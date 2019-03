Jornada 29 El Barça, a comenzar a cerrar la Liga en un derbi con la duda de Messi Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona. / Enric Fontcuberta (Efe) Valverde admite que «son nueve puntos en una semana que pueden ser decisivos», pero abre la puerta a un descanso de inicio del '10' ante el Espanyol: «Lo estamos cuidando» P. RÍOS BARCELONA Sábado, 30 marzo 2019, 00:32

El Barça afronta el tramo final de una temporada en la que compite ya reconociéndolo abiertamente por el triplete. Con la final de la Copa del Rey ante el Valencia en el Benito Villamarín de Sevilla aparcada hasta el 25 de mayo y el Manchester United esperando en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que se jugará el próximo 10 de abril en Old Trafford, ahora toca intentar sentenciar lo antes posible una Liga encarrilada con 10 puntos de ventaja al Atlético y 12 al Real Madrid con 30 en juego. Por ello hasta el prudente Ernesto Valverde admite que sumar los próximos 9 puntos que se disputan en una semana podría ser decisivo. El problema es que no serán partidos sencillos: un derbi este sábado ante el Espanyol en el Camp Nou, una visita el martes a un Villarreal que se juega la permanencia y el Barcelona-Atlético del siguiente sábado: «Tenemos nueve puntos en una semana, tres partidos muy complicados y sabemos que cada punto en esta semana es muy valioso, porque cada vez queda menos margen. Son nueve puntos en juego esta semana y quedan diez partidos. Este derbi puede ser definitivo, pero lo importante es no desviarnos, porque no son sólo los tres puntos que sumas, sino que restas un trozo de competición».

Es un momento en el que todo cuesta y todo cuenta, en especial el físico de los jugadores. En una temporada en la que la mayoría está llegando mejor de forma que en otras campañas, como Alba, Piqué, Busquets o Luis Suárez, Leo Messi es el quebradero de cabeza principal por sus molestias en el pubis y «por un pequeño problema que tuvo en el entrenamiento del jueves», según reveló Valverde, misterioso con el percance real. Este viernes se entrenó con normalidad y entró en la lista de 18, pero con interrogantes en la rueda de prensa del técnico. Da la sensación que al argentino le están recomendando un descanso que no acepta porque un derbi le motiva y la Bota de Oro está muy competida por la presión de Mbappé: 29 goles suma el argentino y 26 el francés del PSG en una Ligue 1 con menos murallas defensivas.

«Leo viene arrastrando esas molestias desde hace tiempo. Le estamos cuidando hace meses, desde antes de Navidad, tratando de que vaya remitiendo. Lo seguiremos haciendo», explicó Valverde, intentando quitar hierro a su molestias: «Le hemos cuidado y lo seguiremos haciendo. Ahora ha jugado con su selección, pero después ha tenido unos días de descanso y lo tendremos en cuenta». Respecto a la derrota que sufrió con Argentina ante Venezuela (1-3) y la ausencia ante Marruecos, señaló el técnico: «Yo lo veo tranquilo. En una temporada siempre hay altibajos, pero yo lo veo bien. Han perdido un partido, es una circunstancia más, mañana hay otro partido, otra competición. Volverá a la selección, con nuevos retos». El propio Messi, en palabras a Radio Palermo, confesó que la pubalgia es complicada. «No se saca de un día para otro. Me encuentro mejor pero no la limpié. Tengo que cuidarme». manifestó.

Siguen lesionados Dembélé y Rafinha, se une Cillessen en la enfermería por una problema muscular (entra el portero Iñaki Peña, del filial), y se quedan fuera por decisión técnica Murillo y Todibo.

Motivación

El Espanyol, que no gana en el Camp Nou desde la temporada 2008-09, llega sin agobios en la clasificación, alejado de la zona de descenso, pero también con pocas opciones de pelear por una plaza en Europa. Si le faltaba motivación, Gerard Piqué se la dio toda con sus referencias en 'La Resistencia', de Movistar+. «En patrimonio tengo más que el presupuesto del Espanyol», apuntó en clave de humor desenfrenado, como pide el programa, pero sin hacer gracia al club blanquiazul, como desmuestra su respuesta a nivel institucional en las redes sociales: «Nuestra afición. El equipo se deja la piel cada día. Nuestros 119 años. El minuto 21. El respeto por los rivales. El corazón blanquiazul. Éste es nuestro patrimonio y su valor no se mide en euros».

El partido ha creado una gran expectación en China por la primera presencia de Wu Lei, delantero que está rindiendo a gran nivel en el Espanyol, en el Camp Nou ante el Barça y contra Messi. LaLiga saldrá ganando. Son baja el sancionado Darder y los lesionados Óscar Duarte, David López, Facundo Ferreyra y Pablo Piatti.

-Alineaciones probables:

Barça: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Aleñá, Sergio Busquets, Rakitic, Messi, Luis Suárez y Coutinho.

Espanyol: Diego López, Rosales, Naldo, Hermoso, Dídac, Granero, Marc Roca, Melendo, Hernán Pérez, Wu Lei y Borja Iglesias.

Árbitro: Del Cerro Grande (Comité madrileño)

Estadio: Camp Nou

Horario: 16:15 h.

TV: beIN LaLiga