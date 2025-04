El Barça sella el billete para la Champions

DANIEL PANERO MADRID Sábado, 7 de mayo 2022, 00:27 | Actualizado 23:23h. Comenta Compartir

Semana de Champions para Real Madrid, Villarreal… y también para Betis y Barcelona. Ambos equipos se miden este sábado en un partido crucial para estar en la máxima competición continental. Lo es para los verdiblancos, que quieren lograr un triunfo que les permita meterse de nuevo en la pelea por alcanzar la cuarta plaza y lo es también para los de Xavi Hernández, que tienen en su mano lograr tres puntos que aseguren de una vez por todas el objetivo primordial con el que se fichó al de Tarrasa y acercar también el segundo puesto en la pelea que los culés mantienen con el Sevilla.

«Es una ocasión de oro, otra vez, para certificar el objetivo de la Champions. Me quitaría un peso de encima. Es un rival directo, nos ganaron en el Camp Nou y tenemos la opción de la venganza futbolística. Estamos preparados», afirmó Xavi este viernes en la rueda de prensa previa al partido de su equipo frente al Betis en el Benito Villamarín. El técnico catalán sabe de la importancia que tiene asegurar lo antes posible una meta que se ha convertido en fundamental para la viabilidad del club. La máxima competición continental es «un mínimo» para el egarense y para un equipo que no se puede permitir más tropiezos.

Para lograr el billete a la Liga de Campeones este fin de semana, el Barcelona tendrá que imponerse a un Betis que en este momento marca la frontera con los puestos de Europa League. Los culés aventajan a los de Manuel Pellegrini en ocho puntos a falta de cuatro jornadas, una distancia que podría ampliarse a once con nueve unidades en juego en caso de triunfo azulgrana. Esa es la meta de un equipo que llegará al Benito Villamarín con dudas por la imagen mostrada en los últimos encuentros, pero sabedor de que a domicilio las cosas están saliendo bien. El Barça se ha impuesto en las últimas cinco salidas frente a Valencia, Elche, Real Madrid, Levante y Real Sociedad. Un bagaje que invita a los culés a ser optimistas de cara a esta nueva final frente a un rival directo.

Xavi tendrá que sobreponerse, una vez más, a la baja de jugadores importantes. Gerard Piqué no estará, después de resentirse ante el Mallorca de las molestias musculares que sufre desde hace varias semanas en el aductor de la pierna izquierda y se une a las ausencias por lesión de Sergiño Dest, Nico, Pedri y Sergi Roberto. Ter Stegen, que se perdió la última sesión por una indisposición, es duda. La buena noticia para el egarense es el regreso de una tacada de Óscar Mingueza y Martin Braithwaite tras superar el coronavirus. Las bajas condicionarán un once en el que no habrá demasiadas rotaciones. Dani Alves y Jordi Alba estarán una vez más en los laterales, Busquets, De Jong y Gavi se harán con la medular y arriba Dembélé, Aubameyang, Ferran Torres y Memphis se repartirán los tres puestos de ataque.

Un rival eufórico que se la juega

No será un partido sencillo para el Barcelona. Los de Xavi tendrán enfrente un equipo que ha demostrado a lo largo de todo el año que está listo para las grandes citas. Y esta lo es. El Betis pisará el Villamarín con la euforia todavía reciente de la consecución de la Copa del Rey y con la necesidad imperiosa de ganar para mantener vivo el sueño de la Liga de Campeones. Es una auténtica final para los de Pellegrini, una de las últimas, y eso lo sabe un conjunto que no dará un balón por perdido.

Pellegrini no podrá contar, eso sí, con uno de los futbolistas capitales en el Betis campeón. Héctor Bellerín, el asistente en la final de Copa del Rey, no estará después de sufrir un proceso febril que le impidió entrenar con el resto de sus compañeros este viernes y entrar en la lista de convocados. Su ausencia se une a las de Víctor Camarasa y Martín Montoya. La buena noticia para el Ingeniero es el regreso de Marc Bartra y William Carvalho, dos jugadores que no pudieron estar ante el Getafe por lesión y que vuelven para el tramo final de curso.

El Barcelona estará en la próxima edición de la Liga de Campeones. El conjunto que dirige Xavi Hernández certificó este sábado en el Benito Villamarín un pase a la máxima competición continental que ha sufrido toda la temporada y que no iba a ser menos el día de sacar el billete. Los culés se impusieron al Betis en un duelo que llegó al descuento con empate en el marcador tras los goles de Ansu Fati y Marc Bartra y en el que Jordi Alba apareció como salvador en el minuto 94 para asegurar la presencia de los azulgranas entre los más grandes un año más.

Dispuesto a aguar la fiesta. Así salió el Barça a un Benito Villamarín inmerso en su particular Feria de Abril. El feudo verdiblanco se engalanó para homenajear a los suyos por la consecución de la Copa y para vivir una auténtica final por la Champions. 46.000 gargantas vibraron con un inicio de partido en el que se notaba en el ambiente lo que había en juego, un billete para la máxima competición continental. Lo sabía Xavi, que juntó filas, apostó por el pase seguro y estiró a Ousmane Dembélé, la apuesta segura en un inicio en el que el galo fue, una vez más, la llave. De sus botas salieron las dos ocasiones más claras de los culés en una primera parte que fue de más a menos para los azulgranas.

Prueba de ello es que el Betis logró sacarse de encima sin demasiado esfuerzo la presión culé en campo contrario. Los de Pellegrini son un equipo versátil, que sabe jugar con el balón pero que se adapta a las necesidades del choque y que rápido supo encontrar entre líneas a jugadores importantes como Fekir y Canales. Los dos magos verdiblancos aparecieron para nivelar el choque y comenzar a sembrar un caos que pudo fructificar antes del descanso si Guido Rodríguez no se hubiera estrellado con la madera en un disparo desde fuera del área o si Pezzela no hubiera rematado demasiado centrado tras un saque de esquina.

Betis Bravo (Rui Silva, min. 17), Sabaly, Pezzella, Bartra, Álex Moreno, Guido, Guardado (William Carvalho, min. 79), Canales, Fekir, Juanmi (Rodri, min. 78) y Borja Iglesias. 1 - 2 Barcelona Neto, Daniel Alves, Araujo, Eric García, Jordi Alba, Busquets, F. De Jong, Gavi (Riqui Puig, min. 80), Ferran Torres (Ansu Fati, min. 75), Memphis (Aubameyang, min. 65) y Dembélé (Adama Traoré, min. 74). Goles: 0-1: min. 76, Ansu Fati. 1-1: min. 79, Bartra. 1-2: min. 94, Jordi Alba.

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité Valenciano). Amonestó a Busquets, Bartra y Dani Alves.

Incidencias: Partido correspondiente a la 35ª jornada de Liga, disputado en el Benito Villamarín ante 46.132 espectadores.

Tras la reanudación, el Barça cayó en el peor de los pecados para Xavi. Los culés salieron con una marcha menos tras el paso por vestuarios y coleccionaron imprecisiones que hicieron saltar todas las alarmas para el técnico de Tarrasa. La sangre la olió un Betis que sabía que tenía por delante 45 minutos para agarrarse al último tren por la Champions. Los de Pellegrini ya no especulaban y gracias a la velocidad de Álex Moreno y Sabaly, muy incisivos en ataque, comenzaron un asedio que pudo llevarse por delante a los culés si Juanmi no se hubiera topado en dos ocasiones con un inspirado Neto, titular tras una indisposición de Ter Stegen.

El Barça estaba en apuros y Xavi recurrió de emergencia al mejor de los antídotos. Ansu Fati no tiene aún la chispa de antaño pero mantiene intacto el instinto. El joven extremo, de apenas 19 años, saltó al césped y detonó de inmediato una bomba en su segundo balón. En medio de un millar de piernas, controló el esférico en la frontal y como si estuviera en un 'green' de golf engañó al palo corto a Rui Silva para subir el telón de otro partido.

El nuevo encuentro era un correcalles en el que el Betis iba a responder con un certero cabezazo de Marc Bartra que ponía las tablas y desataba un huracán contra la portería de Neto. Los verdiblancos se volcaron y dejaron libre una vía para que Jordi Alba terminara con todas las esperanzas de los de Heliópolis. El lateral conectó un zurdazo en el minuto 94 y puso fin a la agonía culé esta temporada. El Barça estará en Champions un año más.