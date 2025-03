El Cádiz da otro golpe letal al Barça en el Camp Nou

daniel panero Lunes, 18 de abril 2022, 07:28 | Actualizado 23:25h. Comenta Compartir

La Europa League ya es historia para el Barcelona. El conjunto que dirige Xavi pretende pasar página tras la eliminación ante el Eintracht frente a un Cádiz que aterriza en el Camp Nou con la necesidad imperiosa de sumar tres puntos que le permitan salir de los puestos de descenso. Los culés se agarran a una Liga en la que solo les vale ganar todo y esperar a que el Real Madrid se deje puntos.

«El Cádiz será un rival duro, creo que con Sergio han mejorado mucho. Quedan ocho finales otra vez y como mínimo tenemos que estar en la Champions», afirmó Xavi en la rueda prensa previa al choque. El técnico de Tarrasa en consciente de que el pinchazo en la Europa League ha hecho dudar a los suyos y un triunfo ante los gaditanos es vital para retomar la buena dinámica y alejar a seis puntos la distancia con el Betis, equipo que en este momento es quinto y marca la zona roja para los culés.

Para lograr un triunfo balsámico ante el Cádiz, Xavi no podrá contar con varios de sus futbolistas capitales en el once. Pedri sufrió ante el Eintracht una rotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda y dijo prácticamente adiós a lo que resta de temporada. Su baja se une a las de los lesionados Ansu Fati, Sergi Roberto y Samuel Umtiti, además de la de Ronald Araujo, que no podrá ser de la partida por acumulación de amonestaciones. El puesto del central uruguayo tampoco lo podrá ocupar Gerard Piqué, todavía afectado por las molestias que arrastra desde hace varias semanas.

Todas estas ausencias condicionarán un once en el que Xavi podría dar descanso a varios futbolistas pensando en la difícil salida que los culés tienen el jueves frente a la Real Sociedad en Anoeta. Sergio Busquets es el que más minutos ha disputado en lo que va de año, por lo que Nico podría ser de la partida en una medular con Frenkie de Jong y Gavi, titular ante la ausencia de Pedri. En ataque también podría haber novedades con la entrada de Adama Traoré o Memphis Depay en lugar de uno de los tres habituales del tridente blaugrana.

No será un partido sencillo para el Barcelona. El Cádiz tiene por delante siete finales para lograr la permanencia en la máxima categoría y ha viajado a la ciudad condal dispuesto a dar la campanada. El conjunto que dirige Sergio ha vivido una de cal y otra de arena en los últimos partidos pero ha logrado sacar adelante encuentros difíciles como la victoria ante el Villarreal en casa o el empate en Mestalla frente al Valencia. Esos encuentros son el espejo en el que se mira un equipo que no podrá contar con Rubén Alcaraz por sanción ni con Iza, Haroyán y Florín por lesión.

El Barça cerró ante el Cádiz una Semana Santa para el olvido. El conjunto azulgrana se despidió el jueves de la Europa League y este lunes dijo adiós a la Liga. Los culés cayeron en el Camp Nou ante el Cádiz en un partido en el que fueron incapaces de doblegar a un equipo ordenado que además supo adelantarse gracias a un gol de Lucas Pérez en la segunda mitad. Entrar en Champions. Ese es el objetivo que les queda ya a los azulgranas esta temporada.

Una atmósfera extraña. Eso es lo que se vivió este lunes en el Camp Nou. El feudo blaugrana tenía lunes de resurrección tras el varapalo ante el Eintracht y lo primero que el culé veía al llegar era un desierto en la grada de animación, vacía como protesta por la gestión de las entradas en el duelo de Europa League. Ese ambiente lo notó un equipo en tierra de nadie. El equipo de Xavi, con las novedades de Memphis Depay, Lenglet y Dest, salieron con la idea de generar un asedio frente a la portería del Cádiz, pero encontraron una y otra vez orden, orden y más orden.

El Cádiz tenía la receta recién salida del horno. El mismo jueves se cocinó. El conjunto de Sergio González se plantó en pocos metros y situó dos balas, Sobrino y Lucas Pérez, con las que dar de vez en cuando un susto. Este planteamiento degeneró en un Barça previsible y que solo fue capaz de inquietar a los gaditanos gracias a la inspiración de Ousmane Dembélé. que parece dispuesto a echarse, quién le ha visto y quién le ve, el equipo a la espalda. El francés fue un tormento para Espino y de sus botas salieron las únicas ocasiones con dos balones que Memphis y Ferran no acertaron a rematar y un disparo propio que acertó a desviar Ledesma.

Barcelona Ter Stegen, Dest (Mingueza, min. 94), Eric García, Lenglet (Adama Traoré, min. 77), Jordi Alba, Busquets, Gavi, Frenkie de Jong (Luuk de Jong, min. 77), Dembelé, Memphis Depay (Aubameyang, min. 61) y Ferran Torres. 0 - 1 Cádiz Ledesma, Parra (Akapo, min. 76), Luis Hernández, Fali, Espino, Sánchez (Alejo, min. 64), Jonsson (Chust, min. 77), José Mari (Fede, min. 64), Álex, Sobrino (Arzamendia, min. 82) y Lucas Pérez. Gol: 0-1: min. 48, Lucas Pérez.

Árbitro: Jaime Latre (Aragonés). Amonestó a Busquets, Óscar Hernández (ayudante de Xavi), Luis Hernández, Dest, Ferran Torres y Jordi Alba.

Incidencias: Partido correspondiente a la 32ª jornada de Liga, disputado en el Camp Nou ante 57.495 espectadores.

Tras el descanso, todo saltó por los aires. Un balón sobrevoló el área de Ter Stegen e hizo reaparecer todos los fantasmas. El meta alemán salvó dos remates de Sobrino pero poco pudo hacer cuando Lucas Pérez, ante la pasividad de la zaga blaugrana, remató el segundo rechace. Saltaban todas las alarmas para un equipo que llevaba 50 minutos tratando de reencontrarse y que era incapaz de meter mano a un rival que tenía un tesoro en las manos y que no iba a renunciar a él.

Las pocas opciones en la Liga, el segundo puesto y la Champions. Todo estaba en juego en la última media hora y Xavi preparó el zafarrancho de combate. Aubameyang, Adama Traoré y Luuk de Jong entraron al terreno de juego a ser partícipes de un asedio en los últimos minutos en el que Ledesma iba a ser el actor principal. El meta argentino fue providencial a lo largo de todo el choque y apareció de nuevo en la recta final para salvar dos potentes disparos de Dembélé y Eric García desde fuera del área y un cabezazo de Luuk de Jong. Sus intervenciones certificaron la machada y frustraron más aún a un Barça que vio roto de forma definitiva su sueño del título liguero.