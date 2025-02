El Barça se resigna con Dembélé

Lewandowski no será vendido por menos de 50 millones

Robert Lewandowski quiere jugar en el Barcelona y el club azulgrana no cejará en su empeño de fichar al delantero polaco, pero el goleador del Bayern no será traspasado al club azulgrana por menos de 50 millones de euros. El Barça pretendía contratar a Lewandowski por 35 millones de euros fijos más cinco en variables, pero el Bayern ha rechazado la segunda oferta de la entidad culé al considerarla insuficiente por un futbolista que tiene contrato hasta 2023 pero está tensando la cuerda para convertirse este verano en nuevo jugador azulgrana. El Barça y el Bayern están llamados a entenderse por Lewandowski una vez que el ariete polaco ha llegado a un acuerdo total con el club que preside Joan Laporta, aunque el director deportivo de la entidad bávara, Hasan Salihamidzic, ha llegado a manifestar que «ahora mismo la posibilidad de que Robert se quede es del cien por cien». «Lewandowski tiene contrato un año más y será bienvenido en Múnich el 12 de julio para la primera sesión de trabajo», ha comentado el exfutbolista bosnio, aunque no puede cerrar la puerta a su marcha, ya que no oculta que el goleador «tiene grandes objetivos en su carrera y su situación se puede arreglar».

Salihamidzic ha reconocido que las conversaciones llevadas a cabo en Mallorca con el propio Lewandowski y su representante, Pini Zahavi, «fueron positivas». Mientras tanto, el Bayern ha fichado al senegalés Sadio Mané como probable sustituto del veterano artillero polaco que dentro de dos meses cumplirá 34 años. El club germano pagará al Liverpool 41 millones por Mané (32 fijos más nueve en variables) y, lógicamente, desea obtener más dinero por su gran estrella. Al no convencer al Bayern con su nueva propuesta, el Barcelona se verá por tanto obligado a un desembolso mayor al que tenía previsto. Sobre el 'caso Lewandowski' también se ha pronunciado el expresidente del Bayern Uli Hoeness, que ha lanzado un ataque al Barcelona: «Quiere fichar a Lewandowski cuando tenía una deuda de 1.300 millones hace seis meses. En Alemania ya hubieran tenido que declararse en bancarrota».