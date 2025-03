El Barça afronta una encrucijada con Frenkie de Jong

El Barcelona tiene un problema con Frenkie de Jong. El centrocampista neerlandés finaliza contrato con la entidad culé en junio de 2026, todavía no ha ... respondido a la oferta de renovación que tiene sobre la mesa y sigue empeñado en seguir vistiendo de azulgrana la próxima temporada. Ante esta tesitura, el Barça busca soluciones que le permitan ejecutar esa prolongación de contrato o incluso encontrar una posible salida este verano que le permita hacer caja con uno de los jugadores que tienen un mejor mercado y que más aligerarían la masa salarial.

El deseo del Barça de encontrar una solución a este problema contrasta con la postura del jugador neerlandés. Frenkie de Jong es consciente de que tiene la sartén por el mango y ha trazado una estrategia basada en esperar a que sucedan los acontecimientos. Tiene firmados en su contrato 20 millones de euros brutos a percibir para la próxima temporada y 24 para la última en la que figuraría como futbolista del Barça. En total serían 44 millones de euros, una losa para los culés y un montante difícil de superar para cualquier otro club que quiera hacerse con sus servicios.

Ese contrato es el principal obstáculo del Barça en la negociación. La entidad presidida por Joan Laporta ya le propuso una ampliación de tres temporadas con una leve reducción de sueldo para intentar ajustar su situación a la de un club con problemas económicos. Esa oferta no ha tenido respuesta y, mientras tanto, Frenkie de Jong espera, sabedor de que es muy difícil que un club pague los cerca de 70 millones de euros que los azulgrana pedirían por el traspaso y que además se haga cargo de una ficha como la que tiene el ex del Ajax para las dos próximas temporadas.

El problema para el Barça se ha ido agravando con el paso del tiempo. A medida que se acerca el 30 de junio de 2026 el precio de Frenkie de Jong va menguando y eso supone un problema ante la postura inamovible del jugador. Hace dos veranos ya tuvo sobre la mesa una oferta firme del Manchester United y rechazó en esa ocasión cambiar de aires. Frenkie de Jong apostó por seguir a las órdenes de Xavi Hernández y no sería nada nuevo que desoyera otra vez los cantos de sirena de la Premier League o de equipos poderosos como el Paris Saint Germain.

La Eurocopa no será su escaparate

El precio del traspaso y la ficha del jugador no invitan a hacer un esfuerzo a otros clubes, pero tampoco lo hace el estado físico del futbolista. Frenkie de Jong ha vivido en el Barcelona una temporada plagada de altibajos con las lesiones y eso ha derivado en que finalmente no haya llegado a tiempo a la Eurocopa. El neerlandés no podrá estar a las órdenes de Ronald Koeman al no superar a sus problemas en el tobillo y el que fuera técnico del Barça no dudó en cargar contra su exequipo. «Su club decidió correr riesgos y este es el precio que tenemos que pagar ahora por ello», dijo Koeman.