El Barça cumple y celebra el regreso de Ansu Fati

daniel panero Domingo, 1 de mayo 2022, 08:35 | Actualizado 23:16h. Comenta Compartir

El Barcelona se juega hoy muchas cosas. El conjunto que dirige Xavi se enfrenta al Mallorca con el objetivo de dejar atrás la mala racha de resultados que vive en el Camp Nou, reconciliarse con una afición que ha vivido en un suspiro un nuevo derrumbamiento de su equipo y dar un paso al frente para estar en Champions la próxima temporada y recuperar la segunda plaza. Todo eso estará en el ambiente en un encuentro que es una final para los blaugranas, la enésima esta temporada contra un rival que se juega la permanencia.

«No estamos para tirar cohetes. Tenemos otra reválida. Necesitamos los tres puntos, tenemos que hacer un esfuerzo bestia para clasificarnos para la Champions», afirmó Xavi en la rueda de prensa previa al partido de su equipo frente al Mallorca. El técnico de Tarrasa es consciente del bajón anímico que han sufrido los suyos en un mes que ha sido una montaña rusa y de la importancia de levantar a un grupo que ha pasado de la euforia de vencer por goleada en el Santiago Bernabéu y lanzar las campanas al vuelo al más seco de los desiertos. El Barça se quedó de un plumazo sin los objetivos de la Europa League y la Liga y ahora trata de despertar a tiempo para amarrar una segunda plaza que está en peligro tras los pinchazos ante Rayo y Cádiz. Lograr motivar a la plantilla para estos nuevos retos, que siempre estuvieron a lo largo de un curso caótico, es el objetivo que ahora tiene Xavi y el primer paso es vencer al Mallorca en casa.

Para ello, Xavi tendrá que hacer frente a nuevas bajas en una semana de sobresaltos en la enfermería. Mingueza y Martin Braithwaite han dado positivo en coronavirus y se unen a las bajas por lesión de Sergiño Dest, Nico, Pedri, Sergi Roberto y Samuel Umtiti. Todas estas ausencias podrían ampliarse si Ousmane Dembélé no logra dejar atrás la amigdalitis que le hizo perderse el entrenamiento de ayer junto al resto de sus compañeros. Este escenario condicionará un once en el que podrían regresar Gerard Piqué y Ansu Fati después de superar sus problemas físicos y en el que el técnico catalán pondrá toda la carne en el asador en un partido clave para lo que resta de temporada. Frenkie de Jong retomará la medular junto a Busquets y Gavi, mientras que Adama Traoré puede ser la gran novedad en ataque si finalmente el Mosquito no consigue ser de la partida.

El partido es una final para el Barcelona, pero no lo es menos para el Mallorca. El cuadro bermellón ha viajado a la ciudad condal para disputar una nueva final por la permanencia, todas lo son para un equipo que tiene a solo dos puntos los puestos de descenso. Javier Aguirre ha remozado a un grupo que en las últimas semanas ha logrado dos victorias fundamentales ante el Atlético de Madrid y el Alavés y que aterrizará en el Camp Nou con el recuerdo en la retina de las machadas recientes del Cádiz y el Rayo Vallecano. «Si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no?», pensará un equipo que llega con urgencias a un escenario que está resucitando a sus rivales directos.

Para ello, Javier Aguirre contará con seis bajas. Dominik Greif, Amath Ndiaye, Jaume Costa, Ruiz de Galarreta y Aleksandar Sedlar no estarán por lesión en un equipo en el que tampoco podrá ser de la partida Muriqi por sanción. Todas estas ausencias pueden hacer que el técnico mexicano retome el esquema 5-4-1 que utilizó frente al Atlético de Madrid con tres centrales y cuatro futbolistas en el centro del campo, un dibujo que ya le ha causado recientemente problemas al cuadro que dirige Xavi.

El Barça se lamió las heridas este domingo frente al Mallorca. El conjunto que dirige Xavi dijo adiós a la mala racha de resultados que llevaba en el Camp Nou y se impuso por 2-1 gracias a los goles de Memphis Depay y Sergio Busquets en un partido crucial en la batalla por estar en la próxima edición de la Liga de Campeones. Los culés, que también vivieron el regreso de Ansu Fati, recuperan la segunda plaza con dos puntos de ventaja sobre el Sevilla y amplían la distancia con el Betis, quinto clasificado, a nueve puntos a la espera de lo que hagan los verdiblancos este lunes frente al Getafe.

El triunfo de los blaugranas fue una tarea de desgaste. El Barça se pareció más en algunos tramos de encuentro al equipo que arrasó en el inicio de 2022 y eso fue suficiente para pasar por encima de un Mallorca que se desdibujó a las primeras de cambio. Los de Xavi, muy superiores todo el choque, se adelantaron en la primera mitad con un gol de Memphis tras una diagonal desde el extremo y sentenciaron en la segunda parte con un disparo desde la frontal de Sergio Busquets. Esos dos goles dieron tres puntos en un partido que todavía tuvo el susto del gol de los bermellones a última hora y en el que la gran ovación se la llevó un Ansu Fati que regresó a los terrenos de juego después de tres meses en el dique seco.

Barcelona Ter Stegen; Dani Alves (Lenglet, min. 89), Piqué (Eric García, min. 28), Araujo, Alba; Busquets, De Jong, Gavi; Memphis, Aubameyang (Dembélé, min. 75) y Ferran (Ansu Fati, min. 75) 2 - 1 Mallorca Mallorca: Sergio Rico; Maffeo, Russo, Raíllo, Valjent, Oliván; Sánchez (Salva Sevilla, min. 70), Battaglia (Kang-In Lee, min. 70); Ángel (Hoppe, min. 89), Niño (Kubo, min. 60) y Dani Rodríguez (Grenier, min. 60). Goles: 1-0: min. 25, Memphis. 2-0: min. 54, Busquets. 2-1: min. 79, Raíllo..

Árbitro: González Fuertes. Amonestó a Gavi, Raíllo, Grenier, Jordi Alba y Maffeo.

Incidencias: Partido de la 34ª jornada de Liga, disputado en el Camp Nou ante 62.789 espectadores..

Era un día importante para el Barça y se notaba en el ambiente. Los de Xavi salieron al césped del Camp Nou con el recuerdo nefasto aún latente de las derrotas ante Eintracht, Cádiz y Rayo Vallecano. Esa neblina y las ganas de agradar generaron un equipo a medio camino, tratando de recuperar las señas de identidad culés y dando alas a un rival que tenía la fórmula clara después de ver a otros equipos utilizarla. El conjunto de Javier Aguirre formó con cinco defensas y puso a correr a Ángel y a Fer Niño con el objetivo de dar algún susto. El plan del mexicano pudo funcionar si el ex del Villarreal hubiera estado acertado en un remate en el que Ter Stegen ya estaba vencido.

Fue la gran ocasión del Mallorca en una primera mitad en la que poco a poco se fue calando del dominio de los locales. El equipo de Xavi no tiene la brillantez de antaño pero maneja recursos para cambiar el guion según lo crea conveniente. Ante los bermellones Memphis fue la gran novedad en el extremo y sus diagonales a la espalda de los centrales fueron una constante hasta el punto de ser la solución para terminar con el bloqueo. El neerlandés aprovechó un despiste de Maffeo para plantarse solo ante Sergio Rico y aliviar a un Camp Nou que llevaba casi un mes sin ver a los suyos con ventaja en el marcador. Ese gol abrió la veda a un Barça que ya había avisado antes del descanso con dos cabezazos de Aubameyang y Araujo.

Tras la reanudación, el Barça se quitó definitivamente el corsé. Los culés metieron una marcha más al encuentro y salieron, esta vez sí, con el cuchillo entre los dientes. Gavi y Memphis pudieron ampliar la ventaja, pero fue Busquets el que dejó el choque visto para sentencia, o eso creía, con un disparo desde la frontal imposible para Sergio Rico. El tanto del capitán debía ser el de la tranquilidad pero eso en el Camp Nou este año parece no existir. Ni siquiera el regreso de Ansu Fati, con una atronadora ovación, trajo la felicidad completa a una afición que asistió una vez más a una nueva pájara en defensa que permitió que el Mallorca recortara distancias con un gol de Raíllo sobre la bocina y pusiera de manifiesto una vez más la vulnerabilidad de un equipo que deja casi asegurada la Champions pero que lo hace sin brillo.