Busquets y Pedri devuelven la identidad al Barcelona

El Barça fue ante el Betis la mejor versión de sí mismo. Lo fue en defensa, donde lo lleva siendo a lo largo de toda ... la temporada, y lo fue especialmente en ataque, una asignatura que tenía pendiente desde hace meses. El equipo de Xavi mejoró y los principales culpables fueron Sergio Busquets y Pedri, dos futbolistas que empiezan a recuperar su mejor nivel y que ya pueden devolverle a los culés esa identidad que tanto preocupa a su técnico y parecía perdida en los últimos tiempos.

«Lo importante es ser reconocibles como equipo, y así ha sido. Hemos visto a un buen Barça cuando éramos también once contra once. He dicho mil y una veces que Busquets es fundamental. Perdimos el orden y la estructura del equipo porque no estaba él. Ojalá se quede», afirmó Xavi este sábado tras la victoria de su equipo frente al Real Betis. El técnico de Tarrasa tuvo que reconocer la dependencia de los suyos en un jugador que cumplirá 35 años el próximo mes de julio y que todavía tiene su futuro en el aire.

Tiene ofertas de fuera y tiene también una propuesta en firme del club y de su entrenador, que aprovecha la más mínima oportunidad para lanzarle el guante. No es para menos, Busquets fue este sábado ante el Betis el motor de un Barça que tuvo una noche redonda. Busi abortó cualquier rebelión de los verdiblancos estando siempre en el lugar correcto y con balón supo dar fluidez a un equipo que se había mostrado lento en los últimos choques. De sus botas salieron muchos de los balones que sirvieron para romper líneas e incluso una asistencia al filo del descanso que Raphinha aprovechó para hacer el 3-0 que sentenció el encuentro.

Noticia Relacionada El Barça se da un homenaje ante el Betis

Fue el partido ideal de Busquets y lo fue también de sus dos escuderos, ya totalmente recuperados de sus problemas físicos. Frenkie de Jong ya parecía estarlo y Pedri dio un paso más este sábado disputando 73 minutos y rayando a un gran nivel. Ante el Atlético y el Rayo Vallecano se le pudo ver falto de ritmo e incapaz de adaptarse al ida y vuelta en el que se convirtieron ambos partidos. Ese guion cambió radicalmente ante el Betis en un encuentro en el que los suyos tuvieron un 66% de la posesión de balón y en el que vivieron permanente instalados en campo contrario desde antes incluso de la temprana expulsión por doble amarilla de Édgar González.

Dembélé se sube al carro

La recuperación de los dos metrónomos en la medular no fue la única buena noticia del Barça ante el Betis. Volvió Christensen, debutó Lamine Yamal y regresó Ousmane Dembélé, el jugador más esperado y el que se llevó la gran ovación de la noche en un Camp Nou prácticamente abarrotado. El galo disputó minutos tres meses después de caer en el dique seco y esa inactividad le pesó en un último tramo de partido en el que se le pudo ver falto de ritmo, pero satisfecho. «Es importante para él tener minutos, me ha dicho que se ha sentido bien», dijo de él Xavi a la conclusión del choque.