir adiós a cualquier opción de engancharse a la pelea por el título con Real Madrid y Barcelona. Un varapalo difícil de digerir para Simeone, que vive su peor momento desde que aceptó el banquillo rojiblanco en 2011.

El Cholo podría introducir cambios tras el esfuerzo en Europa, con la incertidumbre de Joao Félix, que no ha sido de la partida en los últimos cinco encuentros de Liga. El que será fijo en el once es Griezmann, que vive su momento más dulce desde que volvió a la entidad colchonera.

Situación revertida

Antes de la contundente goleada por 5-1 sufrida ante el Rayo Vallecano, el Cádiz encadenó cinco jornadas consecutivas sin perder. Con solo una victoria, a domicilio ante el Valladolid, pero con la sensación de ser un equipo más sólido y que ha corregido su mayor debe en varios de esos encuentros, mantener su portería a cero.Tras un inicio de campaña desastroso, el equipo de Sergio González ha revertido la situación y ya está a tres puntos de la salvación marcada por el Getafe.

Se espera que Víctor Chust y Fali sean la pareja de centrales. Arriba, Brian Ocampo realizó un gran partido ante el Betis y será una de las armas ofensivas del equipo amarillo, acompañando a Negredo y Lozano en punta. La figura del guardameta Ledesma, vital para el conjunto andaluz, será fundamental para que el Cádiz rasque algún punto ante su afición.

Tres días después del increíble final ante el Bayer Leverkusen y de su fracaso en la Champions, el Atlético de Madrid se pegó otro tremendo batacazo sobre la bocina ante el Cádiz, que esta temporada no había ganado un solo partido ante su afición y provocó la primera derrota de los rojiblancos en la Liga fuera de su estadio. El Atlético sufrió frente al Cádiz otro varapalo contundente, con Diego Pablo Simeone cada vez más cuestionado y con su equipo desangrado, destrozado de nuevo en la última jugada, en el Nuevo Mirandilla en el minuto 98, después de haber conseguido los rojiblancos empatar tras dos goles en contra y tener la oportunidad incluso de ganar en un final de locura.

Lo ocurrido con el penalti frente al Leverkusen sí fue cruel para el Atlético, para alimentar su fama de Pupas, pero no se puede calificar así su fiasco frente al Cádiz, porque este Atlético siempre vive en el alambre y tiró, sin alma y con cara de perdedor, muchos minutos de partido, hasta que fue ajusticiado, justo ante del pitido final, por Rubén Sobrino. El Cádiz marcó en la primera y la última acción de un encuentro de infarto, en el que Joao Félix, el futbolista cada más distanciado de Simeone, a quien nunca le ha gustado el delantero portugués, resucitó a un equipo que estaba muerto.

Sin embargo, Joao Félix, tras provocar el tanto en propia puerta que recortó distancias y marcar un golazo solo tres minutos después, falló libre de marca en el minuto 96 un remate de cabeza que pudo haber dado la victoria a los colchoneros y, en un contraataque, el Cádiz dio la puntilla definitiva a este Atlético que no sabe a lo que juega y no es nada fiable. Así se llevó, a tres días de jugarse su continuidad en Europa, una dolorosísima derrota frente a un Cádiz que tuvo la suerte de cara en el tramo final, mientras el Atlético se despidió de terreno amarillo, donde no perdía desde hace 33 años, desconcertado y rumiando la pérdida de tres puntos que le distancian aún más de la pelea por la Liga, con Simeone y sus futbolistas confundidos y en caída libre.

Cádiz Ledesma, Luis Hernández, Fali, Mbaye (Víctor Chust, min. 30), Espino, Bongonda (Iván Alejo, min. 74), San Emeterio (José Mari, min. 68), Álex Fernández, Brian Ocampo (Alcaraz, min. 68), Sobrino y Choco Lozano (Lucas Pérez, min. 74). 3 - 2 Atlético Oblak, Molina, Savic, Witsel, Reinildo, De Paul, Kondogbia (Pablo Barrios, min. 71), Saúl, Carrasco (Griezmann, min. 60), Correa (Joao Félix, min. 60) y Morata (Cunha, min. 10). Goles: 1-0: min. 1, Bongonda. 2-0: min. 81, Álex Fernández. 2-1: min. 85, Luis Hernández, en propia puerta. 2-2: min. 88, Joao Félix. 3-2: min. 98, Sobrino.

Árbitro: Sánchez Martínez (Murciano). Tarjetas amarillas a Kondogbia, San Emeterio, Saúl, Víctor Chust, Cunha y Joao Félix.

Incidencias: Partido correspondiente a la 12ª jornada de Liga, disputado en el Nuevo Mirandilla. 18.183 espectadores.

El Cádiz propinó el primer golpe al Atlético a los 27 segundos de partido y le sepultó cuando pasaban ocho minutos del tiempo reglamentario de un duelo en el que los rojiblancos firmaron una primera hora pésima, hasta que Joao Félix saltó al campo junto a Antoine Griezmann para intentar reactivar a un equipo hundido física y, sobre todo, anímicamente. Sin embargo, Joao Félix no fue suficiente, porque igual que el Cádiz se asustó cuando el portugués empató, el Atlético tampoco supo jugar los últimos minutos para asegurarse al menos un punto e impedir que su negativa trayectoria viviese un nuevo capítulo en una semana muy negra.

Mientras que el equipo dirigido por Sergio González quiso jugar, fue valiente y dominó casi todo el encuentro, el de Simeone, que una vez más alineó un once diferente y probó con una defensa distinta, nunca tuvo fútbol y deambuló durante demasiado tiempo, superado por un rival más animoso que exhibió trabajo, orden y eficacia ofensiva. El Atlético, sin embargo, además de cometer graves errores defensivos, no tuvo tampoco contundencia arriba, perdiendo además antes de los 10 minutos a Morata, víctima de un traumatismo en el pie derecho en vísperas del choque vital ante el Oporto y a tres semanas del Mundial.

Si en el primer tiempo el Cádiz aguantó frente un Atlético con llegada pero sin ninguna claridad en ataque, en el segundo, cuando el partido se convirtió en un ida y vuelta, los andaluces mejoraron y dejaron en evidencia a los colchoneros, desastrosos en ese período hasta que Joao Félix le reanimó en busca de la remontada que acarició el luso. Sin embargo, cuando se juega tantísimo con fuego como hace el Atlético y falta la concentración necesaria, te arriesgas a estrellarte. Esta vez volvió a tocar cruz después de que el Atlético saliese triunfador en otros tramos locos y con el tiempo prácticamente cumplido. La crisis rojiblanca va a más y la situación de Simeone es todavía más complicada.