El Barça recupera sensaciones antes del parón

Pasar página. Eso es lo que quiere hacer el Barcelona este sábado en el Camp Nou. El conjunto que dirige Xavi se mide al Elche con el objetivo de olvidar lo antes posible la dolorosa derrota ante el Bayern de Múnich y lograr un triunfo que le permita auparse al liderato de forma provisional y marcharse al parón de selecciones con las buenas sensaciones que había mantenido antes de viajar a Alemania.

«Siempre estamos pendientes de la Liga y más del derbi madrileño, pero nosotros estamos centrados en ganar y luego ya veremos los otros resultados. Son tres puntos vitales, queremos tener las mismas sensaciones que en Múnich, pero con victoria», aseguró Xavi este viernes en la rueda de prensa previa al duelo de su equipo frente al Elche. El técnico de Tarrasa es consciente de la importancia que tiene para el aspecto anímico de los suyos dejar atrás una derrota como la del Allianz Arena y volver a la senda del triunfo en casa, ante un público que esperaba dar un golpe encima de la mesa frente al gigante bávaro.

Y es que el Barça saltará al césped del Camp Nou este sábado para cerrar una semana plagada de altibajos. El bajonazo de la derrota ante el Bayern se vio contrarrestado por la renovación de Gavi y el subidón por esta ampliación de contrato ha terminado siendo amortiguado este viernes por una nueva ausencia de Ansu Fati en la lista de convocados de la selección española. La joven perla culé sigue buscando su mejor tono físico y mientras tanto Xavi llama a la calma. «No es un tema mental, es una lesión olvidada. Está al cien por cien pero estamos haciendo un plan con mucha precaución», aseguró respecto a un jugador que puede volver a tener una nueva oportunidad ante el Elche.

No será sencillo para Ansu Fati, ya que Xavi cuenta, una vez más, con todos sus efectivos. El técnico de Tarrasa no tiene sancionados ni lesionados, por lo que podrá poner en liza un once muy parecido al que ya se ha convertido en su escuadrón de confianza en las últimas semanas, pero con algún pequeño retoque para paliar la aglomeración de partidos. Busquets podría tener descanso en lugar de Frenkie de Jong, Bellerín podría repetir en el lateral diestro y Ansu sería la gran novedad en ataque junto a los intocables Ousmane Dembélé y Robert Lewandowski.

Un rival herido

Enfrente estará un equipo que ya sabe lo que es complicarle las cosas, y de qué manera, al Barcelona en el Camp Nou. El pasado año, ya con Xavi en el banquillo, el Elche visitó el feudo blaugrana y lo hizo para disputar un partido trepidante en el que logró dar la vuelta a un choque que parecía resuelto en la primera mitad. Del 2-0 inicial se pasó al 2-2 en una demostración del carácter que caracterizaba hace apenas unos meses al equipo que dirige Francisco. Nico dio el triunfo a los azulgranas sobre la bocina, pero hoy aquel precedente es un aviso a navegantes en el vestuario culé. «Nos complicó la temporada pasada con el mismo entrenador», advierte Xavi.

El Elche de esta campaña, de momento, dista mucho de aquel equipo sin complejos que no se arrugó en el Camp Nou. Los de Francisco han empezado el curso con cuatro derrotas y un empate, y lo que es peor, apenas suman dos goles a favor. La falta de puntería, unida a los despistes defensivos y a un calendario especialmente exigente han hecho que ya hayan recibido goleadas como el 3-0 ante el Betis, el 4-0 frente al Villarreal o el 1-4 contra el Athletic. El primer objetivo este sábado es frenar esa sangría y después, por qué no, dar algún susto arriba como los que ya dieron antaño.

El Barcelona logró ante el Elche en el Camp Nou un triunfo balsámico para olvidar la derrota frente al Bayern. El conjunto que dirige Xavi se impuso de forma cómoda a los ilicitanos por 3-0 en un partido marcado por la temprana expulsión de Gonzalo Verdú y por el acierto goleador, una vez más, de Robert Lewandowski. El polaco firmó un doblete que, unido a un tanto de Memphis Depay, marcó la diferencia en un equipo que ya es líder a la espera de lo que ocurra en el derbi madrileño y que se marcha al parón de selecciones con buenas sensaciones.

Con ganas de revancha. Así salió el Barcelona al Camp Nou. El Bayern abrió una herida que debía ser cerrada antes del parón de selecciones y eso lo sabía Xavi, que hizo rotaciones, sí, pero las justas. El técnico de Tarrasa dispuso un once con Koundé en el lateral diestro, con Frenkie de Jong como pivote, con Kessié de interior y con Memphis en el extremo en lugar de Raphinha. Esas fueron las novedades en un equipo que no innovó en el estilo y que salió desde el minuto uno con el toque de corneta como modus operandi para amilanar a un rival que llegaba al feudo culé con muchas dudas.

Esas dudas rápido se convirtieron en certezas para el Elche. Los de Francisco, que iniciaron el duelo con cinco defensas, se quedaron a los trece minutos con un futbolista menos por expulsión de Gonzalo Verdú y ahí se terminó de escribir el guion de un partido que se convirtió en un acoso y derribo. El Barça se volcó, hizo ancho el césped del Camp Nou y generó un sinfín de ocasiones que encontraron el premio en la recta final de la primera mitad con dos jugadas que tuvieron a Balde como gran protagonista. El joven lateral fue una amenaza permanente y abrió la lata con dos asistencias que hubiera firmado el mejor Jordi Alba. En la primera el agraciado fue Robert Lewandowski, que empujó el balón a puerta vacía, y en la segunda lo fue Memphis Depay que, con una media vuelta de fútbol sala, echó el telón a un primer acto en el que se puso mantel y cubiertos. Faltaba el atracón.

Barcelona Ter Stegen, Koundé, Araujo, Eric García (Bellerín, min. 60), Balde, Kessié (Gavi, min. 46), De Jong, Pedri, Dembélé (Raphinha, min. 59), Lewandowski (Ferran Torres, min. 72) y Memphis (Ansu Fati, min. 59). 3 - 0 Elche Edgar Badia, Palacios, Verdú, Bigas (González, min. 77), Clerc, John, Raúl Guti (Mercau, min. 53), Gumbau, Tete Morente (Ponce, min. 68), Lucas Boyé (Josan, min. 68) y Fidel (Quina, min. 53). Goles: 1-0: min. 34, Lewandowski. 2-0: min. 41, Memphis. 3-0: min. 48, Lewandowski.

Árbitro: Muñiz Ruiz (Comité gallego). Amonestó a Kessié, Pedro Bigas, Mercau, Ferran Torres y expulsó a Gonzalo Verdú y Francisco.

Incidencias: Partido de la jornada 6 en Primera disputado en el Camp Nou ante 85.073 espectadores.

Y así pudo ser tras la reanudación. Xavi dio entrada a Gavi por Kessié, que rozó la expulsión en dos ocasiones, y los culés metieron una marcha más para completar el festín. En la primera acción Dembélé puso un balón en el área y el rechace le cayó al de siempre, a ese delantero que tiene un imán cada vez que se acerca a la portería rival. Lewandowski ejecutó con la sencillez habitual el tercero, el octavo en su cuenta particular en Liga, un tanto que no iba a apaciguar a un Barça que tenía ganas de fiesta. El Camp Nou quería más y Xavi este año tiene armario de sobra para cambiar de traje. El catalán introdujo de una tacada a Raphinha, Ansu Fati y Bellerín, todo un lujo y una amenaza renovada para un Elche incapaz de contener el empuje de su rival.

Para entonces, el Barça ya había olvidado por completo el tropiezo ante el Bayern y el Elche se había quedado sin gasolina. Los culés seguían presionando en campo contrario, jugaban con carrileros largos y la presencia de los centrocampistas en el área rival era constante. Así llegaron las ocasiones que pudieron terminar con una goleada de escándalo. Lewandowski, Memphis, Ferran Torres, Ansu Fati o Araujo probaron fortuna pero unas veces la falta de puntería y en otras el acierto de Édgar Badía impidieron el cuarto tanto a un equipo que es líder a la espera del derbi madrileño y que se marcha al parón de selecciones con buenas sensaciones.