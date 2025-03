Bellingham, castigado dos partidos por su «it's a fucking goal» de Mestalla

Ignacio Tylko Madrid Miércoles, 6 de marzo 2024, 12:24 Comenta Compartir

Del mal el menos para el Real Madrid y Jude Bellingham, sancionado con dos partidos de suspensión tras su expulsión del pasado fin de semana Mestalla por gritarle al árbitro Gil Manzano «¡it's a fucking goal!» («¡es un jodido gol!») cuando pitó el final del choque ante el Valencia justo antes de que el inglés anotase un gol que hubiera sellado la victoria del conjunto de Carlo Ancelotti.

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol, reunido este miércoles, entiende que el astro inglés no insultó al árbitro, pero juzga también su actitud y ahí impera la percepción del juez extremeño. El club blanco solicitó sin éxito dejar sin efecto las consecuencias de la roja directa alegando que su jugador solo protestó en un momento en el que estaba acalorado, pero siempre sin menosprecios. Un argumento que no ha convencido al tribunal deportivo de primera instancia y por ello ha desestimado su recurso. No obstante, el Real Madrid prevé recurrir ante el Comité de Apelación.

La sanción está fundamentada en el artículo 124 del Código Disciplinario, donde se contemplan entre dos y tres partidos de sanción por «actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, directivos o autoridades deportivas, con multa accesoria de 700 euros al club y de 600 al infractor». El árbitro redactó en el acta que Bellingham se dirigió hacia él «en actitud agresiva y a gritos», una sensación que Competición no ha entrado a valorar.

Por consiguiente, Bellingham será baja ante el Celta y Osasuna, después llegará el parón de selecciones, en el que Inglaterra se medirá en Wembley a Brasil y Bélgica, y no volverá a jugar en Liga hasta el domingo, 31 de marzo, cuando su equipo reciba al Athletic en el Santiago Bernabéu, a partir de las 21:00 horas.