El Barça pone a prueba la 'Yamaldependencia' ante el Celta

Daniel Panero Viernes, 22 de noviembre 2024, 15:51 Comenta Compartir

Ganar sin Lamine Yamal. Ese es el objetivo que tiene el Barça en Balaídos. El conjunto que dirige Hansi Flick cuenta por derrotas los dos partidos en los que no ha empezado como titular su joven estrella y esa dependencia es algo que quiere borrar de un plumazo Hansi Flick. Lograrlo supondría meter presión al Real Madrid, que visita el domingo el Estadio de Butarque, y recuperar sensaciones tras la derrota ante la Real Sociedad previa al parón de selecciones.

«No hay miedo en el vestuario. Contra la Real Sociedad no fue bien, pero el motivo no fue que no estuviese Lamine. Es un jugador muy importante, pero hay que adaptarse a la situación. No me preocupa. Jugará cuando esté preparado, pero es importante que regrese al cien por cien», afirmó Flick este viernes en la rueda de prensa previa al partido de su equipo contra el Celta. El técnico germano descartó la presencia del extremo, recalcó la importancia de regresar «con fuerza» tras el parón y aparcó de una vez por todas la polémica por el fuera de juego de Lewandowski. «A veces es bueno recibir una explicación de LaLiga o de la Federación que son los responsables, pero todos somos humanos y son cosas que pasan. No hemos de hacer un gran asunto de esto«, señaló.

Aquella acción en San Sebastián dejó un regusto amargo en el Barcelona antes del parón. Los culés llegaron a San Sebastián lanzados, pero se fueron con sensaciones contradictorias y con la necesidad de recuperar terreno en la vuelta al trabajo. Ese es el objetivo que tiene Flick en mente para un partido que podría suponer dejar al Real Madrid a nueve puntos y con una dosis de presión extra de cara al partido contra el Leganés en Butarque.

Para ello, el Barça tendrá que sobreponerse una vez más a una cifra importante de bajas. No estarán por lesión Ter Stegen, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Eric García, Marc Bernal, Ansu Fati y Ferran Torres. Hasta siete futbolistas no estarán en Balaídos y eso condiciona un once en el que Flick dejó la puerta abierta a un cambio de sistema. «Quizá estamos un poco limitados por la ausencia de Lamine. Vemos lo que necesitaremos en el próximo partido y hacemos el plan de partido», afirmó el germano.

Pese a ello, Flick mantendrá la columna vertebral del equipo que ha conseguido sumar 33 puntos de los primeros 39 disputados. Cubarsí e Iñigo Martínez estarán en la zaga, Marc Casadó será el pivote junto a Pedri y arriba Dani Olmo, Raphinha y Lewandowski, ya recuperado de sus problemas en la espalda, son fijos a la espera del cuarto en discordia que saldrá de la terna que componen Gavi, Fermín López, Pau Víctor y Pablo Torre.

Una bomba de relojería

El Barça se pondrá a prueba ante un rival que es un arma de doble filo. El conjunto que dirige Claudio Giráldez ha demostrado en lo que va de temporada que juega sin complejos y que es capaz de generar mucho en área contraria y de permitir aún más en la propia. Es el cuarto equipo más goleador y el segundo más goleado, un cóctel que puede ser explosivo delante de un Barça que promedia más de tres goles por partido.

Será, por tanto, un duelo abierto en el que el Celta buscará seguir con las buenas cifras que ha promediado este curso en Balaídos, donde han conseguido cuatro victorias en los siete partidos que han disputado. Para ello, Giráldez podrá contar con todos sus futbolistas a excepción de Jailson, con una lesión muscular.

Posibles alineaciones

Celta de Vigo: Guaita, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso Sotelo, Fran Beltrán, Mingueza, Ristic, Bamba, Iago Aspas y Borja Iglesias.

FC Barcelona: Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde, Casadó, Pedri, Fermín, Dani Olmo, Raphinha y Lewandowski.

Árbitro: César Soto Grado (Comité riojano).

Estadio y horario: Balaídos 21:00 / DAZN.