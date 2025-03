Busquets se va del Barça tras 15 años en el club

Ignacio Tylko Madrid Martes, 9 de mayo 2023 | Actualizado 10/05/2023 11:26h. Comenta Compartir

«Ha llegado el momento de anunciar que esta será mi última temporada con el Barça. Ha sido un camino inolvidable». Sergio Busquets lo ha hecho oficial este miércoles. El jugador abandonará el Barcelona, el club de su vida, el próximo 30 de junio, a la conclusión de su contrato. El centrocampista de Sabadell ya se lo ha comunicado a sus compañeros y al cuerpo técnico tras regresar a los entrenamientos para preparar el derbi del domingo en Cornellà que puede dar a los culés el 27º título de Liga de forma matemática.

Tras saberlo ya tanto la plantilla como el staff que dirige Xavi Hernández y la directiva presidida por Joan Laporta, el jugador ha hecho pública su salida del club a través de un comunicado en las redes sociales tras el entrenamiento de este miércoles en las instalaciones de Sant Joan Despí. Aunque se daba casi por hecho que Busi iba esperar a que el Barça conquistase el torneo de la regularidad y tuvieran lugar las celebraciones para no deslucirlas, el hecho de que el título ya esté virtualmente logrado ha precipitado los acontecimientos.

De esta forma, queda tiempo para que los azulgranas preparen sin distraerse el choque ante el Espanyol, situado en posición de descenso y al que los culés casi pueden rematar hacia la Segunda División si vencen el domingo, a partir de las 21:00 horas. Busquets nunca ha sido un jugador mediático, al que le gusten los focos, y prefiere dejar ya claro su futuro que tener que responder a un sinfín de preguntas sobre este tema en los próximos días.

Tras 15 años en la primera plantilla del Barça, Busquets tenía claro hace tiempo que es el momento ideal para salir del club. Qué mejor que salir del equipo de su vida como campeón de Liga, sobre todo después de la mala trayectoria de los azulgranas en los últimos años, sin opciones de conquistar campeonatos importantes y con salidas de jugadores emblemáticos, con Leo Messi a la cabeza sin olvidar a Gerard Piqué.

Mejoró su situación personal con la llegada de Xavi al banquillo, ya que subieron las prestaciones del mediocentro, pero Busquets sufrió momentos complicados, hasta el punto de que incluso en algún partido y momentos aislados recibió silbidos desde algún sector del Camp Nou desmemoriado con Ronald Koeman en el banquillo. Después de tres lustros siendo una de las piezas clave del mejor Barça, Busquets no quería irse en plena crisis y por la puerta de atrás.

Oferta a la baja

Tanto Joan Laporta como Xavi deseaban que siguiera vestido de azulgrana, ya que el técnico de Terrasa le considera aún titular indiscutible, pero Busquets prefiere irse como campeón y no esperar a su ocaso definitivo. El club no respondió a sus deseos en público con dinero porque le hizo una oferta a la baja, cobrando un 30% menos de lo que percibe este curso, 23 millones brutos. El entorno de Busi siempre filtró que el dinero no era una cuestión fundamental, pero a los 34 años todavía puede firmar un suculento contrato en Estados Unidos, Catar o Arabia Saudí.

No hay que descartar que Busquets coincida en los últimos años de su brillante carrera con Leo Messi, cuyo futuro todavía es incierto aunque sí se da por hecho que dejará el Paris Saint-Germain. El lunes, algunos medios informaron que el astro argentino se iría a Arabía Saudí con un contrato estratosférico de 400 millones, pero su padre, Jorge Messi, lo desmintió.

El final en el Barça se hace realidad medio año después de su salida de la selección española, con la que Busquets disputó 143 partidos desde su debut, el 1 de abril de 2009 en Estambul, con Vicente del Bosque en el banquillo, hasta el anuncio de su adiós tras caer frente a Marruecos, por penaltis, en octavos de final del Mundial de Catar. Con La Roja, Busquets conquistó la Eurocopa de Polonia y Ucrania en 2012 y el Mundial de Sudáfrica en 2010. De los grandes símbolos del Barça en la historia reciente, ya solo queda por resolver el futuro de Jordi Alba, que todavía tiene año un año más de contrato y quiere cumplirlo.