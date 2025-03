Barça y Atlético se juegan algo más que tres puntos

Daniel Panero Madrid Sábado, 2 de diciembre 2023, 16:29 Comenta Compartir

Ganar. Ese es el único resultado posible para el Barcelona este domingo. El conjunto que dirige Xavi Hernández se mide al Atlético de Madrid en el Estadio Lluis Companys en un partido cargado de importancia para los azulgranas. Un triunfo supondría un golpe de efecto en mitad de la crisis de identidad que afronta el equipo culé, mientras que una derrota o incluso un empate podría abrir un nuevo cisma y más distancia con los puestos de cabeza en la Liga. Es un partido de seis puntos entre dos rivales directos por el título, un encuentro con mayúsculas en el que solo puede ganar uno.

«Es una prueba importante, contra un equipo top. Son tres puntos más, pero es un rival directo y está en un gran momento de forma. Aquí ganas vales de tranquilidad cada semana», afirmó Xavi en la rueda de prensa previa al partido de su equipo contra el Atlético de Madrid. El técnico de Tarrasa quiso restar presión a los suyos asegurando que «habría tiempo aún» en caso de derrota y aprovechó la ocasión también para alabar al Cholo Simeone, con el que mantuvo rencillas respecto al estilo hace no demasiado tiempo. «Cada día que pasa tengo más respeto y admiración hacia él. Tiene un estilo diferente al nuestro, pero es de elogio. Ha cambiado la historia del club y eso tiene mucho mérito», aseguró sobre uno de los enfrentamientos más esperados del encuentro.

Y es que ganar al Cholo y a su Atlético podría suponer otro punto de inflexión en una semana que empezó con buen pie para los culés tras la victoria del martes frente al Oporto en la Liga de Campeones. El triunfo ante los portugueses cerró una herida que llevaba dos años abierta, permitió ganar tranquilidad para lo que viene por delante gracias al billete a octavos de final y, sobre todo, sirvió para afianzar la idea de Xavi, tocada tras varios partidos en la cornisa ante rivales a priori inferiores como Granada, Alavés o Rayo Vallecano.

Ese partido, ante los 'Dragoes' dejó varias conclusiones a Xavi que le pueden servir también para preparar el duelo contra el Atlético. El egarense innovó con la posición de Joao Cancelo en el carril izquierdo para poder sumar un jugador más en la medular en fase ofensiva y esa puede ser una de las armas que repita frente a un rival siempre bien armado en la parcela ancha. «Son alternativas en el once», dijo al respecto.

La función de Cancelo puede ser la nota destacada en una alineación en la que no podrán estar por lesión Gavi y Ter Stegen, este último todavía con molestias en la espalda que le han impedido entrenar con el resto de sus compañeros. Esas dos ausencias condicionarán un once en el que Iñaki Peña estará en la portería y en el que todos los focos miran a Joao Félix, que se reencontrará con Simeone después de su gran actuación en Liga de Campeones. «Jugar contra su exequipo es una motivación. Le veo feliz, contento, implicado y constante», dijo Xavi para cerrar la polémica del luso con Griezmann, que le acusó de no ser constante en su etapa como rojiblanco.

La gran oportunidad de los rojiblancos

Enfrente estará un rival que llega al Lluis Companys con capacidad para dar el gran golpe y poner patas arriba la Liga. El Atlético es uno de los equipos más en forma de la competición, un transatlántico que, ahora sí, ejerce como tal y que buscará dar un golpe encima de la mesa en la casa del campeón. Un triunfo serviría para acercarse a la cabeza y para hundir a un rival directo al que podría dejar a tres puntos en la tabla. «Es un partido importante para nosotros. Nos encontraremos a un rival duro, como siempre desde que llegamos al Atlético. Nunca hemos ganado allí», aseguró el Cholo sobre un encuentro en el que tendrá enfrente a Joao Félix, un futbolista sobre el que no quiso hacer valoraciones. «No hablo de los chicos que no están», afirmó.

Para vencer por fin al Barcelona a domicilio, Simeone tendrá que sobreponerse a las bajas de Thomas Lemar, de larga duración, y de Pablo Barrios, que sufrió una rotura de menisco frente al Feyenoord que le mantendrá lejos de los terrenos de juego en lo que queda de año y principios de 2024. La ausencia del canterano condicionará un once en el que Lino o Riquelme se disputarán el carril izquierdo, en el que Koke, De Paul y Saúl tendrán las llaves del centro del campo y en el que Griezmann y Morata serán la amenaza en la punta de lanza.

-Alineaciones probables:

Barcelona: Iñaki Peña, Koundé, Araujo, Iñigo Martínez, Cancelo, Gündogan, Pedri, De Jong, Joao Félix, Lewandowski y Raphinha.

Atlético de Madrid: Oblak, Molina, Giménez, Witsel, Hermoso, Lino, Koke, Saúl, De Paul, Griezmann y Morata.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano).

Hora: 21:00 h.

Estadio: Lluis Companys.

TV: Movistar LaLiga.