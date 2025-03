El Barça tiene mucho que perder en Balaídos

Daniel Panero Madrid Viernes, 16 de febrero 2024, 19:53 | Actualizado 19:59h. Comenta Compartir

El Barcelona tiene este sábado en Balaídos un partido de esos que estorban en el calendario. El conjunto que dirige Xavi Hernández se enfrenta al Celta en un encuentro en el que tiene mucho que perder y poco que ganar y que precede además al de Liga de Campeones contra el Nápoles en Italia. Europa es ahora mismo la última bala azulgrana para evitar la temporada en blanco y eso puede pesar en un enfrentamiento en el que el técnico del Barça no quiere distracciones para recuperar sensaciones de cara al tramo final de curso.

«Son dos partidos importantes, pero es así en cada momento de la temporada. Estamos obligados a cosechar éxitos, y si queremos optar al título no podemos fallar más e intentar que Girona y Real Madrid fallen. Sigo estando motivado. Podemos acabar bien la temporada», afirmó Xavi este viernes. El entrenador catalán sabe de la importancia de lograr un triunfo que sirva para reanimarse tras el pinchazo ante el Granada y eleve también la moral antes de la ida de octavos de final de la Champions.

Y es que la máxima competición continental marca el duelo del Barça contra el Celta. Los culés llegan descolgados en la clasificación, a 10 puntos del Real Madrid y con el pasaporte para la Liga de Campeones y la segunda plaza como únicas motivaciones para lo que resta de campaña. En este contexto y, tras ser apeado de la Copa del Rey, el enfrentamiento contra el Nápoles el miércoles gana especial relevancia, algo que Xavi no cree que deba despistar a sus jugadores en Balaídos. «No influirá la Champions. Vamos paso a paso. Solo pensamos en el Celta y en cómo contrarrestar sus fortalezas», aseguró.

Para ello, Xavi deberá reconstruir un equipo al que se le vieron las costuras contra el Granada el pasado domingo. Ese día, en el Lluis Companys, los culés volvieron a sufrir en la parcela defensiva, encajaron tres goles más y agravaron una crisis deportiva que, una semana más tarde, sigue coleando en el club. «Estamos unidos con el presidente y con Deco. Es lo que podemos controlar. Desde dentro el mensaje es de unión, tranquilidad y trabajo. El vestuario entrena bien», insistió.

La unión se pondrá a prueba una vez más en un partido en el que Xavi tendrá que hacer frente de nuevo a numerosas bajas. No podrá contar seguro por lesión con Marcos Alonso, Balde, Gavi, Oriol Romeu, Joao Félix y Ferran Torres, mientras que Sergi Roberto es seria duda por unas molestias en el tendón de Aquiles. Todas estas ausencias condicionan un once en el que Xavi no prevé hacer rotaciones pensando en Champions, ya que el equipo viene de una semana sin compromisos. Ter Stegen volverá a ser titular, Araujo podría recuperar su sitio en la zaga junto a Iñigo Martínez, Christensen repetir en la medular y arriba Lamine Yamal y Lewandowski son los favoritos para formar en la punta de lanza.

Un rival con urgencias

Enfrente estará un equipo que llega a la recta final del campeonato plagado de urgencias. El Celta apenas ha logrado cuatro victorias en las primeras 24 jornadas y eso le ha llevado a estar al borde del precipicio y obligado a sumar de tres en tres. Frente al Barcelona los de Rafa Benítez tienen una oportunidad para lograr un punto de inflexión.

«Vamos a jugar contra un gran equipo, con grandes futbolistas y con un gran entrenador, pero jugamos en casa, y sabemos que la gente va a estar apoyando», analizó el técnico madrileño del Celta, que podrá contar con todos sus efectivos a excepción de Joseph Aidoo por lesión.

-Alineaciones probables:

Celta: Guaita, Manquillo, Tapia, Domínguez, Unai Núñez, Ristic, Jailson, Beltrán, Mingueza, De la Torre y Aspas.

Barcelona: Ter Stegen, Koundé, Araujo, Iñigo Martínez, Cancelo, Gündogan, Christensen, De Jong, Pedri, Lamine Yamal y Lewandowski.

Árbitro: Pulido Santana (Comité de Las Palmas).

Hora: 18:30 h.

Estadio: Balaídos.

TV: DAZN.