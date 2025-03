El Barça recupera la fe a costa del Villarreal

daniel panero Jueves, 20 de octubre 2022, 08:01 | Actualizado 23:20h. Comenta Compartir

Pasar página. Eso es lo que quiere hacer este jueves el Barcelona en el Camp Nou. El conjunto que dirige Xavi Hernández recibe al Villarreal con la necesidad de lograr tres puntos vitales para dejar atrás el terremoto provocado por los encuentros ante el Inter y el Real Madrid durante una semana convulsa. Un triunfo serviría a los azulgranas para salir a flote y empezar a ver el vaso medio lleno, mientras que una derrota haría aún más grande la crisis en la que en este momento están inmersos.

«La situación del equipo es la que es. Empezamos como un tiro y ahora no estamos tan bien, pero eso no me detiene. Tenemos que ir paso a paso. Estamos a tres puntos del líder y tenemos que seguir, porque esto es muy largo y no nos podemos detener», reclamó este miércoles. El técnico del Barça sabe de la importancia de salir del bache lo antes posible y devolver al equipo a la senda de los triunfos. Hasta siete seguidos llevaban en la Liga, antes de la visita al Santiago Bernabéu.

La distancia con el Real Madrid y el hecho de que apenas se hayan disputado nueve jornadas hace que el margen de error del Barcelona todavía sea elevado. Los culés han sumado 22 de los primeros 27 puntos en juego y saben que hay argumentos de sobra para creer que se puede revertir la situación. Con esa idea saldrán los pupilos de Xavi a jugar un partido que se antoja complicado ante uno de los gallitos de la competición, un Villarreal irregular pero que sabe competir ante los equipos grandes.

Es por eso que Xavi pondrá toda la carne disponible en el asador. Es un partido clave y el técnico catalán formó este miércoles una lista de convocados en la que Héctor Bellerín fue la gran novedad tras superar sus problemas físicos y en la que no están por lesión Andreas Christensen, Ronald Araujo y Memphis Depay, que ya ultima su recuperación y podría reaparecer el domingo ante el Athletic, también en el Camp Nou.

Todas estas ausencias condicionan un once en el que Xavi vuelve a experimentar en la zaga. Sergi Roberto ocupará el lateral derecho, con Koundé y Marcos Alonso como centrales, en tanto que Jordi Alba se desenvolverá en el costado izquierdo. No es la única línea con modificaciones, ya que Frenkie de Jong releva a Busquets en la medular y Ansu Fati, una de las mejores noticias del clásico, es titular en detrimento de Raphinha. Además, Ferran Torres desplaza a Dembélé.

El Villarreal no se fía

«Es un reto grandísimo porque la mejor versión del Barcelona es tremenda. Les rodea un poco el pesimismo, pero así es como más peligrosos son», afirmó Unai Emery este miércoles respecto al Barça. El entrenador de Hondarribia no se fía de un rival que llega herido y buscará dar un golpe de efecto en el Camp Nou, que falta les hace a los suyos. Y es que el Villarreal se ha mostrado en lo que va de temporada como un equipo irregular. El Submarino Amarillo ha ganado cuatro partidos, ha empatado tres y ha perdido dos, números que no le sirven para estar en puestos europeos y que han disparado las dudas.

Para salir de ese bache, Emery tendrá que sobreponerse a la ausencia de varios jugadores clave en el engranaje de su equipo. Gerard Moreno, Francis Coquelin, Juan Foyth, Giovani Lo Celso y Kiko no podrán estar por lesión y condicionan un once en el que Danjuma será la gran amenaza ofensiva y en el que Yéremy Pino y Jackson ejercerán como acompañantes del neerlandés.

El Barça logró ante el Villarreal una victoria fundamental para salir del bache en el que se había metido la pasada semana. El conjunto que dirige Xavi Hernández se impuso al de Unai Emery por 3-0 en un partido en el que el técnico de Tarrasa realizó varios cambios y en el que la apuesta le salió de forma inmejorable. Lewandowski marcó la diferencia en la primera mitad con dos tantos de bella factura que abrieron la lata y Ansu Fati cerró la cuenta con una diana que le reivindica como un candidato más al tridente de ataque. Los culés ganan moral de cara a otra semana clave en la que Athletic y Bayern medirán el momento que atraviesa el equipo.

Con las cartas marcadas. Así salieron Barça y Villarreal a jugar su partido en el Camp Nou. Los locales apostaron por el sempiterno estilo culé, pero lo hicieron además con una dosis extra de riesgo. Xavi hizo una revolución con hasta cinco novedades en el once, mientras que Emery, que tomó nota de lo acontecido en los últimos partidos del equipo azulgrana, decidió fiar todo al contragolpe con la velocidad de Jackson, Danjuma y Yéremy Pino, un tridente para atemorizar a la afición culé, que miraba con recelo la rapidez de los atacantes visitantes, sabedora de los problemas que arrastra su equipo para defender en transición.

Este escenario fue desde el inicio un arma de doble filo para los culés. Frenkie de Jong, Pedri o Gavi tenían el control, rompían líneas con facilidad y hasta se sumaban al área rival pero volvían a sufrir lo indecible cada vez que el Villarreal se desplegaba al contragolpe. Koundé abortó dos estampidas del Submarino Amarillo y ahí comenzó a cambiar la historia de un Barça que sintió por primera vez en una semana que no tenía pies de barro gracias a la seguridad del galo. Fue ahí cuando todo fluyó, volvió el último pase y empezaron a caer los goles como churros. En apenas ocho minutos Lewandowski aprovechó, recorte magistral incluido, un centro lateral de Jordi Alba para anotar el primero, metió el segundo desde fuera del área con un disparo ajustado y vio como Ansu Fati recuperaba su relación con el gol. El canterano, omnipresente, se sumó a la fiesta tras aprovechar de tacón un remate que él mismo había enviado al poste para cerrar una primera mitad que terminó de forma inmejorable para los azulgranas.

Barcelona Ter Stegen, Sergi Roberto (Bellerín, min. 70), Koundé (Piqué, min. 78), Marcos Alonso, Jordi Alba, De Jong (Busquets, min. 70), Gavi, Pedri, Ferran Torres, Lewandowski (Raphinha, min. 75) y Ansu Fati (Dembélé, min. 75). 3 - 0 Villarreal Rulli, Kiko Femenía, Albiol (Mandi, min. 80), Pau Torres, Pedraza (Mojica, min. 25), Yéremy Pino, Parejo, Morlanes (Trigueros, min. 57), Baena, Jackson (Alberto Moreno, min. 57) y Danjuma (Morales, min. 46). Goles: 1-0: min. 31, Lewandowski. 2-0: min. 35, Lewandowski. 3-0: min. 38, Ansu Fati.

Árbitro: Del Cerro Grande (Comité madrileño). Amonestó a Pau Torres.

Incidencias: Partido de la jornada 10 en Primera disputado en el Camp Nou ante 73.261 espectadores.

Tras la reanudación, el Barça se había quitado cualquier tipo de corsé. Los de Xavi se reafirmaron en su estilo, asfixiaron al Villarreal en campo contrario, lograron ensanchar el terreno de juego gracias a la presencia ofensiva de los laterales y tuvieron mordiente con un tridente ofensivo que estuvo inspirado. Todo ese torrente tenía un punto de partida en Frenkie de Jong. El neerlandés asumió el reto de suplir a Busquets en la medular y fue hasta el minuto 70, cuando se le terminó la gasolina, el jugador más activo en la recuperación y a la hora de ejercer de lanzadera para cambiar el juego hacia el costado opuesto.

Ya sin el ex del Ajax, el ritmo decayó. Emery dio por bueno el 3-0 y el Barça no quería pisar más el pie del acelerador, sabedor de que todavía tiene por delante compromisos importantes. Xavi aprovechó el devenir del choque para dar descanso a jugadores fundamentales como Lewandowski, que recibió una atronadora ovación, Ansu Fati y Koundé. A partir de ahí tan solo hubo espacio para que el Camp Nou abriera un plebiscito en torno a la figura de Gerard Piqué en los últimos minutos. El central recibió pitos y aplausos a partes iguales en los instantes finales antes de que concluyera un partido clave para recuperar moral tras una semana convulsa en Champions y en Liga.