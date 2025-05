El Barça pasa al ataque y denunciará a 15 periodistas

El Barcelona pasa al ataque en el 'caso Negreira' con una ofensiva contra la prensa a través de una quincena de denuncias a periodistas y ... medios de comunicación. El club azulgrana sigue sin dar explicaciones sobre el pago de 7,5 millones durante casi dos décadas al que era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), pero sí ha decidido poner en marcha una especie de caza de brujas contra los periodistas, que sirve de aviso para navegantes por lo que se pueda publicar a partir de ahora.

El club ha denunciado ya a cinco informadores que considera que han difamado al club y prevé denunciar a una decena más en los próximos días. No han trascendido los medios ni los nombres. Además, la entidad insta a los socios a ejercer una actitud proactiva y pondrá a su disposición un correo electrónico para que envíen las informaciones que vean en prensa o en las redes sociales que consideren que manchan la imagen de la entidad. Ya lo avisó Joan Laporta, presidente de la entidad azulgrana días atrás. «Tengo ganas de enfrentarme a todos los sinvergüenzas que están manchando nuestro escudo», avanzó.

Laporta no ha salido aún a dar su versión de por qué los cuatro últimos presidentes del club toleraron el pago de cantidades millonarias a José María Enríquez Negreira. Pero con su ofensiva contra la prensa ya está advirtiendo que no permitirá ni la más mínima insinuación de que la entidad compró árbitros para sacar provecho deportivo. Según recoge el sumario del caso, el club contrató a Negreira y le hizo cinco encargos, al margen de los informes: tener un interlocutor en la Federación y en el CTA para cuidar las relaciones institucionales; asegurarse de que el Comité de Competición, responsable de las sanciones, no solo estuviera compuesto por jueces de Madrid; informar sobre cualquier visita institucional de la Federación o del CTA e informar sobre las diferencias entre la Liga y la Federación.

Negreira declaró a Hacienda que el objetivo último de los pagos era que los colegiados no fueran en contra del Barça, que todo fuera «neutral». «Nunca pagué a algún árbitro o exárbitro con lo que recibía del Barcelona», dijo ante la Agencia Tributaria, que no tiene pruebas que acrediten que el Barça compró a los árbitros ni que los más de siete millones que le pagó a Enríquez Negreira durante su etapa como vicepresidente del CTA sirvieran para influir en los resultados de los partidos. Sin embargo, Hacienda pone el acento en el hecho de que Negreira no incrementase su patrimonio a pesar de los grandes emolumentos.

Hasta la fecha, la única versión que ha dado Laporta ha sido victimista. «Tendré tiempo para explicaros quién, por qué y cómo quieren orquestar esta campaña», afirmó. Presenta el 'caso Negreira' como una campaña orquestada, tanto a nivel interno, en el barcelonismo, como externo, desde Madrid, que busca desestabilizar al club con el objetivo último de hundirlo para que acabe convirtiéndose en una sociedad anónima. El fin último es que el socio deje de ser el propietario del equipo y pierda el control sobre el mismo, como ya ha pasado con los clubes ingleses. El laportismo carga contra el mensajero y se inventa un ataque en clave de batalla política entre Cataluña y el resto de España, como el 'procés'.