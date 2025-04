El Barça se pone morado a costa del Valladolid

daniel panero Domingo, 28 de agosto 2022, 00:35 | Actualizado 22:17h. Comenta Compartir

El Barcelona tiene ante el Real Valladolid un partido para afianzarse en la zona alta de la clasificación. El conjunto que dirige Xavi se mide a los de Pucela en una semana extraña tras el compromiso ante el Manchester City y con todo el ruido que genera el mercado de fichajes y la inscripción de Jules Koundé. Tras obtener el OK de LaLiga para su inscripción, el defensa francés será la gran novedad en un partido importante para los culés de cara a seguir con las buenas sensaciones mostradas en el último partido de Liga.

«Somos admiradores de Pacheta, me ha sorprendido como entrenador. Estamos ante un equipo que hace muy bien las cosas, por lo que será un partido complicado y esperamos que no sea similar al del Rayo. Tenemos que salir a tope para marcar rápido y tener un partido más plácido», aseguró Xavi en la rueda de prensa previa al partido que mide a su equipo frente al Valladolid. El técnico de Tarrasa es consciente de los múltiples tropezones que su equipo ha vivido en el Camp Nou en los últimos meses frente a rivales como Cádiz, Rayo en dos ocasiones o Villarreal y huye de cualquier tipo de relajación que se haya podido generar tras el 1-4 frente a la Real Sociedad en San Sebastián.

No es para menos, el Barça solo ha ganado tres de los últimos ocho encuentros que ha disputado en el Camp Nou y Xavi sabe de la importancia de hacerse fuertes en casa. Un triunfo ante el equipo de Pacheta podría catapultar a los blaugranas a la zona alta de la clasificación y, lo más importante, mantener las buenas sensaciones cosechadas frente a la Real. Ese día los culés comenzaron el choque con una versión más gris pero en la segunda parte, con la entrada de Ansu Fati, se pudo ver la mejor versión de todo el frente de ataque.

Aquellos cuatro goles hicieron sonreír al Barça, que apenas una semana después saldrá «en tromba» con el objetivo de avasallar a su rival. Xavi pondrá contar con todos sus futbolistas, incluido Koundé, para el que el club azulgrana espera tener el visto bueno de LaLiga a su inscripción antes del partido. El francés podría ser la gran novedad en un once en el que regresa Sergio Busquets tras la sanción que le impidió estar en el Reale Arena y en el que Balde apunta una vez más a titular en el lateral izquierdo a la espera de que lleguen nuevos refuerzos como Marcos Alonso. Más dudas hay en el tridente de ataque, donde Lewandowski es fijo tras descansar ante el Manchester City y Ansu Fati, Ferran Torres, Dembélé y Raphinha se debaten por dos puestos.

Pacheta, sin miedo

Será un partido complejo para el Barcelona porque enfrente tendrá a un rival que llega con relativas urgencias. Es la jornada 3 pero el calendario no da tregua a un Valladolid que quiere salir con algo en el zurrón del Everest con el que ha empezado la temporada. Los de Pacheta visitan el Camp Nou después de medirse al Villarreal en el Estadio José Zorrilla (0-3) y al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán (1-1). Esos dos resultados no han hecho mella en su técnico, que afronta el partido con la ilusión de sumar los tres puntos. «Las estadísticas están para romperlas, vamos a pelear y a ganar porque hay poco que perder», declaró.

Para ello, el técnico burgalés no contará todavía con el recién fichado Feddal. «Aún está verde para poder jugar», declaró Pacheta. Tampoco estará por sanción El Yamiq y por lesión Gonzalo Plata, Mickaël Malsa y Shon Weissman. La baja del israelí, ausente durante buena parte de la pretemporada y pieza clave en el ascenso con 20 goles, será la gran ausencia de un equipo que aterrizará en el Camp Nou con la ambición de lograr la machada.

El Barcelona se llenó de moral frente al Real Valladolid en el Camp Nou. El conjunto que dirige Xavi se impuso a los blanquivioletas por 4-0 en un partido en el que fue netamente superior desde el minuto uno y en el que Lewandowski fue el gran protagonista. El punta polaco anotó un doblete, uno en cada mitad, y contribuyó a una goleada en la que Pedri y Sergi Roberto cerraron el marcador. Con estos dos tantos Lewy suma y sigue, ya lleva cuatro dianas en sus tres primeros partidos en la Liga y es el líder del nuevo proyecto azulgrana.

«Tenemos que salir en tromba», aseguró Xavi en la rueda de prensa previa al partido. Y así fue. El Barça pisó el césped del Camp Nou, se hizo las fotos de rigor y se puso manos a la obra contra la portería de Jordi Masip. El técnico de Tarrasa dispuso un once con un 4-3-3 en el que Koundé hacía las veces de lateral en defensa y de tercer central en ataque para posibilitar a Balde lograr la superioridad en fase ofensiva. El plan, con Raphinha como novedad junto a Dembélé y Lewandowski hizo que los culés salieran de inicio como un ciclón, desbordando desde los costados, con llegada de los jugadores de segunda línea y a la espera de que la inspiración de los futbolistas de ataque hiciera el resto.

La receta de Xavi tenía todos los ingredientes, incluido el gol. Esa guinda, que no se halló ante el Rayo Vallecano, tarde o temprano iba a aparecer. Dembélé y Lewandowski avisaron con sendos disparos a la madera y el polaco fue el protagonista en el tanto que abrió la lata. Los depredadores no perdonan dos veces y eso hizo el ex del Bayern tras el enésimo centro al área de Raphinha. Se zafó de su par, buscó el segundo palo y metió la punterita para delirio de un Camp Nou que ya tiene nuevo ídolo. Fue el momento cumbre en una primera mitad en la que la hemorragia ya estaba abierta. El Valladolid estaba a merced de los blaugranas y pocos minutos después, Pedri encontró un carril por el centro del área para firmar el segundo y dejar el partido prácticamente resuelto antes del descanso.

Barcelona Ter Stegen, Koundé, Araujo (Sergi Roberto, min. 61), Eric García, Balde, Busquets (Kessié, min. 76), Gavi (Frenkie de Jong, min. 61), Pedri, Raphinha (Ansu Fati, min. 61), Lewandowski y Dembélé (Ferran Torres, min. 82). 4 - 0 Valladolid Masip, Luis Pérez, Joaquín Fernández, Javi Sánchez (Toni, min. 63), Escudero, Monchu (Óscar Plano, min. 46), Aguado (Roque Mesa, min. 46), Kike Pérez, Anuar (Arroyo, min. 76), Iván Sánchez y Sergi Guardiola (Sergio León, min. 63). Goles: 1-0: min. 24, Lewandowski. 2-0: min. 43, Pedri. 3-0: min. 65, Lewandowski. 4-0: min. 92, Sergi Roberto.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité vasco). Amonestó a Monchu, Javi Sánchez y Kike.

Incidencias: Partido disputado en el Camp Nou ante 83.972 espectadores.

Tras la reanudación, el Barça seguía con la quinta marcha metida a fondo. El 3-4-3 en fase ofensiva que ensayan los culés durante muchos minutos y la frescura en la presión en campo contrario de jugadores como Gavi y Pedri ahogaron a un Valladolid incapaz de salir de su propio campo. Con este escenario y Lewandowski merodeando por el área, el desenlace no podía ser otro que el tercer tanto. En esta ocasión fue Dembélé el que tras un eslalon asistió al '9' para que marcara con la tranquilidad del que pasa otro día más en la oficina gracias a un taconazo. Cuatro goles en sus siete primeros disparos en la Liga, esa es la tarjeta de presentación de Lewy después de tres partidos.

Esa diana fue el epílogo definitivo al choque. Xavi refrescó al equipo en la segunda mitad con la entrada de Sergi Roberto, Ansu Fati, Frenkie de Jong, Kessié y Ferran Torres, cambios que demostraron una vez más la profundidad de plantilla que tiene el Barça este año y que posibilitaron continuar con el buen tono físico hasta la recta final del encuentro. El partido ya era redondo para un Camp Nou que vio al mejor Lewandowski, a un gran Koundé en su debut y al que todavía le quedaba aliento para celebrar un cuarto gol después de que Sergi Roberto aprovechara un rechace en el área para cerrar el marcador. El canterano lo celebró por todo lo alto e hizo todavía más grande la sonrisa de Joan Laporta, feliz pese a lucir un ojo morado tras un accidente doméstico.