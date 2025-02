El Barça busca calma en mitad de la tempestad

Daniel Panero Madrid Martes, 30 de enero 2024, 15:22 | Actualizado 16:05h. Comenta Compartir

El Barcelona tiene este miércoles mucho más que un partido. El conjunto culé se mide a Osasuna en el Lluis Companys en mitad de un terremoto que se ha llevado por delante la estabilidad del club y el proyecto de Xavi Hernández. Los azulgranas necesitan ganar sí o sí para aparcar la crisis y recuperar sensaciones de cara a un tramo de competición en el que está en juego la participación en la próxima Liga de Campeones, con todo lo que ello conlleva, y hacer un buen concurso en Europa.

«Después de mi anuncio, creo que es momento de unidad. No son momentos fáciles y necesitamos más que nunca la unidad del barcelonismo. La afición no nos ha fallado. La reacción es espectacular, también la del vestuario. No se ha acabado la temporada y queremos hacerlo bien», afirmó Xavi en la rueda de prensa previa al partido de su equipo frente a Osasuna. El técnico de Tarrasa quiso levantar el ánimo de su escuadra antes de un encuentro clave para poner fin a la deriva autodestructiva que su grupo ha tenido en los últimos días. Esa mala racha no ha sido el origen de la decisión de Xavi, algo que «ya tenía decidido desde hace meses» ya que no se le «valora».

El disgusto de Xavi no es para menos. El Barça ha visto en apenas un mes cómo el castillo de naipes se ha desmoronado de forma abrupta. De estar en la pelea por la Liga se ha pasado a luchar por estar en Champions la próxima temporada y de buscar el título en la Copa del Rey y la Supercopa de España se ha pasado a dos decepciones que han puesto sobre el tapete la cruda realidad de un proyecto al que se le han visto las costuras. La consecuencia ha sido el adiós precipitado de Xavi y una incertidumbre que ya se puso de manifiesto en el ambiente frente al Villarreal y que una vez más recorrerá la grada del Lluis Companys contra Osasuna.

Y es que la afición culé ya se ha cansado. El pasado sábado despidió a sus jugadores con una sonora pitada y este miércoles la reacción del público será clave para un partido al que el Barça llega inmerso en un mar de dudas después de la debacle frente al Villarreal. Los azulgranas cuajaron una de sus peores actuaciones ante el Submarino Amarillo y la reacción pasa por aprender de los errores y lograr tres puntos fundamentales que sirvan para lograr un subidón anímico y abrir brecha con un Athletic que ya pisa los talones. «Es el partido de más responsabilidad. Nos jugamos mucho. Queremos quedar lo mejor posible en Liga. Estoy motivadísimo y así se lo he hecho saber a los futbolistas. Voy a dar un plus extra para que esto siga funcionando», analizó Xavi.

Para llevar a cabo esa reacción, Xavi no podrá contar una vez más por lesión con Ter Stegen, Balde, Iñigo Martínez, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Raphinha, Gavi y Joao Félix, quien sufrió un esguince en el ligamento lateral externo de su tobillo derecho durante el último entrenamiento. Toda esta plaga de ausencias alterará la hoja de ruta de Xavi, que no podrá hacer demasiados cambios respecto al fin de semana. Cancelo podría regresar al once, Gündogan, De Jong y Pedri repetirán en la medular y en ataque Ferran Torres podría recuperar un sitio en el tridente ofensivo junto a Lamine Yamal y Robert Lewandowski.

La venganza de Osasuna

Enfrente estará un rival que llega en un buen momento y que tendrá ganas de venganza tras ser apeado de la Supercopa de España por los azulgranas. Los de Jagoba Arrasate han sumado en Liga siete de los últimos nueve puntos en juego después de imponerse a Almería (1-0) y Getafe (3-2) y empatar ante el Sevilla (1-1), por lo que aterrizarán en el Lluis Companys con la moral por las nubes para asestar un golpe más al equipo que dirige Xavi. Para ello, Arrasate podrá contar con todos sus efectivos a excepción de Chimy Ávila por lesión.

-Alineaciones probables:

Barcelona: Iñaki Peña, Cancelo, Araujo, Christensen, Héctor Fort, De Jong, Pedri, Gündogan, Lamine Yamal, Lewandowski y Ferran Torres.

Osasuna: Herrera, Rubén Peña, David García, Catena, Juan Cruz, Ibáñez, Iker Muñoz, Moi Gómez, Mojica, Budimir y Raúl García.

Árbitro: Figueroa Vázquez (Comité Andaluz).

Hora: 19:00 h.

Estadio: Lluis Companys.

TV: DAZN.