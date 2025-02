El Barça de las mil y una opciones en ataque

daniel panero Lunes, 7 de marzo 2022, 19:08 | Actualizado 19:23h. Comenta Compartir

El Barça cada vez mete más miedo en ataque. El equipo que dirige Xavi no cuajó su mejor partido ante el Elche, pero demostró que tiene pólvora más que de sobra para cambiar un partido cuando las cosas no salen del todo bien de inicio. Ferran Torres y Memphis Depay fueron los que aparecieron en esta ocasión para desnivelar una balanza que antes pudieron romper Aubameyang, Dembélé, Gavi o Adama Traoré. A los culés les sobran recursos en el momento decisivo de la temporada y cuando no aparece uno, lo hace otro desde el banquillo.

«Me cuesta dejar a jugadores en el banquillo, porque no se lo merecen. Hoy se ha quedado fuera de la lista Martin Braithwaite y no se lo merece. Tengo un abanico importante. Gavi está muy bien, Auba descarga, Adama... es una maravilla tener a estos delanteros», afirmó Xavi al ser preguntado por la cantidad de futbolistas que tiene en este momento para elegir a la hora de formar un tridente en ataque. El técnico catalán tiene entre sus manos hasta ocho futbolistas para apenas tres puestos, toda una batería de efectivos de la que hace apenas dos meses no disponía y que se está convirtiendo en un quebradero de cabeza.

Ante el Elche, Xavi optó por ubicar a Gavi en el extremo izquierdo con el objetivo de ganar un jugador más a la hora de ganar la batalla en el centro del campo. El futbolista de Los Palacios es, con su titularidad en esa ubicación frente a los ilicitanos, el octavo pasajero para luchar por apenas tres puestos. Aubameyang, Dembélé, Ferran Torres, Adama Traoré, Braithwaite, Luuk de Jong, Ansu Fati y el propio Gavi batallan por entrar en un once en el que hace poco tiempo estaban Ferran Jutglá y Abde, jugadores que han vuelto al filial ante el reciente overbooking que se ha producido en la punta de lanza del equipo blaugrana.

El partido ante el Elche es una muestra más de lo caro que se está poniendo entrar en el tridente de Xavi. En el Martínez Valero, el Barça salió de inicio con Ousmane Dembélé, titular tras su exhibición exprés ante el Athletic en el Camp Nou, Gavi y Aubameyang, un fijo después de la buena racha lograda en los últimos choques. Fuera del once quedaron ni más ni menos que Ferran Torres, Memphis Depay, Adama Traoré, Luuk de Jong y Martin Braithwaite, el atacante menos utilizado por Xavi. Varios de estos cromos fueron las alternativas que el técnico utilizó en el segundo tiempo para romper el partido. Hasta hace poco no tenía plan B y sin embargo ante el Elche los dos ex de la Premier League entraron y dinamitaron el choque desde los costados para iniciar una remontada clave para seguir escalando en la clasificación.

El gol se diversifica

Otra consecuencia inevitable de toda esta aglomeración de futbolistas es que el gol se ha diversificado en el equipo de Xavi. En los últimos seis partidos, periodo en el que se ha producido la explosión goleadora de Aubameyang con cinco dianas, el Barcelona ha tenido hasta nueve goleadores. Además del gabonés, también han mandado el balón a la red en este lapso Pedri, Frenkie de Jong, Jordi Alba, Gerard Piqué, Luuk de Jong, Dembélé, Ferran Torres y Memphis Depay, una garantía a la hora de tener alternativas de cara a portería. El gol de Ferran ante el Elche ha permitido al Barcelona llegar a la cifra de 21 anotadores distintos este curso en Liga, la cifra más alta en toda Europa y la más elevada en la historia del equipo culé.