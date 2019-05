Despido El Betis pone punto final a su final a su acuerdo con Setién Quique Setién, en un encuentro de esta temporada en Liga. / Josep Lago (Afp) El equipo andaluz y el técnico deciden rescindir el contrato tras una temporada llena de altibajos y con la decepción de no clasificarse para Europa la campaña que viene NACHO CABALLERO Madrid Domingo, 19 mayo 2019, 17:10

Quique Setién no continuará la próxima temporada como entrenador del Betis, anunció este domingo el equipo andaluz en un comunicado, poco después de que el equipo verdiblanco cerrará su Liga española 2018-2019 con una victoria 0-2 en el campo del Real Madrid. «El Real Betis Balompié y su entrenador Quique Setién han decidido que el técnico cántabro no siga al frente del primer equipo verdiblanco la próxima temporada», explicó el club.

La entidad destacó que «en los dos últimos años, Setién ha llevado al Real Betis de nuevo a una competición europea, ha multiplicado de forma importante el valor de la plantilla verdiblanca, ha contribuido a potencial el papel de la cantera y ha conseguido triunfos de enorme valor, que pasarán a la mejor Historia del Real Betis», apuntó el equipo para reconocer la labor de Setién.

Previamente, Setién ya había anunciado en rueda de prensa, justamente tras conseguir que su equipo venciese en el Santiago Bernabéu al Real Madrid por 0-2, y el pasado octubre al Barcelona en el Camp Nou, algo que no hacía nadie desde 2003, que el club iba a «emitir un comunicado». «Sabremos cual será mi futuro», agregó.

El Betis, décimo clasificado, no consiguió clasificarse este año para las competiciones europeas del próximo curso. En la Copa del Rey llegó hasta las semifinales, pero no pudo disputar la final, un objetivo valioso para el club, ya que este año se juega en su estadio Benito Villamarín. Serán Barcelona y Valencia los que jueguen el sábado 25 de mayo esa final.

Finalmente ese mensaje confirmó lo que era un secreto a voces, su destitución como técnico del primer equipo en una temporada en la que el cántabro no supo aprovechar el potencial de su plantilla, una de las mejores del campeonato español, en la que finalizó décimo y fuera de los puestos europeos, no pasó de la ronda intermedia en Europa League y en Copa del Rey se quedó en semifinales.

Exjugador del Atlético de Madrid y Racing de Santander, entre otros, Setién llegó en 2017 al Betis, procedente de Las Palmas. En el pasado tuvo también una breve etapa como seleccionador de Guinea Ecuatorial en 2006. Tras su victoria en el Bernabéu este domingo, Setién admitió que quizás no comprendió bien la «idiosincrasia» del club. «Hay que entender la idiosincrasia de este club, esta ciudad y esta afición que tenemos. He sido seguramente uno de los que no lo he hecho», dijo.