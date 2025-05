Xavi gana su primera batalla con suerte y polémica

daniel panero Sábado, 20 de noviembre 2021 | Actualizado 21/11/2021 00:06h. Comenta Compartir

El joven Ilias Akhomach, delantero hispanomarroquí de 17 años del Barça B, es la sorpresa que anunció el viernes Xavi Hernández en su primera alineación como entrenador azulgrana en el derbi contra el Espanyol. Xavi convocó este sábado por primera vez a Ilias y directamente le dio un puesto en el once, junto a Ter Stegen, Mingueza, Piqué, Eric García, Jordi Alba, Nico, Busquets, Frenkie de Jong, Gavi y Memphis Depay.

«Tenemos urgencias en la clasificación, somos novenos y no se puede fallar». Así se presentó Xavi Hernández en la rueda de prensa previa al derbi que mide este sábado a su equipo frente al Espanyol en el Camp Nou. El técnico catalán ha asumido un Barça inmerso en una enorme crisis de juego y resultados, ansía revertir la situación cuanto antes y no hay mejor terapia para empezar que vencer al rival ciudadano ante tu público.

El Barça vivirá un derbi diferente. Xavi será el gran protagonista, el hombre que acapare todos los focos. El técnico de Tarrasa se estrena en el banquillo con el que siempre ha soñado y lo hace en un partido de los que uno sueña ganar. Será un partido extraño. Tras décadas de dominio azulgrana, ambos equipos llegan a la cita igualados a puntos pero con sensaciones muy diferentes. Los pericos miran, por qué no, a Europa, mientras que los culés no tienen otra cosa en mente que cambiar la dinámica.

Precisamente eso es lo primero que tratará de hacer Xavi, modificar una tendencia muy negativa. El Barça se ha convertido con el devenir de los partidos en un equipo sin rumbo y carente de autoestima, algo que el extécnico del Al-Sadd pretende dar la vuelta empezando por su comparecencia ante los medios. «Tenemos que ir escalando posiciones. El Barcelona tiene que estar peleando por los títulos. Hay que transmitir energía positiva y que no estamos en la posición que se merece el club», declaró la víspera del derbi.

Para empezar a escalar en la tabla, Xavi tendrá que empezar a ganar partidos con un equipo de circunstancias. El mito azulgrana llega al derbi con muy pocos entrenamientos con todo el grupo después de los compromisos internacionales y con una plaga de lesiones que asola principalmente a la zona de ataque. Las bajas de Ansu Fati, Ousmane Dembélé, Pedri, que ha recaído de sus problemas en el cuádriceps y estará un mes más en el dique seco, Martin Braithwaite y el 'Kun' Agüero, podrían llevar a Xavi a usar un 3-5-2 que ya ha utilizado en muchas ocasiones en el Al-Sadd y que le llevaría a poner en liza un once repleto de centrocampistas.

Pese a las ausencias, la situación de la enfermería ha mejorado respecto a los días previos al parón liguero por los compromisos de las selecciones. Estas dos semanas han servido a Xavi para recuperar a Gerard Piqué, Sergi Roberto, Eric García y Nico González, jugadores que podrían estar a disposición del técnico si este lo estima oportuno, aunque en ningún caso se los forzaría si no están recuperados al cien por cien.

«Un muy buen equipo»

No será un partido sencillo para el Barcelona y Xavi lo sabe. «El Espanyol es un muy buen equipo. Puede presionar arriba, en bloque bajo, salir en transición y con poderío físico en la estrategia», declaró. No le falta razón al preparador egarense, toda vez los de Vicente Moreno se han asentado en las últimas jornadas y llegan habiendo perdido solamente uno de los últimos seis encuentros. Este curso ya saben, además, lo que es ganar a un coloso como el Real Madrid, un precedente que no se parece al del partido de este sábado en el Camp Nou. «No tiene nada que ver, ni el rival, ni el escenario ni nada. El derbi lo ganaremos compitiendo, haciendo las cosas muy bien», afirmó el técnico perico.

El grupo de Vicente Moreno muestra muy buenas sensaciones y el técnico valenciano contar, además, con prácticamente la totalidad de sus futbolistas. Solo tiene en la enfermería a Óscar Gil, afectado del tendón rotuliano y que no volverá hasta 2022, y tiene la duda de Keidi Bare, tocado después de los compromisos internacionales con Albania. El resto de jugadores estará a su disposición, incluido un Raúl de Tomás que está en el mejor momento de su carrera y que llega al Camp Nou, un estadio en el que ya marcó con el Rayo Vallecano, con la pólvora lista para explotar.

Los precedentes en los últimos derbis son muy favorables para el Barcelona. Los pericos solo han rascado un triunfo en los últimos 26 partidos. Fue en el año 2019 y en la Copa del Rey (1-0). Para encontrar un triunfo liguero del Espanyol en el Camp Nou es necesario remontarse a 2009 cuando dos tantos de Iván de la Peña sirvieron para dar la campanada ante el 'Pep Team'. Aquel día estaba Xavi sobre el terreno de juego, hoy en el banquillo.

Mucha polémica, poco brillo, bastante suerte y tres puntos. Así fue el gran estreno de Xavi como técnico del Barcelona este sábado en el derbi catalán. El conjunto blaugrana se impuso al Espanyol gracias a un solitario tanto de Memphis Depay tras un penalti muy discutido y sumó una victoria que tuvo que sudar hasta el último minuto. Raúl de Tomás, que mandó dos veces el balón al palo, y Dimata perdonaron en los minutos finales y permitieron al Barça empezar una nueva era con una victoria balsámica.

Xavi salió de inicio con el libreto de la Masia marcado a fuego. El técnico de Tarrasa avisó en la rueda de prensa previa de que habría sorpresas en el once y no defraudó en absoluto. La bomba fue Ilias Akhomach, un joven extremo de apenas 17 años para paliar la plaga de lesiones en ataque. A partir de ahí, lo esperado. El nuevo Barça quiere ser protagonista y desde el primer minuto se hizo con el balón, presionó arriba cuando no lo tenía y no desesperó en ataque cuando el Espanyol cerró los caminos al gol a través del repliegue.

Barcelona Ter Stegen, Mingueza (Araujo, min. 88), Piqué, Eric García, Jordi Alba, Busquets (Riqui Puig, min. 78), Nico (Demir, min. 88), De Jong, Gavi (Coutinho, min. 70), Memphis Depay e Ilias Akhomach (Abde, min. 46) 1 - 1 Espanyol Diego López, Aleix Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa, David López (Morlanes, min. 56), Sergi Darder (Loren, min. 95), Herrera (Dimata, min. 78), Embarba (Wu Lei, min. 78), Puado (Melamed, min. 56) y Raúl de Tomás. Gol: 1-0, min. 48, Memphis Depay, de penalti.

Árbitro: Del Cerro Grande (Comité Madrileño) Amonestó a Abde, Pedrosa, Mingueza, Frenkie de Jong, Ter Stegen y Cabrera.

Incidencias: Partido de la 14ª jornada de Liga, disputado en el Camp Nou ante 70.000 espectadores.

Esa era la hoja de ruta marcada por Xavi, pero faltaba lo más difícil, el gol. El Barça de este curso es una máquina de coleccionar 'casis'. Casi despide a Koeman en verano, casi renueva a Messi y casi mete tres o cuatro goles en la primera parte ante el Espanyol. Los culés mejoraron la versión de los últimos choques gracias al centro del campo formado por Busquets, Nico y Frenkie de Jong y a las ayudas por dentro de Gavi e Ilias, dos jugadores que partían desde el extremo a pierna cambiada.

La suma de todos estos elementos por dentro y el 5-4-1 planteado por Vicente Moreno posibilitó a los de Xavi firmar un 69% de posesión en la primera mitad. La pelota, ese arma innegociable para los culés, fue un argumento estéril y no hizo que el Barça dejara atrás la poca efectividad de antaño. Depay, Frenkie de Jong e incluso Busquets pudieron abrir la lata en varias ocasiones, pero unas veces la falta de puntería y otras Diego López, hecho un chaval a sus 40 años, evitaron que los culés empezaran con buen pie los primeros 45 minutos de la nueva era.

Tras la reanudación, Xavi movió fichas. El técnico de Tarrasa vio que su equipo tenía que ser una amenaza mayor por los costados y retiró a Ilias, que no había logrado desbordar a Pedrosa, y dio entrada a Abde. El cambio le sentó bien a los blaugranas y a las primeras de cambio Depay se infiltró entre los centrales y cayó ante Cabrera cuando enfilaba a Diego López. Del Cerro Grande interpretó que era penalti y el VAR no le contradijo a pesar de que el uruguayo tocó balón. El propio neerlandés aprovechó el regalo y adelantó a un Barça que encontró en una jugada aislada el premio a su dominio y dio motivos al Camp Nou para mantener la algarabía mostrada desde el pitido inicial.

El gol fue una descarga eléctrica para el partido. El Espanyol, herido por la decisión arbitral, elevó las revoluciones y el Camp Nou acompasó a un derbi que comenzó a calentarse hasta derivar incluso en un conato de tangana. En mitad del jolgorio Busquets sacó escuadra y cartabón para trazar un pase milimétrico a Abde, que tuvo en sus pies la oportunidad para sentenciar el choque. Su disparo sorteó a Diego López pero no a un Pedrosa que evitó bajo palos la rúbrica a los mejores momentos del Barça en el encuentro.

El Espanyol sobrevivió a ese momento crítico y comenzó poco a poco a cambiar el guion del partido. Vicente Moreno dejó atrás el 5-4-1 y pasó a un 4-4-2 con el que sumar a una nueva amenaza, Dimata, en el área rival. Los cambios y la incertidumbre del marcador hirieron a un Barça que se desdibujó con el devenir de los minutos y que comenzó a mirar un cronómetro que no avanzaba hacia el pitido final. Busquets, la brújula del equipo, se retiró con molestias y el descontrol pasó a ser una constante. Raúl de Tomás estrelló en la madera un libre directo y un cabezazo, mientras que Dimata, libre de marca y en el área pequeña, mandó un testarazo desviado ante un Camp Nou que ya resoplaba ante la posibilidad de vivir un déjá vu. El gol del empate perico no llegó pero mostró a Xavi la fragilidad de un equipo que coge aire y moral ante el rival ciudadano.