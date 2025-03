Benzema sigue sin un soldado de reemplazo

Ignacio Tylko Madrid Lunes, 25 de julio 2022, 12:39 Comenta Compartir

Tras pasearse en la pasada Liga, conquistar la decimocuarta Copa de Europa remontada a remontada y reforzarse este verano con el experimentado zaguero alemán Antonio Rüdiger y el joven centrocampista galo Aurélien Tchouaméni, la lógica indica que el Real Madrid inicia el curso con los deberes hechos y una plantilla sin tacha.

Sin embargo, la derrota en el primer clásico sin ver puerta y con Eden Hazard flojo como 'ariete mentiroso' en sustitución de Karim Benzema, ha reabierto el debate. Falta un delantero de peso que pueda suplir con ciertas garantías en partidos importantes al próximo Balón de Oro.

Florentino Pérez puso todos los huevos en la cesta para cerrar el fichaje del galáctico Kylian Mbappé, lo que frenó incluso la posibilidad de contratar a Erling Haaland, pero la marcha atrás del astro parisino le dejó sin capacidad de reacción. Aún tiene tiempo de buscar otro ariete, pero el propio Carlo Ancelotti insiste en que la plantilla «es muy buena, con muchos jugadores, y está cerrada». Al menos en cuanto a las altas.

Tras caer frente a los culés en Las Vegas, el técnico italiano del Real Madrid echó en falta a Benzema, ausente debido a su particular pretemporada en la que ha empezado más tarde que el resto. «Es el mejor del mundo y está claro que cuando no está, nos falta algo. No hay nadie en el mundo que pueda reemplazar a Karim», sentenció Carletto, sabedor de que «Hazard puede jugar en muchas posiciones y se tiene que adaptar también a la de falso nueve, pero aún necesita minutos para mejorar su condición».

Avanzó el preparador merengue que el atacante francés jugará 45 minutos contra el América de México, este martes en San Francisco, y más tiempo el día 30 de julio contra la Juventus en Los Ángeles. Ahí quiere probar ya el posible equipo que juegue ante el Eintracht de Francfort la Supercopa de Europa, el primer título de la temporada, el 10 de agosto en Helsinki.

Jugador franquicia

Benzema tiene ya 34 años -el polaco Robert Lewandowski, gran apuesta del Barça, los cumple a finales de agosto-, pero es el jugador franquicia del Real Madrid, donde camina hacia su decimocuarta temporada.

Fue ganando en liderazgo, protagonismo y gol desde la salida de Cristiano Ronaldo en el verano de 2018, pero el curso pasado completó su obra maestra. Marcó 44 goles, 27 de ellos en la Liga, donde se alzó con el Pichichi, y 15 dianas muy decisivas para levantar su quinta Champions a título individual.

Traspasado el serbio Luka Jovic a la Fiorentina, un fiasco que costó 63 millones y marcó tres goles en tres temporadas, Ancelotti no cuenta tampoco con el hispano-dominicano Mariano Díaz, al que le resta un año de contrato pero se resiste a salir del club blanco. Queda Borja Mayoral, que ha regresado tras su cesiones en la Roma y en el Getafe, pero es uno de los transferibles, como Dani Ceballos y Marco Asensio, y podría recalar en el Celta.