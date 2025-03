El Barça pierde fuelle

El Barcelona demostró ante el Betis en el Benito Villamarín que está teniendo dificultades para aguantar el ritmo de juego durante los noventa minutos de ... partido. El conjunto azulgrana desperdició hasta dos ventajas en el marcador y acabó cediendo el empate en una recta final en la que su rival llegó mucho más entero. Es el problema del que ya alertó el técnico alemán en la pretemporada y un aviso a navegantes ante un calendario que no permite altibajos.

«Hemos jugado muy mal desde el inicio. Hice cambios porque en la segunda mitad necesitábamos tener las piernas frescas. Además, el miércoles tenemos un importante partido de la Champions», afirmó Flick tras el empate ante el Betis. El germano resumió así el bajón que los suyos dieron a medida que el encuentro se aproximaba a su fin, una circunstancia que ya le ocurrió hace dos jornadas en Vigo, cuando dio alas a un Celta que acabó empatando en los instantes finales tras un 0-2 adverso.

Es un problema que el Barça ya vislumbraba como posible consecuencia de un inicio meteórico. El planteamiento de Flick con la presión adelantada en campo contrario y una intensidad innegociable conlleva un desgaste físico difícil de sostener durante los noventa minutos de partido. Lo sabe el preparador, que ha ido incluyendo pequeños cambios para refrescar al equipo, algo que ha pasado factura en encuentros como el de Osasuna o en Vigo, partidos en los que el rival tuvo una marcha más sobre el césped.

Noticia relacionada El Barça, frustrado en el descuento por su falta de control

Este sábado trató de anticipar con los cambios un problema que se hizo palpable con el correr de los minutos. Retiró antes de tiempo a jugadores capitales en su esquema como Raphinha, Dani Olmo, Pedri o Lewandowski, cuatro cambios con los que empezó a pensar en Dortmund y también en renovar a un equipo que ya no llegaba a tiempo a los balones divididos y que empezaba a verse sometido por un Betis que en todo momento creyó en la posibilidad de hurgar en la herida del Barça, condenado a ir de más a menos en los partidos.

Y es que el Barça tiene un problema de piernas, algo que no ha sabido solucionar cambiando el método para someter al rival a través de otro ritmo de juego. «Somos capaces de jugar mejor. Cuando hay más control, encontramos mejores situaciones pero el juego fue muy lento, hemos hecho demasiado juego largo y esa no es una de nuestras fortalezas ya que eso nos obliga a correr demasiado», aseguró Flick, sabedor de que los suyos hubieran tenido más opciones de asegurar el triunfo a través de la pelota, teniendo el control y haciendo que el Betis se desgastase detrás de ella en lugar de ir a un intercambio de golpes que, dado el nivel físico, no les favorecía.

El truco ya no funciona

El Barça está lejos de su mejor tono físico y eso se nota también en un repliegue que es cada vez más lento. El truco del fuera de juego ha pasado de ser un arma casi letal a un peligro de muerte para la portería de Iñaki Peña. El Betis no cayó una sola vez en la trampa y los rivales han optado por trazar diagonales con jugadores desde la segunda línea, partiendo desde más atrás y eludiendo la defensa adelantada de los culés. Flick debe dar una vuelta a su dibujo tras una victoria en los últimos cinco partidos de Liga, un bagaje que ha encendido todas las alarmas.