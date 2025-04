El Barça ya tiene un plan con Cubarsí

Daniel Panero Jueves, 28 de marzo 2024, 11:01 | Actualizado 18:05h. Comenta Compartir

El Barça no quiere sorpresas con Pau Cubarsí. El club azulgrana no es ajeno al revuelo que ha generado la irrupción del joven defensa central, de apenas 17 años, y ya tiene sobre la mesa un plan para que el futuro del jugador gerundense pase por ser culé. Cubarsí termina contrato en 2026, pero el objetivo de la entidad que preside Joan Laporta es ampliar la duración de esa vinculación y, al mismo tiempo, elevar la cláusula de rescisión para evitar el acercamiento de algunos de los clubes más poderosos del fútbol europeo.

Y es que Pau Cubarsí es, con permiso de Lamine Yamal, el jugador del momento en el Barcelona. La afición culé alucina con su adaptación al primer equipo, Xavi Hernández se ha rendido a su solvencia en la zaga y hasta Luis de la Fuente ya le ha dado la alternativa esta semana en la selección española. Todo ha sucedido en apenas dos meses extraordinarios en los que ha pasado de ser un juvenil a elevar su valor en Transfermarkt hasta 17 veces. De valer 1,5 millones ha pasado a costar 25. Y su cotización sigue subiendo. En el Barça son conscientes de la joya que tienen entre manos y también de que ahora mismo es un caramelo demasiado apetitoso en el mercado para clubes que quieran un central de futuro.

Esa percepción es todavía mayor si se revisa el contrato que tiene Cubarsí. Finaliza dentro de dos años y tiene una cláusula de rescisión de apenas 10 millones de euros, una cifra que se ha quedado obsoleta y que tiene a varios clubes con la mira puesta en la situación del jugador. Ese número también preocupa en el Barça, que tiene la necesidad de que la situación se resuelva antes del verano para evitar que el joven central esté en el escaparate como una de las gangas del mercado.

El plan para evitar ese escenario tiene dos partes. Cubarsí no puede tener un contrato de larga duración hasta que no cumpla los 18 años, pero el Barça ya le ha ofrecido una mejora salarial inmediata que iría vinculada a una subida en la cláusula que le equipare a otras joyas culés como Pedri, Gavi o Lamine Yamal, que firmó en octubre una vinculación hasta 2026 con 1.000 millones de euros de rescisión.

La segunda parte se haría efectiva cuando el jugador cumpliera los 18 años, en enero de 2025. Es entonces cuando el Barça le haría el contrato profesional de larga duración, que podría alargarse hasta 2030 o 2031, con esa cláusula de rescisión previamente estipulada y una nueva mejora salarial acorde a la evolución que tuviera el jugador. «El fútbol no tiene edad, son jugadores que tienen un talento distinto y cuando hay talento, lo tienes que agarrar», respondió Deco la pasada semana al ser preguntado por la irrupción de Cubarsí.

La posible salida de Araujo

De forma paralela a la posible renovación de Cubarsí se está gestando el interés del Bayern de Múnich en otro jugador imprescindible en la zaga culé. Ronald Araujo está en el punto de mira del club germano, que está dispuesto a desembolsar hasta 100 millones de euros para que el defensa uruguayo se convierta en una de las piezas fundamentales del Bayern. El Barça no quiere ni oír hablar de este interés y pretende alargar el contrato de Araujo, de 25 años, hasta 2029.

La propuesta culé ya está sobre la mesa, pero el zaguero, mientras tanto, deshoja la margarita para desesperación de Laporta, que sabe que ahora mismo no tiene la sartén por el mango. «Está muy integrado. Lo que pasa es que a veces la comunicación no acaba de llegar adonde tiene que llegar. Me refiero a las negociaciones. Y ahí creo que esto ya está de alguna manera solventado, porque había alguna distorsión a la hora de comunicar todo lo que teníamos en mente para Ronald», afirmó el presidente del Barça en una entrevista concedida a Mundo Deportivo.