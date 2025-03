Pedri 'Potter' termina con la resistencia del Sevilla

Daniel Panero Domingo, 3 de abril 2022, 00:49 | Actualizado 23:12h. Comenta Compartir

Ser candidato al título o no ser. Eso es lo que se juegan este domingo el Barcelona y el Sevilla en el Camp Nou. Los dos equipos se miden en un choque de trenes al que ambos llegan con trayectorias opuestas pero en el que habrá un vencedor que dará un paso al frente en la posibilidad de disputarle el título liguero al Real Madrid. El equipo que dirige Xavi ha despertado en este 2022 y un triunfo ante los hispalenses le podría servir para alcanzar la segunda plaza, mientras que para los de Lopetegui es un compromiso al que llegan con el objetivo de dar un golpe encima de la mesa y dejar atrás a un rival que ya ven de cerca en el espejo retrovisor. Es una duelo por la Liga y por dar vida a un campeonato que parecía ya finiquitado.

«Es una final para nosotros, una oportunidad de llegar a la segunda plaza tras una etapa de resultados muy buena. El Sevilla no viene en el mejor momento, pero es un equipo fuerte, por eso está ahí arriba. Es una oportunidad única en casa y necesitamos a nuestra gente», afirmó Xavi en la previa. El técnico de Tarrasa en consciente de que no es un partido más en una temporada de altibajos, sino la ocasión inmejorable de dar un paso más para abrir la Liga después de haber sumado 26 puntos de 30 posibles en los tres primeros meses de año. Ganar a otro rival directo es un plus para una recta final en la que el egarense asegura que «hay que apretar los dientes».

El triunfo ante el Sevilla pondría el lazo a dos jornadas de oro para los blaugranas. La victoria ante el Real Madrid en el clásico fue un paso al frente para el proyecto de Xavi y una gran actuación ante su público y frente a un Sevilla que parecía inalcanzable hace unos meses puede ser el colofón al gran momento que atraviesa el equipo. Los tres puntos servirían además para igualar los 57 que acumulan los de Lopetegui y darían a los blaugranas la segunda plaza gracias al empate a uno logrado en la primera vuelta en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Para conseguir esa importante victoria, Xavi no podrá contar con los lesionados Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Sergiño Dest y tampoco Ansu Fati, jugador que ya ultima la fase final de su recuperación pero que todavía tendrá que esperar para volver a una lista de convocados. Con estas ausencias en cuenta, el técnico catalán podrá repetir la columna vertebral del equipo que se impuso de forma contundente por 0-4 en el Santiago Bernabéu. Dani Alves recuperaría el carril diestro ante su exequipo, Busquets, que ha descansado en el parón internacional, ocuparía la medular con Pedri y Frenkie de Jong y en ataque el tridente Dembélé, Aubameyang y Ferran Torres tendría otra oportunidad para exhibir la dinamita que demostraron en el clásico.

No será un partido sencillo para los blaugranas. El Sevilla es un gigante herido y lo es porque en las últimas semanas ha visto frenada la gran temporada que estaba realizando. Lopetegui ha asistido desde el banquillo a como su equipo se dejaba puntos ante Espanyol, Alavés, Rayo Vallecano y Real Sociedad y como la Europa League, bastión histórico de los hispalenses, se le escurría entre los dedos frente al West Ham. El parón de selecciones puede ser un 'reset' para un equipo que encara la recta final de temporada con opciones ligueras. Para lograr ese golpe de efecto en el Camp Nou, Lopetegui tendrá que hacer encaje de bolillos para reponerse a las innumerables bajas con las que cuenta. Acuña, Rafa Mir, Papu Gómez, Fernando Reges, Suso y Delaney no estarán por lesión, mientras que Diego Carlos y Rekik apuran sus opciones para estar después de haberse incorporado esta semana a los entrenamientos tras dejar atrás distintos problemas físicos.

La «visita al dentista»

Así lo definió Joaquín Caparrós en 2010 y así lo podían haber expresado también Juande Ramos, Jorge Sampaoli, Míchel o Julen Lopetegui. El Sevilla suma dos décadas sin salir con una sonrisa del Camp Nou en Liga. Fue el 15 de diciembre de 2002 cuando Casquero y Mariano Toedtli en dos ocasiones perforaron la portería de un Barça de entreguerras en el que estaban Frank de Boer, Riquelme, Kluivert, Overmars y un centrocampista imberbe que hoy dirige al Barça. Xavi vio de primera mano y con el 6 a la espalda la última alegría del Sevilla en el Camp Nou. Desde entonces los de Nervión no han ganado en Liga y han recibido incluso dolorosas goleadas como los 4-0 de la temporadas 08-09, 09-10 y 19-20, el 5-0 en la 10-11 o el 5-1 del curso 14-15.

El Barça suma y sigue. El conjunto que dirige Xavi se impuso al Sevilla este domingo en el Camp Nou por 1-0 en un partido de aspirantes al título en el que la magia de Pedri fue suficiente para lograr tres puntos. El futbolista canario se sacó de la chistera dos recortes a Rakitic y Diego Carlos en la frontal del área y un disparo seco que terminó con la resistencia de los hispalenses en la segunda mitad y que hace soñar a los blaugranas. Los culés ya son segundos en Liga y se relamen ante una recta final a la que llegan en su mejor momento del curso.

Era un choque de trenes con trayectorias opuestas y eso es precisamente lo que se pudo ver en los primeros minutos de juego en el Camp Nou. El Barça afrontaba el duelo en la cresta de la ola después del 0-4 en el clásico, mientras que el Sevilla lo hacía con dudas tras tres empates consecutivos. El caldo de cultivo era el ideal para que los de Xavi salieran con el cuchillo entre los dientes a meter el miedo en el cuerpo a los de Lopetegui, y así fue. Los culés comenzaron con el modus operandi de los últimos partidos, con una presión asfixiante en campo contrario, con Ferran Torres y Dembélé amenazando desde los costados y con Pedri y Frenkie de Jong dispuestos a sumarse al área para rematar la faena. Zafarrancho de combate con el objetivo de dar el primer golpe al duelo lo antes posible.

Barcelona Ter Stegen, Dani Alves, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Busquets, De Jong (gavi, min. 74), Pedri; Dembélé (Nico, min. 91), Aubameyang (Depay, min. 81), y Ferran. 1 - 0 Sevilla Jesús Navas (Montiel, min. 79), Koundé, Diego Carlos, Rekik (Rafa Mir, min. 82), Gudelj (En-Nesyri, min. 78), Jordán, Rakitic, Lamela (Corona, min. 67), Ocampos, Martial (Augustinsson, min. 83) Gol: 1-0: min. 72, Pedri.

Árbitros: Sánchez Martínez (Comité Murciano). Amonestó a Xavi, Busquets, Dembélé, Corona, Piqué, Montiel, Ocampos y expulsó a Pablo Sanz.

Incidencias: Partido disputado en el Camp Nou ante 76.112 espectadores.

Esos minutos de asedio sirvieron al Barça para intimidar a un Sevilla que timorato. Lopetegui, con innumerables ausencias por lesión una vez más, ensayó un 4-5-1 en el que Lamela y Ocampos debían ayudar en la medular y a la vez ser un peligro entre líneas a la espalda de los centrocampistas blaugranas. Ni lo uno, ni lo otro. Los de Xavi fueron superiores en los primeros veinte minutos y pudieron incluso abrir el marcador si Ferran Torres, Frenkie de Jong o Ronald Araujo hubieran estado más certeros con la portería de Bono. No lo hicieron y permitieron que poco a poco el equipo hispalense fuera asentándose e igualando un choque que todavía llegó al descanso con dos nuevos avisos en las botas de Aubameyang y Ferran. El Sevilla fue de menos a más pero seguía sufriendo ante la velocidad de los atacantes locales.

Tras la reanudación, los dos equipos salieron con las cartas marcadas. El Barça se instaló en campo contrario con la idea de desgastar al Sevilla y el plan no le pareció mal a los hispalenses. El equipo de Lopetegui se parapetó atrás y fio sus posibilidades al contragolpe gracias a la velocidad de futbolistas como Martial y Lucas Ocampos. El nuevo escenario pronto se tradujo en un intercambio de ocasiones que tenía a Xavi y a Lopetegui recorriendo el área técnica en busca de un antídoto para frenar el subidón de adrenalina. Ferran Torres no tuvo la puntería de otros días, Araujo obligó a Bono a estirarse y Piqué estrelló en la madera la enésima ocasión blaugrana.

Hacían falta sangre, sudor y magia para abrir la lata del Sevilla y de esto último hay un futbolista que parece que va sobrado. Pedri 'Potter' terminó con la resistencia hispalense y lo hizo con un nuevo 'aguanís'. Tumbó a dos en Turquía ante el Galatasaray y lo volvió a repetir con Rakitic y Diego Carlos en la frontal del Camp Nou antes de fusilar a Bono y poner patas arriba a una afición que se relame cada vez que el canario toca la pelota.

El golazo de Pedri hizo saltar por los aires el Camp Nou y levantó del asiento a un Lopetegui que inició una revolución para cambiar el partido en la recta final y lanzarse a por el empate. El técnico vasco dio entrada a Corona, En-Nesyri y Rafa Mir pero fue insuficiente para un partido que había quedado finiquitado tras la obra maestra de un futbolista de apenas 19 años que ya decide partidos.

