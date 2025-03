El Barça busca, sin Xavi, su primer triunfo en la Liga

Daniel Panero Madrid Domingo, 20 de agosto 2023, 16:45 Comenta Compartir

Sin Xavi y sin Raphinha, los dos sancionados, pero con la obligación de empezar a sumar puntos de tres en tres. Así afronta este domingo el Barcelona su primer partido oficial en el Estadio Lluis Companys. El conjunto culé se mide al Cádiz de Sergio González en la segunda jornada de Liga con el objetivo de olvidar el convulso empate ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez y con la idea de recuperar las buenas sensaciones con las que terminó el pasado curso.

«Nos estrenamos en partido oficial en Montjuïc. Necesitamos apoyo. El público fue clave para que el equipo consiguiera dos títulos el pasado año. Jugamos en casa, esperamos dar una mejor versión que en Getafe y jugar mejor», aseguró Xavi en la rueda de prensa previa al partido de su equipo frente al Cádiz. El técnico de Tarrasa entiende que, polémicas aparte, su equipo no tuvo un buen desempeño en la jornada inaugural y que necesita mejorar si quiere revertir la situación y empezar con buen pie el curso en el que pretende revalidar el título liguero.

El primer paso lo tiene que dar este domingo en el Lluis Companys, un estadio al que la afición culé todavía no se ha adaptado y que probablemente no llegue a colgar el cartel de no hay billetes. Será una prueba de fuego en la que además no estará Xavi, con dos partidos de sanción tras su expulsión en Getafe, pero sí su hermano Óscar Hernández y Sergio Alegre. «No varía casi nada. Habrá comunicación con los analistas que están arriba», dijo el técnico al respecto.

No estará el entrenador egarense y tampoco estarán Raphinha, también sancionado con dos partidos, ni Marcos Alonso, Iñaki Peña e Iñigo Martínez, que todavía no han sido inscritos cuando faltan apenas diez días para que se cierre el mercado de fichajes. Todas estas ausencias condicionarán un once para el que Xavi prepara novedades que refresquen al equipo. La gran duda es si repetirá el 4-4-2 ya habitual o variará con un 4-3-3 que le permita ensanchar el terreno de juego ante un rival replegado como previsiblemente será el Cádiz y dar cabida así a jugadores desequilibrantes desde los costados como Abde, Ansu Fati o Ferran Torres, que podrían tener una gran oportunidad para convencer a Xavi ante la ausencia de Raphinha.

Un rival engañoso

«Defienden muy bien. Tienen una contra importante y son difíciles a balón parado. Sacan provecho de los saques de banda. Con el Cádiz nos ha costado mucho últimamente y nos va a costar», avisó Xavi en rueda de prensa. El técnico de Tarrasa no se fía y es consciente de que las dos victorias del pasado año ante los gaditanos no hablan de la realidad que han supuesto los últimos enfrentamientos con el rival que tendrán enfrente este domingo.

El Cádiz ha puntuado en cuatro de los últimos seis duelos con los culés, incluido un 0-1 en el Camp Nou que sacó los colores a los azulgrana y sepultó las opciones ligueras en 2022, y llegará al Lluis Companys con el objetivo de seguir con la buena línea que mostró en la primera jornada cuando venció por la mínima al Alavés. Para ello, Sergio tendrá que sobreponerse a las bajas por lesión de Sergi Guardiola, Juan Cala y Brian Ocampo, y de Gonzalo Escalante, por sanción.

-Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen, Koundé, Araujo, Christensen, Balde, Oriol Romeu, De Jong, Pedri, Gündogan, Ansu Fati y Lewandowski.

Cadiz: Ledesma, Iza Carcelén, Fali, Luis Hernández, Javi Hernández, Sobrino, Rubén Alcaraz, Fede San Emeterio, Darwin Machís, Roger Martí y Chris Ramos

Árbitro: Muñiz Ruiz (Comité Gallego).

Hora: 19:30 h.

Estadio: Lluis Companys.

TV: Movistar LaLiga.