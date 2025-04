El Barça, rescatado por Roures, ya puede inscribir a los fichajes

Daniel panero Viernes, 12 de agosto 2022, 13:14 | Actualizado 18:45h. Comenta Compartir

El Barcelona ya puede inscribir a sus nuevos fichajes (Lewandowski, Raphinha, Koundé, Kessié y Christiensen) para debutar el sábado en la Liga contra el Rayo, tras activar este viernes la cuarta palanca, con la venta del 24,5% de Barça Studios a Orpheus Media, empresa administrada por Jaume Roures. Además de a sus cinco refuerzos, el club azulgrana también podrá inscribir en LaLiga a los renovados Dembélé y Sergi Roberto.

La venta de parte de Barça Studios a la sociedad de Roures, fundador de Mediapro, se ha cerrado en 100 millones de euros y, según la entidad que preside Joan Laporta, «servirá para acelerar el crecimiento de la estrategia digital, NFT y Web.3 del club». Con esta reciente venta a la sociedad del grupo audiovisual de Roures, encargado de rescatar al Barça antes del comienzo del campeonato, el club culé suma más de 800 millones en palancas, para salir de su grave situación económica pero también para hipotecar su futuro.

Con el 10% de la venta de sus derechos audiovisuales para los próximos 25 años el Barcelona se ha embolsado 207,5 millones; con la del 15% de sus derechos audiovisuales, 400 millones; y ya con el 49% de Barça Studios, 200 millones.

«Venimos de un escenario de mierda que nos han dejado nuestros amigos Bartomeu y compañía. Esta inversión de 100 millones sirve para ver al equipo que queremos ver mañana», se congratuló Jaume Roures -además de propietario de Orpheus Media, también socio de Mediapro-, en el programa 'Què T'hi Jugues' de la Cadena Ser.

Xavi, «muy optimista»

«Somos muy optimistas para el tema de las inscripciones, porque tenemos tiempo hasta dos horas antes del inicio del partido (21:00 horas), aunque quizás no pueda ser al cien por cien. El club está haciendo un esfuerzo muy importante y se ha hecho un gran trabajo. Hemos hecho muy buenos fichajes, pero tenemos que demostrarlo en el campo, con juego y con resultados», apuntó por su parte el técnico del Barcelona, Xavi Hernández, para quien el favorito para ganar la Liga «es el vigente campeón». «Nosotros somos candidatos», recordó.

No ocultó Xavi que el Barça «sigue planificando» para seguir reforzándose hasta que se cierre el mercado el 31 de agosto y no descarta los fichajes de Marcos Alonso ni de Bernardo Silva. Tampoco las salidas de Frenkie de Jong ni Aubameyang. «Hasta el 31 de agosto veremos las posibilidades que hay. De Jong me gusta mucho, igual que Aubameyang, pero no sé que pasará con ambos. De aquí a que sucedan cosas, ya no lo sé», zanjó el técnico catalán.