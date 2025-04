El Barça oficializa el fichaje de Adama

Óscar Bellot Madrid Sábado, 29 de enero 2022, 20:22 | Actualizado 20:51h. Comenta Compartir

El Barcelona dio carácter oficial este sábado a lo que era un secreto a voces desde hace un par de días. Adama Traoré regresa a la que fue su casa. El extremo del Wolverhampton es el nuevo refuerzo para el conjunto que dirige Xavi Hernández. Llega en calidad de cedido y el club que preside Joan Laporta se guarda una opción de compra no obligatoria por unos 30 millones de euros. Este aspecto fue uno de los últimos escollos de la operación, puesto que el Barça no quería tener ninguna obligación de quedarse al futbolista al término de la temporada, sino evaluar su incorporación definitiva en función de las circunstancias deportivas y económicas.

El aterrizaje de Adama Traoré amplía las opciones que tiene Xavi Hernández en el frente ofensivo y también sirve como elemento de presión para Ousmane Dembélé, con el que el internacional español comparte demarcación. El Barça ha dado un ultimátum al extremo galo, que sigue sin renovar el vínculo con el club que expira el 30 de junio. El técnico dejó claro que si no prolonga ese contrato, tendrá que salir antes de que se cierre el mercado de fichajes el próximo lunes, puesto que de otro modo no le alineará en lo que resta de curso. Pero el tiempo pasa y la situación sigue enquistada, lo que, a su vez, bloquea otras operaciones, como la llegada de Álvaro Morata, cada vez más complicada, o la del delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, del Arsenal, ya que para realizar alguna de esas incorporaciones el Barça tendría antes que librar masa salarial.

Una necesidad que no se produce en el caso de Adama, puesto que existía un cierto margen de maniobra y el futbolista del Wolverhampton tiene la esperanza de ganarse un contrato para años venideros. Su objetivo es abrirse paso en los esquemas de Xavi Hernández, pese a ofrecer un perfil, a priori, a contracorriente del estilo Barça.

Formado en La Masia

Formado en La Masia, Adama, de origen maliense aunque nacido en L'Hospitalet de Llobregat el 25 de enero de 1996, llegó a debutar con el primer equipo del Barça en el curso 2013-14, cuando el Tata Martino le dio la alternativa en un encuentro de Liga ante el Granada en el que los azulgranas se impusieron por 4-0. El canterano, que tenía 17 años, 9 meses y 29 días, entró en el minuto 83, sustituyendo a Neymar.

Pero en el verano de 2015 salió rumbo a la Premier League. El Aston Villa pagó ese año 10 millones de euros por un extremo que tenía en la potencia física su principal característica. Disputó un total de doce partidos con los 'villanos', marcando un gol y repartiendo dos asistencias, antes de ser traspasado en 2016 al Middlesbrough, donde participó en 71 encuentros, saldados con cinco goles y trece asistencias, repartidos en dos temporadas. De ahí dio el salto al Wolverhampton, donde ha terminado de explotar.

Con los 'wolves' acumula 154 apariciones, en las que ha registrado once goles y dieciocho asistencias. Pero esta temporada había perdido protagonismo en el equipo que entrena el portugués Bruno Lage, desplazado por otro viejo conocido de la parroquia culé, el luso Francisco Trincao. Ha disputado 20 partidos desde que se inició el curso, siendo titular en once de ellos y acumulando 1.184 minutos. Solo ha podido marcar un gol y no ha repartido ninguna asistencia.

Adama, al que Luis Enrique hizo debutar con la selección española en un amistoso ante Portugal celebrado en septiembre de 2020 y suma nueve internacionalidades con La Roja, busca elevar su cuota de protagonismo en el Barça, siendo el tercer refuerzo del conjunto azulgrana en este mercado invernal, tras las llegadas de Dani Alves y de Ferran Torres. La presentación de Adama tendrá lugar el próximo miércoles en un acto que no contará con la presencia de público a causa de la pandemia.